ส่องบทบาทเยาวชน 5 ประเทศ ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งสู้ภัย ‘โควิด-19’ 

สช. ชวนเยาวชน 5 ประเทศ เสวนาออนไลน์ถอดบทเรี ยนการทำงานสู้โควิด-19 บนพลังการมีส่วนร่วม พบปัญหาการเงิน-สุขภาพจิต ชี้ เทคโนโลยี-ประสานเครือข่าย-หาเ ป้าหมายร่วม คือ เครื่องมือสำคั ญของเยาวชนในการรับมือกับปัญหา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.) จัดเสวนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “The Role of Young Generation in Multi-Sectoral Collaboration against COVID-19” เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อบอกเล่าถึ งบทบาทของภาคเยาวชนและความร่ วมมือกับหลายภาคส่วน ในการต่อสู้กับโควิด-19 โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเมียนมาร์ ร่วมพูดคุย

การเสวนานี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน จาก 10 ประเทศ คือ ไทย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ญี่ปุ่น และปากีสถาน แบ่งเป็นนักศึกษาด้านการแพทย์ และสาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข เกษตรกร ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และองค์การระหว่างประเทศ

สุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่ งประเทศไทย กล่าวว่า สภาเด็กฯ ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีบทบาทในการส่งเสี ยงของเยาวชนถึงผู้กำหนดนโยบาย โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ที่ผ่านมา สภาเด็กฯ ทำกิจกรรมทั้งการลงพื้นที่ให้ ความรู้ความช่วยเหลือ และกิจกรรมออนไลน์ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ UNICEF, UNDP และ UNFPA สำรวจผลกระทบและความต้ องการของเยาวชน โดยมีเยาวชนจากทั่ วประเทศตอบแบบสำรวจออนไลน์ถึง 6,771 คน และข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้ ออกแบบกิจกรรมขององค์กรภาครั ฐและ UN ต่อไป

ผลสำรวจพบว่า เยาวชนได้รับผลกระทบด้านการเงิ นมากที่สุดเพราะผู้ปกครองไม่ สามารถทำงานได้ตามปกติ รองลงมาคือ ปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความเหงา โดยเฉพาะกลุ่มเพศทางเลือก (LQBTIQ) ที่ได้รับแรงกดดั นจากเพศสภาพเพราะไม่ได้เปิ ดเผยตัวตนให้คนในครอบครัวรับรู้ และอันดับสุดท้ายคือผลกระทบต่ อการเรียน เพราะไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ตามปกติ นอกจากนี้ประธานสภาเด็กฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงการทำงานกั บหลายภาคส่วนว่า “ถ้าเรามีเป้าหมายร่วมกัน เราแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และสภาเด็กฯ มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน ทำให้การทำงานช่วงวิกฤตนี้เป็ นไปได้ดี”

เมีย มิตซู จอ ผู้จัดการแผนงาน จากองค์กร Community Partners International (CPI) ประเทศเมียนมาร์ กล่าวว่า CPI เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ ทำหน้าที่ส่งเสริมการสร้างหลั กประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิด้านสุขภาพ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิง และเยาวชน ทั้งนี้ปัจจุบันประชากรกลุ่ มใหญ่ของเมียนมาร์คือกลุ่ มเยาวชนที่เป็นกำลังหลักในทำงาน หารายได้ให้กับครอบครัว เพราะฉะนั้นพวกเขาคือกลุ่มที่ เผชิญความเสี่ยงสูงมาก ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำคั ญในการทำงานป้องกันและควบคุมโรค และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสั งคมและครอบครัวได้อีกด้วย

มิตซู กล่าวว่า การดึงส่วนร่วมจากภาคเยาวชนนั้น ต้องใช้ 3 องค์ประกอบ คือ 1. การเสริมพลัง โดยให้เยาวชนเป็นผู้สร้างสรรค์ กิจกรรมเอง 2. การลงมือทำคือเปิดโอกาสให้ เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อสู้กั บโควิดได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชนไปจนถึงนโยบาย 3. การมีส่วนร่วมที่จะต้องเปิดพื้ นที่ให้เสียงเยาวชนได้ถูกสะท้ อนออกมา ผู้จัดการแผนงานฯ กล่าวทิ้งท้ายว่าในช่วงโควิด-19 นี้ ทำงานกับเพื่อนภาคีได้ดีเป็ นเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก่ อน งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ที่เพียงพอ กฎระเบียบที่ยืดหยุ่น และข้อมูลที่เพียงพอ

