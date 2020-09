นักข่าวฝรั่งเศสแฝงตัวเข้าไปเป็นตำรวจ เพื่อตีแผ่วัฒนธรรมความรุนแรง

นักข่าวชาวฝรั่งเศส วาลองแตง ฌ็องโดรต แทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานตำรวจของประเทศตัวเองเพื่อเปิดโปงการกระทำรุนแรง วัฒนธรรมการเหยียดเชื้อชาติสีผิว และการลอยนวลไม่ต้องรับผิดของเจ้าหน้าที่เหล่านี้

วาลองแตง ฌ็องโดรต และปกหนังสือ Flic (ที่มา: news.konbini.com)

วาลองแตง ฌ็องโดรต นักข่าวชาวฝรั่งเศสได้แฝงตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจเป็นเวลา 6 เดือน ในสถานีตำรวจแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่กับผู้บังคับใช้กฎหมายมีความบาดหมางกัน การเข้าไปแทรกซึมคอยติดตามตำรวจเล่นนี้ทำให้เขาเขียนหนังสือเปิดโปงตำรวจในชื่อ "ฟลิค" (Flic ที่แปลว่า "ตำรวจ" ตามภาษาฝรั่งเศส)

ในหนังสือของฌ็องโดรตระบุว่าเขาได้รับชุดยูนิฟอร์มและอาวุธปืน หลังจากเข้าฝึกอบรม 3 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งไปลาดตระเวนพื้นที่

ฌ็องโดรตตีแผ่สิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเขาว่าเขาพบเห็นความรุนแรงบ่อยมากจนเป็นเรื่องทั่วไป รวมถึงมีกรณีการทุจริตของตำรวจเช่นครั้งหนึ่งเขาถูกบังคับให้ช่วยปลอมแปลงหลักฐานเพื่อใช้กับวัยรุ่นที่ถูกทุบตีโดยตำรวจ ฌ็องโดรตบอกว่าอาจจะมีตำรวจจำนวนน้อยที่เป็นพวกรุนแรง แต่คนจำนวนน้อยเหล่านี้ก็มักจะใช้รุนแรงตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติสีผิวจากตำรวจด้วย "มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับผมจริงๆ ที่ได้ยินเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นตัวแทนของภาครัฐเรียกคนดำ คนอาหรับ และผู้อพยพว่าเป็น 'ไอ้วายร้าย' แต่ตำรวจทุกคนก็ทำแบบนี้" ฌ็องโดรตกล่าว

อีกเรื่องที่ฌ็องโดรตกล่่าวถึงคือการที่เขาเห็นตำรวจใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะกับผู้เยาว์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังมีระบบ "เล่นพรรคเล่นพวก" ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในระดับใกล้ชิดกันปกป้องพวกเดียวกันเองส่งผลให้เกิดการลอยนวลไม่ต้องรับผิด

ในหนังสือของฌ็องโดรตระบุว่า ตำรวจเหล่านี้ไม่ได้เห็นว่าเยาวชนเป็นเด็กแต่เป็นอันธพาล พอพวกเขาลดทอนความเป็นมนุษย์ของเยาวชนเหล่านี้แล้ว การกระทำใดๆ ก็ตามก็หาความชอบธรรมเพื่ออ้างได้เสมอ เช่นการทุบตีทำร้ายเยาวชนหรือผู้อพยพ สิ่งที่ทำให้น่าตะลึงสำหรับฌ็องโดรตคือการที่ตำรวจรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ผิดพอไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจแล้ว นอกจากนี้หน่วยตำรวจของเขายังเป็นกลุ่มคนที่เหยียดเชื้อชาติสีผิว, เหยียดคนรักเพศเดียวกัน และอวดเบ่งความเป็นชาย ทุกวันๆ มีบางคนที่แสดงออกเช่นนี้แล้วส่วนใหญ่ก็ทนรับหรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นไป

ฌ็องโดรตเป็นคนที่มาจากแคว้นเบรอตาญของประเทศฝรั่งเศส เขาเคยทำงานให้กับหนังสือพิมพ์และวิทยุท้องถิ่นหลังจากจบด้านวารสารศาสตร์ เขายังเคยเป็นคนที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการผลิตของรถยนต์โตโยต้า และซูเปอร์มาร์เก็ตลิดเดิล มาก่อน เขาบอกว่าสาเหตุที่เข้าไปแทรกซึมในกลุ่มตำรวจครั้งนี้เพราะอยากเปิดเผยเรื่องที่ผู้คนไม่เคยรับรู้มาก่อน ในฝรั่งเศสมีเรื่องที่เสมือนเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะพูดกันในสังคมคือเรื่องความรุนแรงและการปฏิบัติมิชอบของตำรวจและการฆ่าตัวตายของตำรวจ

ถึงแม้ว่าหนังสือของฌ็องโดรตจะออกมาในช่วงที่มีกระแสการต่อต้านตำรวจในหลายที่ของโลกไม่ว่าจะจากการใช้กำลังเกินกว่าเหตุจนมีคนเสียชีวิตหรือกรณีการปราบปรามผู้ชุมนุม แต่ฌ็องโดรตก็บอกว่าหนังสือของเขาไม่ได้เป็นหนังสือในเชิง "ต่อต้านตำรวจ" แต่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงในแต่ละวันเกี่ยวกับอาชีพนี้ ซึ่งนอกจากเรื่องปัญหาการใช้อำนาจของตำรวจแล้ว ฌ็องโดรตยังระบุถึงปัญหาความยากลำบากของคนทำงานตำรวจชั้นผู้น้อยเอาไว้ด้วย

ฌ็องโดรตบอกว่า เจ้าหน้าที่เหล่านี้มักจะต้องทำงานกับเอกสารที่ทับถม ทำงานในสำนักงานที่เสื่อมโทรม ต้องขับรถเก่าบุโรทั่ง และมักจะต้องซื้อเครื่องมือจำเป็นในการทำงานด้วยเงินของตัวเอง เรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้ตำรวจป่วยโรคซึมเศร้าจำนวนมาก ในปี 2562 มีสถิติระบุว่ามีตำรวจฆ่าตัวตาย 59 ราย นับว่าสูงขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นร้อยละ 60

"ทุกคนรู้ว่ามันมีปัญหา งานตำรวจไม่ใช่งานที่มีความสุขมันถึงเวลาแล้วที่ต้องทำอะไรสักอย่าง บางที หนังสือเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้" ฌ็องโดรตกล่าว และเขากล่าวอีกด้วยว่า "ตามที่มองเตสกิเออเคยพูดไว้ว่า ให้อำนาจกับคนแล้วคนๆ นั้นจะใช้มัน ตำรวจมีอำนาจ ชุดฟอร์มให้อำนาจกับพวกเขา แล้วพวกเขาก็ใช้มัน"

เรียบเรียงจาก

French reporter who joined police exposes racism and violence, The Guardian, 04-09-2020