ภาพประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินถูกถอดจากตัวอย่างเกม Call of Duty ภาคใหม่

บริษัทผู้จัดจำหน่ายตัดสินใจถอดตัวอย่างวิดีโอเกม Call of Duty : Black Ops - Cold War ที่นำเสนอภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสมัยสงครามเย็น และมีฟุตเทจจากเหตุการณ์เทียนอันเหมินปรากฏขึ้น หลังจากวิดีโอตัวอย่างนี้ถูกแบนในจีน

ปลายเดือน ส.ค. 2563 บริษัท แอคทิวิชัน บริษัทผู้จัดจำหน่ายเกม Call of Duty เผยแพร่วิดีโอตัวอย่างเกมซีรีส์ดัง Call of Duty ภาคใหมในชื่อ Call of Duty : Black Ops - Cold War ที่นำเอาภาพเหตุการณ์จริงในสมัยสงครามเย็นมาตัดต่อเข้าด้วยกัน เช่น ภาพการสัมภาษณ์ผู้แปรพักตร์จากสหภาพโซเวียต ยูริ เบซเมนอฟ, ภาพสงครามเวียดนาม, การจลาจลในสหรัฐฯ และภาพการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี 2532

การปรากฏภาพฟุตเทจเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากจีนแผ่นดินใหญ่และทำให้วิดีโอตัวอย่างนี้ถูกบล็อกในจีน หลังจากนั้น แอคทิวิชันเองก็นำวิดีโอตัวอย่างต้นฉบับที่มีความยาว 2:02 นาทีออก แล้วแทนที่ด้วยวิดีโอใหม่ที่มีความยาว 1:00 นาที โดยตัดส่วนการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินออก อย่างไรก็ตาม วิดีโอฉบับเก่ายังคงหาดูได้จากบางแห่ง เช่น จากช่องยูทูบของนิตยสารเกม IGN

รัฐบาลจีนพยายามปกปิดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี 2532 อย่างแน่นหนา ทั้งที่ผู้ชุมนุมถูกปราบปรามด้วยความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เพื่อปราบปรามขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย โดยทางการจีนไม่เคยยอมรับเรื่องการสังหารหมู่นี้อย่างเป็นทางการ รวมถึงห้ามถกเถียงเรื่องนี้ในที่สาธารณะและเซ็นเซอร์ทุกการพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

ขณะที่ปี 2562 แอคทิวิชันบลิซซาร์ดเองก็เคยลงโทษ Blitzchung ผู้เล่นอีสปอร์ตที่ออกมากล่าวสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงระหว่างถ่ายทอดสดการแข่งขันเกม Hearthstone บริษัทถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า การยอมเซนเซอร์ครั้งนี้เป็นไปเพื่อเลี่ยงการถูกตอบโต้จากรัฐบาลจีน ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัทในจีนได้

แม้จะมีความเป็นไปได้ต่ำที่จะเกิดกระแสโต้ตอบเรื่องถอดฟุตเทจจัตุรัสเทียนอันเหมินออกจากเทรลเลอร์ แต่วิธีการเปลี่ยนวิดีโอตัวอย่างเกมใหม่ทั่วโลก แทนที่จะเป็นแค่เฉพาะเวอร์ชันที่เผยแพร่ในจีนเท่านั้น ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมบริษัทถึงเข้มงวดในเรื่องนี้ รวมถึงถูกตั้งคำถามถึงความลักลั่นย้อนแย้งของการเซนเซอร์วิดีโอตัวอย่างของเกมที่มีวลีจุดขายว่า "รู้ประวัติศาสตร์ของคุณ" (Know your history)

Call of Duty เป็นเกมแนวแอ็กชั่นชูตติงในมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ที่มีทีมพัฒนาหลายทีมแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค ปัจจุบันมีแอคทิวิชันเป็นผู้ดูแลการจัดจำหน่าย เนื้อหาบางภาคมีการอ้างอิงประวัติศาสตร์ เช่น สงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่บางภาคมีฉากและสภาพแวดล้อมรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆ อ้างอิงกับโลกยุคปัจจุบัน สำหรับภาค Black Ops - Cold War นี้พัฒนาโดยเทรย์อาร์ชและเรเวนซอฟต์แวร์ ในวิกิพีเดียระบุว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามเย็นที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียตเมื่อหลายสิบปีก่อน

