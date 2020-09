กิจกรรม 'Act สิ Art-ศิลปะที่จะไม่ทน' ต่อต้านการใช้กฎหมายคุกคามศิลปินทุกรูปแบบ

12 ก.ย. 2563 มติชนออนไลน์ รายงานว่าที่ลานหน้าหอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กลุ่มศิลปะปลดแอก (ฟรีอาร์ต) เครือข่ายศิลปินจากหลายแขนง จัดเทศกาลศิลปะในชื่อ 'Act สิ Art-ศิลปะที่จะไม่ทน' โดยมีวัตถุประสงค์เรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ต่อต้านการใช้กฎหมายคุกคามศิลปินทุกรูปแบบ ทั้งนี้ กลุ่มผู้จัดงานพากันร้องเพลงประสานเสียง 'Do you hear the people sing' ทั้งเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและภาษาไทย แทนการร้องเพลงชาติไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากจนแทบเต็มลานหน้าหอศิลป์ ทั้งนี้ระหว่างการร้องเพลง มวลชนพากันชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว ที่แสดงถึงการต่อต้านอำนาจรัฐ จากนั้น กลุ่มแร็ปเปอร์ RAPAGAINSTDICTETORSHIP (RAD) ขึ้นแสดงดนตรี

ด้าน Voice online รายงานว่านายธีระวัฒน์ มุลวิไล ผู้ประสานงานกลุ่ม Free Arts ศิลปะปลดแอก เปิดเผยว่า ถูกจำกัดเสรีภาพด้านศิลปะ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน จึงทำให้เกิดการคุกคามต่อศิลปะและกลุ่มศิลปินอยู่หลายรูปแบบ เช่น การจับกุม HOCKHACKER และการออกหมายจับ Jacoboi แรปเปอร์จากกลุ่ม R.A.D และการออกหมายจับ 'แอมมี่' แห่ง The Bottom Blues รวมถึงการสั่งปลดงานศิลปะในแกลอรี่ และการเซนเชอร์งานที่แสดงออกถึงการต่อต้านอำนาจรัฐ

ทางกลุ่มจึงขอแสดงจุดยืนในการแสดงออกผ่านงานศิลปะ 'ActสิArt' เพื่อย้ำร่วมกันว่า "เราจะไม่ยอมจำนนต่อการใช้อำนาจของรัฐทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามโดยการออกหมายจับศิลปิน ตลอดจนการจำกัดเสรีภาพของงานศิลปะ" ธีระวัฒน์กล่าว

ผู้จัดงานเชื่อว่า เวทีดังกล่าวจะสะท้อนภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ และส่งไปถึงรัฐบาลและผู้ที่มีอำนาจ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาขึ้นอย่างจริงจัง

ส่วนบรรยากาศภายในงานมีการแสดง ภาพถ่าย ภาพวาด หลากหลาย เช่น ภาพการชุมนุมภาพทหารถือปืนในการรัฐประหารเมื่อปี 2557 นอกจากนี้ยัง มีกิจกรรมเวิร์กชอปอีกหลากหลาย เช่น เปิดให้ประชาชนผู้สนใจร่วมวาดภาพ สกรีนภาพบนกระเป๋าผ้า และเสื้อ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก