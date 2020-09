กว่าจะมาเป็น Siam Mapped สนทนากับ ธงชัย วินิจจะกูล | 3 ต.ค. 58 [คลิป]

คลิปจากการอภิปราย "สนทนากับ ศ.ธงชัย วินิจจะกูล ในวาระ 20 ปี Siam Mapped" เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิปจากเวทีเสวนาเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558 หรือเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ที่ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการสนทนาระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน "สนทนากับ ศ.ธงชัย วินิจจะกูล ในวาระ 20 ปี Siam Mapped" จัดโดย ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบการพิมพ์หนังสือ "Siam Mapped: A history of the geo-body of a nation" หรือฉบับแปลภาษาไทยเมื่อปี 2556 ใช้ชื่อว่า "กำเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ" ในเวทีเริ่มต้นด้วย ธงชัย วินิจจะกูล ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาของหนังสือของเขาสั้นๆ ราว 25 นาที ก่อนจะเปิดให้แลกเปลี่ยน