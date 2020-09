กรรมการสิทธิฯ ออกข้อเสนอแนะถึง ผู้ชุมนุมวันที่ 19 ก.ย.นี้ รวมทั้ง จนท. สื่อ และประชาชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ แนะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่วางนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมควรใช้เสรีภาพด้วยความระมัดระวังให้อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ

17 ก.ย.2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ เสนอรัฐบาลและเจ้าหน้าที่วางนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ หลีกเลี่ยงการใช้กำลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม หากมีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อยุติเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายและมีความรุนแรงอันอาจเกิดขึ้นในการชุมนุม ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความจำเป็นและความได้สัดส่วน นำหลักการสำคัญ 10 ประการสำหรับการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม ที่จัดทำโดยผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติมาปรับใช้

เสนอผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมควรตระหนักว่า เสรีภาพในการชุมนุมมิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้อย่างบริบูรณ์ และพึงใช้เสรีภาพดังกล่าวด้วยความระมัดระวังให้อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ มีการจัดระบบการควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย และทำให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรง สร้างความเกลียดชังหรือคุกคามต่อผู้มีความเห็นต่าง

รวมทั้งเสนอแนะต่อสื่อมวลชนควรนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ครบถ้วนรอบด้าน เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างเป็นอิสระ เที่ยงตรง ระมัดระวังไม่ให้มีการเสนอข่าว หรือการแสดงความเห็น หรือเนื้อหาใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเกลียดชังหรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

และประชาชนทุกภาคส่วนควรติดตามสถานการณ์อย่างรอบด้าน โดยรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มต่าง ๆ ที่แสดงความคิดเห็นและการแสดงออกซึ่งความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างระมัดระวัง และเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกต่างกันของทุกฝ่าย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 19 กันยายน 2563

ตามที่ปรากฏสถานการณ์การชุมนุ มและเรียกร้องทางการเมืองของนั กเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุมได้เผยแพร่ข่าวว่ าจะจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมื องในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุ มของกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่ า การใช้เสรีภาพในการชุมนุม การแสดงความคิดเห็น และการเคลื่อนไหวทางการเมื องในมุมมองที่แตกต่างกัน สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ การละเมิดกฎหมายที่มีความรุ นแรงและส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุ ษยชน กสม. จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนั กถึงหลักสิทธิมนุ ษยชนและแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการชุ มนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการการชุมนุมให้เป็ นไปด้วยความสงบและสันติวิธี ดังนี้

1. การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้ นฐานอันได้รับการรับรองตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมื องที่ประเทศไทยเป็นภาคี การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบปราศจากอาวุธจะกระทำมิ ได้ รัฐพึงงดเว้นการเข้าแทรกแซงด้ วยประการใด ๆ และดู แลอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ ประชาชน อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพในการชุมนุ มและการแสดงความคิดเห็นจะต้ องเป็นไปโดยสงบเรียบร้อย และคำนึงถึงการเคารพสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น เนื่องจากเสรีภาพในเรื่องดังกล่ าว มิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรั บรองและคุ้มครองไว้อย่างบริบู รณ์ แต่อาจถูกจำกัดได้ตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรั กษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอั นดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรี ภาพของบุคคลอื่น หรือป้องกันสุขภาพของประชาชน ตามนัยมาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญที่สอดคล้องกั บกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 19 และข้อ 21

2. เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุ ษยชนดังกล่าวข้างต้น กสม.จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 รัฐบาล หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง

(1) ควรวางนโยบายและมาตรการที่ชั ดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้ อยและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการใช้เสรีภาพในการชุ มนุมโดยสงบ อาทิ การจัดสถานที่และบริการขั้นพื้ นฐาน การจัดจราจร และการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุ มนุม การจำกัดการใช้เสรีภาพในการชุ มนุมโดยสงบและการแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นอันเป็นเสรีภาพขั้ นพื้นฐานของประชาชนภายใต้ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ควรถือเป็นข้อยกเว้นที่พึ งกระทำเฉพาะในกรณีจำเป็นอันมิ อาจหลีกเลี่ยงได้ ภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น และไม่ควรมีการสร้างเงื่อนไขอั นอาจเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง

(2) ควรหลีกเลี่ยงการใช้กำลั งในการรักษาความสงบเรียบร้ อยในการชุมนุม หากมีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ ยงได้ที่จะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อยุติเหตุการณ์การละเมิ ดกฎหมายและมีความรุนแรงอั นอาจเกิดขึ้นในการชุมนุม ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความจำเป็ นและความได้สัดส่วน โดยจะต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่ าวประกาศเตือนให้ผู้ชุมนุมได้ ทราบล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง รวมถึงชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็ นที่ต้องมีการนำมาตรการนั้น ๆ มาใช้

(3) ควรนำหลักการสำคัญ 10 ประการสำหรับการจัดการการชุมนุ มอย่างเหมาะสม (10 Principles for the proper management of assemblies) ที่จัดทำโดยผู้เสนอรายงานพิ เศษแห่งองค์การสหประชาชาติมาปรั บใช้ตามสมควรแก่กรณี อาทิ รัฐต้องเคารพและดูแลสิทธิทุ กประการของผู้ที่เข้าร่ วมในการชุมนุม การจำกัดการชุมนุมโดยสันติใด ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุ ษยชนสากล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุ คคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชุ มนุมจะต้องไม่แทรกแซงสิทธิ ในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่น ๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทำได้ เป็นต้น

2.2 ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรี ภาพในการชุมนุม

(1) ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรี ภาพในการชุมนุมควรตระหนักว่า เสรีภาพในการชุมนุมมิใช่เป็ นเสรีภาพที่ได้รับการรั บรองและคุ้มครองไว้อย่างบริบู รณ์ และพึงใช้เสรีภาพดังกล่าวด้ วยความระมัดระวังให้อยู่ภายใต้ กรอบของรัฐธรรมนูญ มีการจัดระบบการควบคุมดูแลการชุ มนุมให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงหรื อสร้างเงื่อนไขที่อาจทำให้เกิ ดความรุนแรง รวมทั้งคำนึงถึงการเคารพสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น

(2) ผู้จัดการชุมนุมและกลุ่มผู้ชุ มนุมควรมีหน้าที่ร่วมกัน ทำให้การชุมนุมเป็ นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยยึดถือหลักสิทธิมนุ ษยชนและแนวทางสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่มีลั กษณะยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรง สร้างความเกลียดชังหรือคุกคามต่ อผู้มีความเห็นต่าง

2.3 สื่อมวลชนและประชาชนทุกภาคส่วน

(1) สื่อมวลชนควรนำเสนอข้อมูลข่ าวสารที่เป็นจริง ครบถ้วนรอบด้าน เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างเป็นอิสระ เที่ยงตรง ระมัดระวังไม่ให้มีการเสนอข่าว หรือการแสดงความเห็น หรือเนื้อหาใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเกลียดชังหรื อยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

(2) ประชาชนทุกภาคส่วนควรติ ดตามสถานการณ์อย่างรอบด้าน โดยรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ มต่าง ๆ ที่แสดงความคิดเห็ นและการแสดงออกซึ่งความเชื่ อและความคิดเห็นทางการเมืองที่ แตกต่างกันอย่างระมัดระวัง และเคารพในสิทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นและการแสดงออกที่แตกต่างกั นของทุกฝ่าย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะพึ งตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่ งกันและกันอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแสวงหาแนวทางหรือจัดให้มี กระบวนการเพื่อหาข้อสรุปอันเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายตามแนวทางสันติวิธี อันสอดคล้องกับวิถี ทางในระบอบประชาธิปไตย โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความสงบสุขของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

17 กันยายน 2563