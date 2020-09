เด็กอายุ 12 ถูกตำรวจฮ่องกงใช้กำลังควบคุมตัว ขณะเดินผ่านที่ชุมนุมค้านเลื่อนเลือกตั้ง

ในฮ่องกงเกิดเหตุตำรวจกระแทกและร่วมกันใช้กำลังควบคุมตัวเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี ที่กำลังกลับจากเดินทางไปซื้อเครื่องเขียนเพื่อใช้ในการเรียนวิชาศิลปะ เหตุเกิดใกล้พื้นที่จับผู้ชุมนุมค้านฮ่องกงเลื่อนเลือกตั้ง โดยหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ ก็มีเสียงวิจารณ์ตำรวจใช้กำลังเกินเหตุ แต่ตำรวจก็อ้างว่าพวกเขา "ใช้กำลังขั้นต่ำ" และทำไปเพราะเด็กอายุ 12 ปี พยายามหนี

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (6 ก.ย.) มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านการเลื่อนการเลือกตั้งในฮ่องกง ซึ่งทางการอ้างว่าเป็นเพราะการระบาดของ COVID-19 โดยที่กำหนดการเดิมของการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกงถูกกำหนดไว้ในวันที่ 6 ก.ย. 2563

ทั้งนี้มีผู้ประท้วงถูกจับกุมเกือบ 300 ราย ในเขตเหยามาเต่ยและมงก๊ก ตำรวจอ้างว่าผู้ที่ถูกจับกุมเหล่านี้ถูกจับกุมในข้อหา "ต้องสงสัยว่าจะชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย" มีบางคนที่เผชิญข้อหาไม่มีเอกสารแสดงตัวตนหรือประพฤติผิดในพื้นที่สาธารณะ และอีกจำนวนหนึ่งถูกกล่าวหาว่า "ต้องสงสัยว่าจะโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ" และกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ มีหลายคนที่ถูกอ้างใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจีนเล่นงาน

พาเมลา และสตีเวน (ยืนหันหลัง) ให้สัมภาษณ์หลังเกิดเหตุตำรวจฮ่องกงควบคุมตัวและทำร้าย (ที่มา: HKFP/i-Cable screenshot)

ด้านสื่อฮ่องกงฟรีเพรส (HKFP) รายงานว่า ในการประะท้วงที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมามีวิดีโอคลิปที่แพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่าตำรวจใช้กำลังกับเด็กหญิงอายุ 12 ปี ที่เดินทางไปซื้ออุปกรณ์การเรียนกับพี่ชายตัวเอง

ในวิดีโอ แสดงให้เห็นภาพเด็กหญิงกับพี่ชายเดินผ่านสถานที่ชุมนุม ที่ตำรวจเข้ามาปิดล้อม จากนั้นเด็กผู้หญิงพยายามวิ่งหนีแต่ตำรวจถือกระบองวิ่งตามและต่อมาเธอก็ถูกกระแทกให้ล้มลงและถูกกดตัวไว้กับพื้นและมีตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามารุมล้อมควบคุมตัว ท่ามกลางเสียงตะโกนบอกว่า "ยืนนิ่งๆ" ขณะที่ตำรวจในหมวกกันน็อกที่สวมชุดนอกเครื่องแบบแต่ถือกระบองแบบตำรวจอยู่ร่วมกับตำรวจอื่นพยายามกางแขนกันไม่ให้คนนอกเข้ามา

เด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากตำรวจในครั้งนี้บอกกับสื่อว่าเธอชื่อพาเมลา อาศัยอยู่ที่ถนนวอเทอร์ลู ก่อนเกิดเหตุเธอเดินทางไปที่ย่านเหยามาเต่ยกับพี่ชายเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการเรียนวิชาศิลปะ แต่เนื่องจากมีตำรวจปิดล้อมทำให้เธอไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้

"ฉันกลัวมากตอนนั้น พวกเขาบอกให้ฉันยืนนิ่งๆ แต่ฉันไม่สามารถทำให้ตัวเองสงบได้ดังนั้นฉันจึงวิ่งหนี" พาเมล่ากล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ

หลังจากเกิดเหตุพี่น้องสองคนนี้ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยที่พาเมลาได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกและพี่ชายของเธอชื่อสตีเวนมีแผลถลอกที่ขา อย่างไรก็ตามตำรวจก็ยังออกหมายเรียกให้กับพาเมลาและพี่ชายรวมถึงคนที่เดินผ่านไปมาอีกคนหนึ่ง โดยกล่าวหาว่าพวกเขาว่าฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับ COVID-19 ในเรื่องห้ามการชุมนุมมากกว่า 2 คน สตีเวนบอกว่าพวกเขาปฏิเสธไม่จ่ายค่าปรับและจะไปให้การเพื่อแก้ต่างตัวเองในชั้นศาล

หลังจากที่วิดีโอในเรื่องปรากฏออกสู่สายตาสาธารณะในเวลาต่อมาทางตำรวจก็ระบุในเฟสบุ๊คว่าทางตำรวจกลัวว่าเยาวชนเหล่านี้จะเข้าร่วมกับการชุมนุมต้องห้ามและทางเจ้าหน้าที่ "ใช้กำลังขั้นต่ำ" ในการควบคุมตัวเด็กหญิงอายุ 12 ปี ตำรวจอ้างว่าในช่วงที่เกิดเหตุเด็กหญิง "วิ่งหนีในแแบบที่ดูน่าสงสัย" ทำให้ตำรวจวิ่งตามเธอไปเพื่อควบคุมตัว

