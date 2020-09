ปชช. รวมตัวผูกโบขาวรั้วเรือนจำ ให้กำลังใจอานนท์-ภาณุพงศ์

ประชาชนรวมตัวให้กำลังใจ 'ทนายอานนท์'-'ไมค์ ระยอง' หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคร พร้อมผูกโบขาวที่รั้ว เรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้งคู่ไม่มีเงื่อนไข ก่อน ตร. แจ้งให้ยุติการชุมนุมเนื่องจากไม่ได้ขออนุญาต แต่ผู้ชุมนุมยังคงปักหลักต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากวันที่ 3 ก.ย. 2563 ศาลอาญาไต่สวนและมีคำสั่งเพิกถอนประกันอานนท์ นำภา ส่วนภาณุพงศ์ จาดนอกไม่ยอมเพิ่มวงเงินประกันตามคำสั่งศาล ในคดีเยาวชนปลดแอกที่ทั้งคู่ขึ้นกล่าวปราศรัยในที่ชุมนุมเมื่อ 18 ก.ค. 2563 ทำให้ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพช่วงค่ำวานนี้

มติชนออนไลน์รายงานว่า 4 ก.ย. 2563 ประชาชนนัดหมายรวมตัวกันบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในเวลา 16.00 น. ผ่านทางโลกออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิและการแสดงออกทางการเมือง โดยระบุว่า “ต้องไม่มีประชาชนถูกขังเพราะการแสดงความเห็น”

เวลา 15.30 น. ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานว่า ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมให้กำลังใจ 'ทนายอานนท์' อานนท์ นำภา และ 'ไมค์ ระยอง' ภาณุพงศ์ จาดนอก กันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประชาชื่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนอกเครื่องแบบหลายสิบนาย

เวลา 17.14 น. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) นำทำกิจกรรมผูกโบขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทวงคืนความยุติธรรมให้ไมค์และทนายอานนท์ ซึ่งอยู่ในเรือนจำ และติดวันหยุดราชการไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ โดยประชาชนได้ร่วมผูกโบขาวจนเต็มรั้วเรือนจำ จากนั้นติดป้าย “ปล่อยตัว..! อานนท์ นำภา ภาณุพงศ์ จาดนอก โดยไม่มีเงื่อนไข” บริเวณรั้ว พร้อมผลงานศิลปะ

ระหว่างนี้ได้มีการแจกกระดาษเปล่าเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนข้อความให้กำลังใจอานนท์และภาณุพงศ์ และนำไปหยอดลงกล่อง ซึ่งแกนนำจะส่งทุกข้อความให้เจ้าตัวได้รับทราบ

เวลา 17.50 น. จุฑาทิพย์ขึ้นปราศรัย โดยกล่าวถึงปาฐกถาของ ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ที่มีเนื้อหาพูดถึงหลักนิติรัฐและนิติธรรม ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบได้นำหมายแจ้งให้ยุติการชุมนุมสาธารณะมายื่นให้กับจุฑาทิพย์ โดยผู้ชุมนุมชูสามนิ้ว และส่งเสียงแสดงความไม่พอใจ

จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)

ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล ตัวแทนจากกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า ทำไมไม่ให้เกียรติเราเลย พวกพี่น่าจะมีความกล้ามากกว่านี้ ถ้าอยากประกาศอะไรให้ประชาชนรับรู้ ครั้งหน้ารบกวนพูดผ่านไมค์ และแปะในที่ที่สมควรแปะด้วย

ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล ตัวแทนจากกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย

“เขารีบมา รีบพูด รีบยื่น และก็รีบเดินไป เนื่องจากพี่น้องประชาชนที่นี่ไม่ได้ทราบว่าพูดคุยอะไรกัน” ภัสราวลีกล่าว จากนั้นอ่านประกาศเรื่อง ยุติการชุมนุมสาธารณะให้ประชาชนรับทราบร่วมกัน

มติชนออนไลน์รายงานต่ออีกว่า เวลา 19.15 น. เยาวชนชายรายหนึ่งขึ้นปราศรัย โดยเนื้อหากล่าวถึงการคอร์รัปชั่นของรัฐบาล และกล่าวเสียดสี คณะรัฐบาล

“เราถือถุงใบละ 2 บาท แต่ถ้าเป็น ส.ส.งูเห่า จะถือแอร์เมสใบละล้าน แบบส.ส.บางราย ตอนเลือกตั้งดีใจแทบตาย ไปช่วยปราศรัย สุดท้ายเป็นงูเห่า เคยเห็นหัวประชาชนหรือไม่ ทั้งที่เงินนั้นก็เป็นของประชาชน ค่าแรงขั้นต่ำ 425 ที่หาเสียงอยู่ไหน เอาแค่นักศึกษาจบใหม่ตกงาน มีนโยบายรองรับแล้วหรือยัง ยังมีหน้ามาแจกเงิน 3,000 บาท อีก ที่อยู่สนใจแค่ว่าจะโกงกินภาษีประชาชนได้แค่ไหนหรือไม่”

