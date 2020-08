เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไรัรัฐ ยื่น จม.ถึง กมธ.เด็กฯ หนุนถอนข้อสงวนข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เครือข่ายสิ ทธิผู้ลี้ภัยและคนไรัรัฐ ยื่นจดหมายถึงประธานคณะกรรมมาธิการกิจการเด็กฯ สภาผู้แทนราษฎร หนุนถอนข้อสงวนข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

31 ส.ค.2563 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการอไซลั มแอคเซสประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายสิ ทธิผู้ลี้ภัยและคนไรัรัฐ ร่วมกับองค์กรสมาชิกเครือข่าย ยื่นจดหมายสนับสนุนเรื่ องการถอนข้อสงวนข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ต่อ มุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมาธิการได้จัดงานสั มมนาเรื่อง ความเป็นไปได้และข้อห่ วงใยในการถอนข้อสงวนในอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 22

โดยมีรายละเอียด :

เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภั ยและคนไร้รัฐ (the Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons หรือ CRSP) เป็นเครือข่ายการทำงานขององค์ กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยที่ ทำงานด้านผู้ลี้ภัยและ คนไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้ติดตามการพัฒนาสิทธิของผู้ลี้ ภัยและคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ภายใต้กฎหมายและนโยบายของรัฐไทย เครือข่ายฯ ขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยถอนข้ อสงวนข้อ 22 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในการประกันว่าเด็กที่ร้ องขอสถานะผู้ลี้ภัย หรือเด็กที่ได้รับการพิจารณาเป็ นผู้ลี้ภัยจะได้รับการคุ้ มครองและความช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรมที่เหมาะสม เครือข่ายขอแสดงเหตุผลสนับสนุ นการถอนข้อสงวนดังต่อไปนี้

1. ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดี ยวในจำนวน 196 ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก ที่ยังไม่ถอนข้อสงวนข้อที่ 22 รัฐภาคีอื่น ๆ ที่ได้เคยตั้งข้อสงวน ได้ถอนข้อสงวนดังกล่าวแล้ว เช่น เยอรมนี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเนเธอร์แลนด์

2. คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก แนะนำให้ประเทศไทยพิจารณาถอนข้ อสงวนข้อ 22 ได้ระบุในข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations ) ต่อรายงานประเทศไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้ข้อ 44 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยระบุในย่อหน้าที่ 8 ว่า “คณะกรรมการสนับสนุนให้รัฐภาคี พิจารณาความเป็นไปได้ ในการทบทวนการถอนข้อสงวน”

ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations ) ต่อรายงานประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระบุในย่อหน้าที่ 8 ว่า “คณะกรรมการรับรู้ ความพยายามของรัฐภาคี ในการทบทวนข้อสงวน และการยินยอมบางส่วนต่อข้ อสงวนข้อ 7 และ 22 แต่เสียใจที่ข้อสงวนเหล่านี้ยั งคงอยู่” และในย่อหน้าที่ 9 ว่า “คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้ ถอนข้อสงวนข้อ7 และ 22”

และข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations ) ประเทศไทยได้ทำการถอนข้อสงวนข้ อที่ 7 เรื่องสิทธิในการจดทะเบี ยนการเกิด มีผลในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 แต่ยังคงข้อสงวนข้อที่ 22 เอาไว้ ต่อรายงานประเทศไทย ครั้งที่ 3-4 ระบุในย่อหน้าที่ 10 ว่า “คณะกรรมการแนะนำให้รัฐภาคี ถอนข้อสงวนในข้อ 22 และดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้ งปวงเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่ วยเหลือผู้แสวงหาการลี้ภัยและผู้ ลี้ภัยที่เป็นเด็ก”

3. ประเทศไทยเขียนรายงานประเทศ ในรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยอ้างถึงข้อเสนอจากงานประชุ มระดับชาติที่เสนอให้ ประเทศไทยถอนข้อสงวน และในรายงานประเทศรอบที่ 3-4 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ระบุไว้ในรายงานว่า ประเทศไทยยอมรับข้อห่วงกังวลที่ คณะกรรมการแสดงความห่วงใยต่อข้ อสงวนของประเทศไทย

4. การดำเนินการของประเทศไทยภายใต้ บทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กในเรื่องต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงหลักทั่วไปในเรื่ องการไม่เลือกปฏิบัติ ตามข้อ 2 และหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก ในข้อ 3ซึ่งเด็กต้องไม่ถูกเลือกปฏิบั ติและการกระทำใด ๆ ของรัฐต้องคำนึงถึงประโยชน์สู งสุดของเด็ก แม้ว่าจะเป็นเด็กผู้ลี้ภัยหรื อเด็กที่ร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยก็ ตาม

5. คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก ได้ออกความเห็นทั่วไป ฉบับที่ 6 เรื่องการดูแลของเด็กที่ไม่มีผู้ ปกครองและเด็กที่ถู กแยกออกไปจากประเทศต้นทาง (General Comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin) ในย่อหน้าที่ 12 ได้อธิบายระบุหน้าที่ของรั ฐตามอนุสัญญา ว่าใช้บังคับภายในอาณาเขตของรัฐ โดยไม่ใช่แค่หน้าที่ต่อเด็กที่ มีสัญชาติของรัฐเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ต่อเด็กทุกคน ซึ่งรวมถึงเด็กที่ขอเป็นผู้ลี้ ภัย เด็กผู้ลี้ภัย ผู้อพยพที่เป็นเด็ก และเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนของรัฐด้ วย

6. ประเทศไทยมี มาตรการภายในของประเทศในการบริ หารจัดการและคุ้มครองเด็กหรือบุ คคลที่อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยอยู่ แล้ว อันเป็นการแสดงให้เห็นถึ งความยอมรับของรัฐบาลไทยต่ อการมีตัวตัวของเด็กผู้ลี้ภัย มาตรการหรือกฎหมายภายในประเทศ เช่น

6.1 บันทึกความเข้าใจเรื่ องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนก ารกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตั วคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ลงนามเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562 ซึ่งหมายรวมถึงเด็กที่อยู่ ในสถานะผู้ลี้ภัยด้วย

6.2 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 มาตรา 20 ที่รับรองการจดทะเบียนการเกิ ดให้กับเด็กทุกคนที่เกิ ดในราชอาณาจักร

6.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ ามาในราชอาณาจักรและไม่ สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็ นภูมิลำเนาได้ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นกฎหมายในการจัดการผู้ ลี้ภัยและผู้ที่แสวงหาการลี้ภั ยในประเทศไทย

7. การถอนข้อสงวนข้อ 22 ไม่ได้สร้างหน้าที่เพิ่มเติมให้ แก่ประเทศไทย เพราะตามตัวบทวรรคหนึ่ง คือการที่รัฐภาคีจักดำเนิ นมาตรการที่เหมาะสมให้เด็กที่ร้ องขอสถานะผู้ลี้ภัย หรือผู้ลี้ภัยเด็กได้รับความคุ้ มครองและความช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรม ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ กและตราสารระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่รัฐเป็นภาคี ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีต้ องดำเนินการตามตราสารระหว่ างประเทศนั้น ๆ อยู่แล้ว และตามวรรคสอง เรื่องที่รัฐภาคีให้ความร่วมมื อในการคุ้มครองเด็กและการติ ดตามหาบิดามารดาหรือสมาชิกอื่ นของครอบครัว ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีก็ สามารถให้ความร่วมมือกั บประเทศต่างๆ องค์กรสหประชาชาติ และองค์กรเอกชนต่างๆ ในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กผู้ ลี้ภัยได้ ซึ่งหน้าที่ตามข้อ 22 ไม่เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยไม่ ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผู้ ลี้ภัย 1951 และพิธีสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่ างใด อีกทั้งประเทศไทยยังให้ความสำคั ญในการคุ้มครองเด็กอยู่แล้ว การถอนข้อสงวนนี้จึงเป็ นการแสดงที่ทำให้เห็นว่ าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้ มครองเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบั ติ

8. การประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 (Global Refugee Forum) ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ก่อนนั้นประเทศไทยได้ แสดงบทบาทผ่านคำมั่นและถ้ อยแถลงของไทยจำนวน 8 ข้อที่เกี่ยวกับการดำเนินการต่ อผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับเด็ก รัฐบาลไทยให้คำมั่นในการรั บรองวุฒิการศึ กษาและเอกสารทางการศึกษาของเด็ กผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา และการนำมาตรการทางเลื อกแทนการคุมขังเด็กที่ต้ องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็ นชอบคำมั่นนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภั ยและคนไร้รัฐหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าประเทศไทยจะนำประเด็ นการถอนข้อสวงนข้อ 22 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ กไปพิจารณาอย่างจริงจัง ดังที่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นและการสนับสนุ นแนวคิดนี้มาเนิ่นนาน เพื่อการดำเนินการคุ้มครองสิทธิ เด็กทุกคนที่อยู่ในอาณาจั กรโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในประชาคมระหว่ างประเทศ ในประเด็นการคุ้มครองผู้ที่ แสวงหาสถานะการลี้ภัย ดังที่กล่าวมาข้างต้น