จนท.เลบานอนใช้กระสุนลูกปรายเหล็กกับผู้ชุมนุมการประท้วง นักสิทธิชี้เป็นวิธีการผิดกฎหมาย

การประท้วงทางการเมืองที่เลบานอน พบเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนปืนลูกปรายเหล็กปราบปรามผู้ชุมนุม ด้านนักสิทธิมนุษยชนระบุเป็นการใช้อาวุธที่ไม่ค่อยได้พบเห็น ย้ำผิดกฎหมาย แพทย์ชี้กระสุนเหล่านี้อาจจะส่งผลถึงอวัยวะภายในได้ในบางราย

3 ส.ค.2563 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมาช่างภาพชาวฝรั่งเศสเปิดเผยภาพถ่ายของผู้ประท้วงในเลบานอนรายหนึ่งที่ถูกยิงด้วยกระสุนลูกปรายเหล็กจากปืนลูกซอง โดยที่สื่ออัลจาซีราและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรได้ทำการบันทึกเอาไว้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ที่เลบานอนมีการประท้วงรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุท่าเรือเบรุตระเบิดจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใช้อาวุธที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในการปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างกระสุนลูกปรายเหล็ก ซึ่งเป็นอาวุธที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

องค์กรสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอทช์เปิดเผยว่าจากการสืบสวนสอบสวนในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเข้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใช้กระสุนลูกปรายเหล็กกับผู้ชุมนุมมาตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. หลังเหตุระเบิดที่ท่าเรือเบรุต แพทย์บอกว่ากระสุนเหล่านี้ทำให้ผู้คนบาดเจ็บทางดวงตา, ใบหน้า และร่างกาย รวมถึงสามารถทำให้บาดเจ็บไปถึงอวัยวะภายในอย่างหัวใจและปอดได้อย่างน้อยในคนไข้ 2 ราย และมีบางคนที่รอดตายอย่างหวุดหวิด

ไดอาลา เชฮาด ทนายความร้องเรียนเรื่องนี้ต่ออัยการแห่งรัฐของเลบานอนในเรื่องการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุม ซึ่งรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม มารี-คล็อด นาเจ็ม ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าเธอได้บอกให้อัยการแห่งรัฐทำการสืบสวนในเรื่องนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรหลังจากนั้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกเหล่าในเลบานอนไม่ว่าจะเป็นกองทัพ, หน่วยความมั่นคงภายใน และตำรวจรัฐสภา ต่างปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ใช้กระสุนชนิดนี้เลยและยืนยันว่าใช้เพียงแค่แก็สน้ำตาเท่านั้น ขณะที่แหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงให้สัมภาษณ์ต่ออัลจาซีราว่ากลุ่มที่โจมตีผู้ชุมนุมด้วยกระสุนลูกปรายเหล็กเป็นหน่วยตำรวจรัฐสภา

หนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บชื่อชไวนถูกกระสุนดังกล่าวในวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา ในตอนที่เขากำลังถ่ายภาพผู้ประท้วงฝ่าแผงกั้นอาคารรัฐสภาในช่วงเย็นวันดังกล่าว เขาเล่าว่ามีการยิงแก็สน้ำตาจำนวนมากใส่กลุ่มผู้ชุมนุม ในขณะที่เขากำลังเดินออกมาก็ได้ยินเสียงดังปั้ง 2 ครั้งและรู้สึกเจ็บ เขารู้สึว่ามีกระสุนเม็ดเล็กกระทบที่ตัว 2 ครั้งหลังจากได้ยินเสียงเหล่านั้น เขาพบว่ามีกระสุนลูกปราย 5 ลูกฝังอยู่ตามตัวเขา ทั้งที่ลำคอ, แผ่นหลัง, ขา และแขนซ้าย 2 ลูก

ภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นตัวอย่างในเว็บไซต์อัลจาซีรา

มีผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าเขามีแผลเป็นจุดสีแดงเต็มตัวหลายสิบแห่งทั่วร่างกาย ช่างภาพเปิดเผยว่าชายผู้นี้ได้รับบาดแผลที่ใบหน้า, หน้าอก และแขน เขาได้รับการรักษาจากองค์กรกาชาดเลบานอน

ริชาร์ด ไวเยอร์ นักวิจัยด้านวิกฤตการณ์และความขัดแย้งของฮิวแมนไรท์วอทช์ที่เบรุตกล่าวว่า กรณีกระสุนลูกปรายเหล็กเหล่านี้น่าจะมาจากปืนลูกซอง แต่ก็เป็นไปได้เช่นกันว่าอาจจะมาจากวัตถุระเบิดขนาดเล็กที่คล้ายระเบิดมือ

แม้ไม่ทราบว่าจะมาจากอาวุธชนิดใดก็ตามนั้น ไวเยอร์ มองว่า มันแสดงให้เห็นถึงการใช้กำลังแบบไม่เลือกเป้าหมายต่อผู้ชุมนุม อีกทั้งการใช้กระสุนลูกปรายเหล็กเช่นนี้เป็นการใช้กำลังในแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ในสถานการณ์เช่นนี้

ไวเยอร์กล่าวว่าการตัดสินใจใช้กระสุนลูกปรายชนิดนี้ซ้ำๆ นับตั้งแต่การประท้วงวันที่ 8 ส.ค. เป็นต้นมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการยกระดับการใช้กำลังอย่างไม่เหมาะสมและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

"ในขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอาจจะเผชิญกับความรุนแรงจากผู้ประท้วงบางส่วนมากขึ้น แต่การโต้ตอบแบบนี้ผิดกฎหมายและเป็นการใช้กำลังแบบไม่เลือกเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้" นักวิจัยด้านวิกฤตการณ์และความขัดแย้งของฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าว