อัสเดอร์ ราห์มัน นาบิน กรรมการชมรมนักศึกษาแพทย์ ประเทศบังคลาเทศ รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนและสั นติภาพ (Bangladesh Medical Students’ Society -BMSS) กล่าวว่า เป้าหมายของชมรมฯ คือการร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุ ขของประเทศด้วยการเสริมศั กยภาพของนักศึกษาแพทย์ และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทางชมรมฯ จัดประชุมออนไลน์ให้ความรู้กั บนักศึกษาแพทย์หลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อผู้ลี้ ภัยชาวโรฮิงยาร่วมกับเครือข่ ายภาคประชาสังคม เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้ าอกเข้าใจต่อผู้ลี้ภัยมากยิ่งขึ้ น

นอกจากนี้ ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่ วมให้ความรู้เรื่องประสบการณ์ การรักษา การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ถู กต้อง รวมถึงการรับมือปัญหาด้านความรุ นแรงในครอบครัว ซึ่งพบมากขึ้นในช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ นายอัสเดอร์กล่าวทิ้งท้ายว่า การแสวงหาภาคีที่ใช่ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน พร้อมแบ่งปันทรัพยากร เป็นความท้าทายอย่ างมากในการทำงานแบบข้ามภาคส่วน

รีน่า มัลลิลิน ประธานสมาคมนักศึกษาแพทย์แห่ งเอเชีย ประจำประเทศฟิลิปปินส์ (Asian Medical Students’ Association- Philippines -AMSA) กล่าวว่า สมาคมฯ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบสุ ขภาพและความเป็นธรรมในสังคม โดยในช่วงของการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มีการจั ดแคมเปญแปลภาษาออนไลน์เพื่ อแปลข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกั บโควิด-19 ไปยังประชาชนทั่วไปและกลุ่มชาติ พันธุ์ต่างๆ ทั่วฟิลิปปินส์ โดยแปลเป็นภาษาท้องถิ่นถึง 6 ภาษา

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุ ขแห่งประเทศฟิลิปปินส์ นักศึกษาด้านภาษาศาสตร์ กฎหมาย และภาคีอื่นๆ จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุ ขภาพออนไลน์ (Telemedicine) เสวนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้ และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต การบริจาคอุปกรณ์เชื่อมต่ออิ นเตอร์เน็ตแบบพกพา (Pocket Wifi) เพื่อเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในพื้ นที่ห่างไกล เป็นต้น ประธานสมาคมฯ กล่าวทิ้งท้ายว่าการทำงานกับเพื่ อนภาคีหลายองค์กรนั้น ต้องสร้างช่องทางการสื่อสารที่ เหมะสม ต้องมีความโปร่งใส เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

หลี โกว๊ก ดั๋ง ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่ภูมิภาคแม่น้ำโขง (Mekong Youth Farm Network (Y-Farm) ประเทศเวียดนามกล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ มีเป้าหมายในการให้ความรู้เรื่ องเกษตรยั่งยืน พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่ วมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายฯ จัดทำคู่มือการปลูกผักที่บ้าน รวมไปถึงแจกเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ ในการเพาะปลูก ไปยังเครือข่าย 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และไทย “ในช่วงโควิดผู้คนจำนวนมากต้ องอยู่บ้าน ไปทำงาน ไปค้าขายไม่ได้ และมีปัญหาการเข้าถึงอาหาร เราจึงให้ความรู้ในการเพาะปลู กอาหารเองที่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนจนเมื องที่แทบไม่มีที่ดินในการทำอะไร ซึ่งเราได้ให้ทั้งเมล็ดพันธุ์ และคู่มือที่บอกวิธีในการปลูก การดูแล การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร ต่างๆ เหล่านี้ทำให้เขาไม่จำเป็นต้ องไปซื้อหาอะไร”

ด้าน ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สิ่งที่เห็นได้ชัดคือคนรุ่นใหม่ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสูงมาก บวกกับช่องทางการสื่อสารที่ไร้ พรมแดนและกว้างไกล ทำให้ไม่มีปั ญหาในการหาและตรวจสอบข้อมูล ทั้งยังสามารถใช้ความคิดสร้ างสรรค์ สร้างความร่วมมือ ที่นำไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ ยนแปลงสังคมได้ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสร้ างเวทีหรือช่องทางที่เชื่อมเสี ยงของเยาวชน คนรุ่นใหม่ กับผู้กำหนดนโยบายให้มากขึ้นอี กด้วย