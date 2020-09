คนทำงานสื่อดิจิทัลในอเมริกาเหนือตั้งสหภาพแรงงานมากขึ้น

ที่มาภาพประกอบ: a.humbletree (CC BY-NC 2.0)

6 ก.ย. 2563 จากกระแสการปรับรูปของอุตสาหกรรมสื่อที่มุ่งมาทางออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งวิกฤตการระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 พบว่าคนทำงานสื่อดิจิทัลในอเมริกาเหนือ ได้รวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานมากขึ้น

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา คนทำงานสื่อดิจิทัลในอเมริกาเหนือ ได้รวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน 80 แห่ง ทั้งในสื่อออนไลน์ชื่อดัง อาทิ BuzzFeed, VICE Canada, Vox, Canadaland และ 28 แบรนด์ที่เป็นของบริษัทในเครือ Hearst Mag magazine

The Conversation Canada ได้ทำการสัมภาษณ์คนทำงานสื่อดิจิทัลและสมาชิกสหภาพแรงงาน 50 คน พบประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจคือ การรวมตัวกันเพื่อปกป้องหน้าที่การงานและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยคนทำงานสื่อดิจิทัลรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของพวกเขารวมถึงค่าจ้างต่ำให้ดีขึ้น ป้องกันการจ้างงานที่เสี่ยง ทั้งนี้การรวมตัวกัน จะช่วยให้คนทำงานสื่อดิจิทัลสามารถเจรจาข้อตกต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับนายจ้างได้ ช่วยยกระดับสัญญาจ้าง ได้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสหภาพแรงงานจะเป็นแรงหนุนในกระบวนการเปลี่ยนคนทำงานรูปแบบฟรีแลนซ์ให้เป็นพนักงานประจำ

จากรายงานของ The New York Times พบว่าจากระยะเวลาการระบาดของ COVID-19 ไม่ถึง 2 เดือน คนทำงานข่าวในวงการสื่อสารมวลชนของสหรัฐฯ ประมาณ 36,000 คน ถูกเลิกจ้างถาวร ให้หยุดงานชั่วคราว หรือถูกตัดเงินเดือนตามรายงานของ The New York Times แม้ว่าการเข้าชมของเว็บไซต์ข่าวจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสาธารณชนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพ แต่รายได้จากโฆษณาของบริษัทสื่อต่าง ๆ ก็ลดลง เพราะภาคธุรกิจหลายแห่งปิดตัวลง

หากมองย้อนกลับไป พบว่าการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ก่อนที่จะเกิดโรค COVID-19 ระบาด คนทำงานในวงการสื่อสารมวลชนก็ต่างพยายามปกป้องวิถีชีวิตของพวกเขาในอุตสาหกรรมที่ผันผวน ซึ่งการปิดและการเลิกจ้างพนักงานเป็นเรื่องธรรมดา แพ็กเกจชดเชยกลายเป็นสิ่งสำคัญในการต่อรอง ในขณะที่การขับเคลื่อนสหภาพแรงงานยังคงดำเนินต่อไปการแพร่ระบาดไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของคนทำงานในวงการสื่อสารมวลชนในการสร้างเครือเพื่อปกป้องอาชีพของพวกเขาลดน้อยลงแต่อย่างไร

ที่มาเรียบเรียงจาก

What's behind the new push for unionization by journalists (Nicole Cohen และ Greig de Peuter, The Conversation, 1/9/2020)