“รัฐบาลชุดนี้มีหน้ามาตรวจสอบความจนกับประชาชน ใช้อำนาจกับประชาชน แต่ประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบคุณหรือยัง เพราะทุกฝ่ายอยู่กับคุณ เราเป็นแค่ประชาชน ทำอะไรไม่ได้ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะถ้าเรามารวมกันเยอะๆ วันที่ 19 ก.ย. ชัยชนะเราไม่ไกล ที่จะปล่อยพี่ทั้งสองสู่อิสระ ยืนหยัดว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องที่ผิด รวมถึงแกนนำ ไม่ว่าจะไปที่ไหน ตนจะไปยืนด่ารัฐบาลทุกที่ ไม่กลัว เพราะเมื่อใดที่ประชาชนชนะ แม้แต่ประเทศจะไม่มีอยู่ มีสองทางเลือกตอนประชาชนชนะ ลี้ภัยไปต่างประเทศ หรือเข้าคุก แต่ยังมีทางกลับเข้ามาหาประชาชน เข้าใจตำรวจว่านายสั่ง แต่อยากให้ตำรวจกล้ามากพอสละตำแหน่งเข้าหาประชาชนสักที นายคุณเป็นใคร ใช่ประยุทธ์ จันทร์โอชาหรือไม่ ถ้าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำไมไม่มาปกป้องประชาชน”

เยาวชนชาย กล่าวต่อว่า ทหารมืออาชีพไม่แทรกแซงการเมือง ไม่เหมือนทหารไทยที่ปล้นอำนาจ โกงเลือกตั้ง แล้วบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตย ยังใช้ภาษีประชาชนไปละเลงเล่นอยู่ ถ้าท่านแมนจริง ลาออกและคืนอำนาจให้ประชาชน ไม่งั้นจะโดนเด็กอายุ 17 ปราศรัยด่า แฉกลโกง วันที่ประชาชนชนะ จะเอาพวกโกงกินเข้าไปแทนพี่ทั้งสองคนนั้น

เวลา 19.24 น. มติชนออนไลน์รายงานอีกว่า ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ ขึ้นเวทีแสดง โดยกล่าวว่า นี่คือการตัดกำลัง ลองยา ข่มขวัญ จากนั้นร้องเพลง เมดอินไทยแลนด์, เก็บรัก และ 1 2 3 4 5 i love you

ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์

ไชยอมรกล่าวว่า เจตนาของการออกมาเรียกร้อง คืออยากเห็นประเทศพัฒนาไปข้างหน้า ด้วยระบอบใดก็ได้ที่ดีกับประเทศ ไม่ได้ฝักใฝ่วิธีใด แต่ต้องเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อส่วนรวม

“นั่งแท็กซี่ บางครั้งยืมเงินผู้สื่อข่าวก็ทำมาแล้ว เราเดินทางด้วยใจ ไม่มีท่อน้ำเลี้ยง อย่าเล่นเกมนี้ เด็กไม่ได้โง่”

“ผมไม่ได้เชียร์ใคร แต่ พล.อ.ประยุทธ์และคณะต้องการยุยง ปลุกปั่นหรือไม่ ทำให้เกิดความวุ่นวายทางสังคม ในความเป็นจริง แอมมี่ ทนายอานนท์ ที่มีการ์ด 2 คน ก็ช่วยไม่ได้ การกระทำที่ผิด และเลวที่สุด คือมือที่ 3 หรือนั่นคือการกระทำของ พล.อ.ประยุทธ์และคณะ ปลุกปั่น ให้มวลชนเกิดความอันตราย

“เรามีแค่กีตาร์ 1 ตัว กับ สี 1 กระป๋อง ทหารกลับไปดูแลตะเข็บขายแดนดีไหมครับ รั้วของชาติ” ไชยอมรกล่าว

เวลา 20.30 น. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ขึ้นเวที โดยกล่าวถึงกล่องสีขาวบริเวณเสาไฟฟ้า จากภาษีประชาชน เป็นกล้องวงจรปิด ที่หน่วยงานความมั่นคงนอกเครื่องแบบนำมาติดตั้ง นับแต่ 18 กรกฎาคม เพื่อบันทึกภาพ นำไปถอดเทปการปราศรัย และนำมาดำเนินคดีพวกเราต่อไป ขนาดจะคุกคามยังขี้เกียจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนต่างหันไปมองยังกล่องดังกล่าวที่ติดตั้งบริเวณเสาไฟฟ้าทั้งสองฝั่ง โดยบางส่วนยังได้ภาพเก็บไว้อีกด้วย

จากนั้น เวลา 20.34 น. วงกะลานีเซีย ขึ้นแสดงดนตรี โดยประชาชนต่างร่วมร้อง เพลง Do you hear the people sing เวอร์ชั่น ภาษาไทย และเพลงต่างๆ โดยประชาชนต่างร่วมโยก ปรบมือ ตามจังหวะอย่างคึกครื้น