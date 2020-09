กรรมการสิทธิฯ ย้ำการชุมนุมต้องมีข้อเรียกร้องที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การเจรจาต่อรองจนมีข้อยุติร่วม

กรรมการสิทธิฯ ออกความเห็นเพิ่มเติม ย้ำการชุมนุมต้องมีข้อเรียกร้องที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การเจรจาต่อรองจนมีข้อยุติร่วมกันทั้งสองฝ่าย ยืนยันข้อเสนอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมเคารพกฎหมายนั้นคือ รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ใช่ ม.116 พ.ร.บ.คอมฯ หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ถูกนำมาใช้เพื่อปิดปาก

3 ก.ย.2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่ข่าว ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ต่อการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและองค์กรเกี่ยวกับแถลงการณ์ของ กสม. ลงวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ต่อการแสดงความคิดเห็นของบุ คคลและองค์กรเกี่ยวกับแถลงการณ์ ของ กสม. ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ตามที่มีบุคคลและองค์กรต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสั งเกตต่อแถลงการณ์ของ กสม. เรื่อง ขอให้ทุกฝ่ายในการชุมนุมยึดหลั กสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางสันติ วิธีในการแก้ไขปัญหา ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ว่า แถลงการณ์ดังกล่าวมิได้สนับสนุ นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่กลับมีเนื้อหาที่ สามารถนำไปสู่การลิดรอนสิทธิ และเสรีภาพของผู้เข้าร่วมการชุ มนุม กสม.ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลั กการปารีส ขาดความเป็นอิสระ และสนับสนุนรัฐบาล แทนที่จะทำหน้าที่ในการคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เข้ าร่วมการชุมนุม เป็นต้น โดยได้มีองค์กรเอกชน 2 แห่ง คือ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และเครือข่ายองค์กรเอกชนในภูมิ ภาคเอเชียด้านสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions : ANNI) จัดทำเอกสารโต้แย้งและเผยแพร่ต่ อสาธารณะทางสื่อออนไลน์ นั้น

กสม. พิจารณาแล้ว ขอทำความเห็นต่อการแสดงความคิ ดเห็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อความเข้าใจต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ ตามร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่ยังมีความเข้าใจ หรือการตีความที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

1. กสม.เป็นองค์กรอิสระตามรั ฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติ ไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ทั้งนี้ นอกจากจะต้องมีความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง (impartiality) ทางการเมืองแล้ว กสม.ยังมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับกลไกด้านสิทธิมนุ ษยชนอื่น ๆ ของระบบสหประชาชาติ อาทิ คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิ ทธิมนุษยชน และกลไกของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนในภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสมาชิ กสภายุโรป ดังนั้น ข้อโต้แย้งที่ประสงค์ให้ กสม. มีแถลงการณ์สนับสนุนการใช้สิทธิ และเสรีภาพของผู้ชุมนุมที่เป็ นการเรียกร้องทางการเมืองซึ่ งเป็นข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลหรื อองค์กรโดยยังมิได้มี การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนนั้น น่าจะเป็นการทำให้ กสม. ดำเนินการขัดต่อบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งขัดต่อหลักความเป็นกลาง อีกทั้งแถลงการณ์ของ กสม. มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ฝ่ายหนึ่ งฝ่ายใดนำสาระบางส่วนไปตี ความในทางที่จำกัดสิทธิและเสรี ภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรั ฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือสนับสนุน หรือคัดค้านฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดในการชุมนุมทางการเมือง ส่วนข้อเท็จจริงของแถลงการณ์ก็ สิ้นสุดลง ณ เที่ยงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เท่านั้น หลังจากนั้นอยู่ในระหว่างที่ กสม.กำลังพิจารณาหยิบยกเรื่องขึ้ นมาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน แล้วออกรายงานผลการตรวจสอบแจ้ งให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชนต่อไป

2. ในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องต่ออี กฝ่ายหนึ่ง ข้อเรียกร้องพึงมีความชัดเจน มีเหตุผล และไม่ผูกขาดความถูกต้อง น่าจะเป็นหลักการสำคัญเพื่ อนำไปสู่การเจรจาต่อรองจนมีข้ อยุติร่วมกันทั้งสองฝ่าย หากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐหยุดคุกคามประชาชน แต่ไม่ได้ระบุว่า คุกคามในกรณีใด หรือเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนู ญใหม่ แต่ไม่รู้ว่า เค้าโครงของรัฐธรรมนูญใหม่เป็ นอย่างไร ใครเป็นผู้ร่าง สามารถกำหนดให้มีสภาร่างรั ฐธรรมนูญได้หรือไม่ อย่างไร หากสภาร่างรัฐธรรมนูญร่างเสร็ จแล้ว ผู้เรียกร้องจะยอมรับได้หรือไม่ หรือข้อโต้แย้งที่เห็นว่า การผูกขาดความถูกต้องเป็ นธรรมชาติของการชุมนุมนั้น จะมีการเจรจาเพื่อนำไปสู่ข้อยุ ติในอนาคตได้อย่างไร

3. ตามปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติ การ (Vienna Declaration and Programme of Action) ซึ่งสหประชาชาติให้การรั บรองในปี ค.ศ. 1993 ข้อ 5 เรื่องสิทธิมนุษยชน ต้องคำนึงถึงความสำคัญลั กษณะเฉพาะของประเทศและภูมิภาค และภูมิหลังประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาที่หลากหลายด้วย และตามปฏิญญาว่าด้วยวัฒนธรรมแห่ งสันติภาพและแผนปฏิบัติการซึ่ งสมัชชาสหประชาชาติได้รับรอง ในปี ค.ศ. 1999 สนับสนุนให้ยึดมั่นในหลักขันติ ธรรม ความสมานฉันท์ ความร่วมมือ พหุนิยม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเจรจา และความเข้าใจระหว่างกันในทุ กระดับของสังคมและระหว่างชาติต่ าง ๆ ด้วย สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 25 วรรคสองที่ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามและบริบทของสังคมไทยเป็ นสำคัญด้วย แถลงการณ์ของ กสม. ข้อ 6 วรรคสองจึงระบุว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นพื้ นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิ ดเห็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทย

4. รัฐธรรมนูญ 2560 ของไทยมีข้อจำกัดในการใช้เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบและปราศจากอาวุธ (มาตรา 34 และมาตรา 44) สอดคล้องกับกติการะหว่ างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมื องและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเป็นภาคี (ข้อ 4,18 และ19) ข้อโต้แย้งแถลงการณ์ของ กสม. ที่อ้างคำพิพากษาของศาลสิทธิมนุ ษยชนแห่งยุโรปในบางคดี เพื่อนำมาเทียบเคียงหรือใช้ ในการตีความเป็นการทั่ วไปในการรับรองการใช้สิทธิ และเสรีภาพตาม ICCPR ในกรณีการชุมนุมในประเทศไทยที่ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และไม่ใช่คดีที่อยู่ในศาลไทยนั้ น กสม. เห็นว่า มีข้อที่ควรคำนึงถึงหลักแห่งที่ มาของกฎหมายระหว่างประเทศ (Sources of International Law) ว่าคำพิพากษาของศาลสิทธิมนุ ษยชนแห่งยุโรปถูกจัดอยู่ในลำดั บสำคัญรอง (secondary authority/ subsidiary) จากสนธิสัญญา จารีตประเพณีระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายทั่วไป ดังนั้น จึงควรพิจารณาจากบทบัญญัติตาม ICCPR อันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับรั ฐภาคีที่จะปฏิบัติตามเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ICCPR มีสาระสำคัญบางประการที่แตกต่ างจากอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้ นพื้นฐาน (Convention for the Protection of Human rights and Fundamental Freedoms) ที่ใช้บังคับเฉพาะกับรัฐสมาชิ กของสภายุโรปและศาลสิทธิมนุ ษยชนแห่งยุโรปในการพิจารณาคดี เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับหลั กขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจ (Margin of appreciation) โดยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุ โรปจะพิจารณารายละเอียดในข้อเท็ จจริงแห่งคดี ทั้งจากการชี้แจงของผู้ร้ องและรัฐคู่กรณีประกอบเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงแต่ละคดี แตกต่างกัน ก็ย่อมทำให้คำพิพากษาในการคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพในเรื่ องเดียวกันนั้น แตกต่างกันได้ เช่น คดี Handyside v. United Kingdom ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้ นำหลักขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิ จมาใช้ โดยตัดสินว่าอังกฤษไม่ละเมิดอนุ สัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยให้เหตุผลว่า เป็นไปได้ยากที่ กฎหมายภายในของรัฐภาคีจะมีลั กษณะเป็นเอกภาพกันในแนวคิดด้ านศีลธรรม แนวคิดและมุมมองดังกล่าวแตกต่ างกันไปตามกฎหมายภายใน ดังนั้น รัฐภาคีจึงอยู่ในฐานะที่ดีกว่ าศาลระดับระหว่างประเทศในการพิ จารณาประเด็นเชิงเนื้อหา (content) ที่พิพาท รวมทั้งประเด็นความจำเป็น (necessity)

5. ส่วนข้อโต้แย้งคำแถลงการณ์ของ กสม. ที่ว่า ข้อเสนอในการให้ผู้เข้าร่วมชุ มนุมเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กสม. มิได้ตระหนักว่ากฎหมายบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทำความผิดเกี่ยวกั บคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือข้อกล่ าวหาของการกระทำความผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ในการยุยงปลุกปั่น (sedition) ถูกนำมาใช้เพื่อปิดปาก (silence) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (human rights defenders) นั้น กสม. เห็นว่า แถลงการณ์ของ กสม. เพียงแต่ขอให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ ยวข้องเท่านั้น หาได้หมายถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่โต้แย้งมา อนึ่ง หากในชั้นตรวจสอบการละเมิดสิทธิ มนุษยชน กสม. ย่อมต้องพิจารณาปัญหาการกระทำที่ เป็นการปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุ ษยชน อันเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนได้ เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีการฟ้ องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 39 (1)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3 กันยายน 2563