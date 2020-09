นักสิทธิฯ ออกแถลงการณ์จี้รัฐบาลต้องยุติการกลั่นแกล้งดำเนินคดีผู้ชุมนุม

องค์กรสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการกลั่นแกล้ งดำเนินคดีผู้ชุมนุม และขอให้พนักอัยการและศาล ซึ่งเป็นหน่วยงานอิ สระในกระบวนการยุติธรรม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้ อำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐดั งกล่าว ใช้อัยการและศาลเป็นเครื่องมื อในการกลั่นแกล้งประชาชนที่ใช้ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิ ดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์และการชุมนุ มโดยชอบธรรม

21 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)มูลผสานวัฒนธรรม (CrCF) และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุ ษยชนและการพัฒนา (HRDF) ออกแถลงการณ์รัฐบาลต้องยุติการกลั่นแกล้งดำเนินคดีผู้ชุมนุม โดยเรียกร้อง ให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง งดเว้นการกลั่นแกล้ง ขัดขวางการแสดงความคิดเห็ นทางการเมืองและการชุมนุมอันเป็ นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในสั งคมประชาธิปไตย ไม่ว่าจะโดยการใช้กฎหมายเป็ นเครื่องมือ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่ นคงบางคนใช้วิธีการนอกกฎหมาย หรือละเลยให้มีการใช้วิธี การนอกกฎหมาย

ยุติการใช้กฎหมายกลั่นแกล้ งดำเนินคดี (Judicial Harassment) ผู้ที่ใช้สิทธิในการแสดงความคิ ดเห็น และใช้สิทธิในการชุมนุ มโดยสงบและโดยปราศจากอาวุธวิ พากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสถาบั นทางสังคม การเมือง เช่น การนำมาตรา 112 หรือ มาตรา 116 มาใช้เป็นเครื่องมือจัดการกับผู้ เห็นต่างทางการเมือง

รวมทั้งขอให้พนักอัยการและศาล ซึ่งเป็นหน่วยงานอิ สระในกระบวนการยุติธรรม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้ อำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐดั งกล่าว ใช้อัยการและศาลเป็นเครื่องมื อในการกลั่นแกล้งประชาชนที่ใช้ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิ ดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์และการชุมนุ มโดยชอบธรรม ดังกรณี การพิจารณาอนุญาตให้ออกหมายจั บตามคำร้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรพิจารณาโดยรอบคอบภายใต้ข้ อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมไม่ได้มีพฤติการณ์ หลบหนีและยืนยันใช้เสรี ภาพในการชุมนุมอย่างเปิดเผย จึงไม่มีเหตุผลในทางกฎหมายที่ จะอนุญาตให้ออกหมายจับได้

โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

แถลงการณ์ รัฐบาลต้องยุติการกลั่นแกล้งดำเนินคดีผู้ชุมนุม

จากกรณีที่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาล ได้ใช้สิทธิและเสรีภาพการชุมนุ มโดยสงบและปราศจากอาวุธเพื่อเรี ยกร้องประชาชาธิปไตย ทั้งในที่สาธารณะและสถาบันการศึ กษาทั่วประเทศต่อเนื่องกันมาตั้ งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จนมีการชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และสนามหลวง โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่ างการชุมนุมได้แก่ การปราศัย การร้องเพลง การแสดงละคร และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในรู ปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อแสดงความคิดเห็ นทางการเมือง และยื่นข้อเรียกร้องต่อรั ฐบาลให้ยุติการคุกคามประชาชน ยุบสภา แก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปการปกครองให้เป็ นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนู ญอย่างแท้จริงนั้น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) องค์กรสิทธิมนุษยชนท้ ายแถลงการณ์นี้ เห็นว่าผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิ เสรีภาพในการชุมนุ มและการแสดงความคิดเห็ นทางการเมืองตามหลักสิทธิมนุ ษยชนที่ประชาชนในสังคมประชาธิ ปไตยพึงกระทำได้ ทั้งนี้เพราะสิทธิในการชุมนุ มและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ ทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้ รับการรับรองไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 44 และมาตรา 34 และถือเป็นเครื่องมือสำคั ญในระบอบประชาธิปไตยที่ ประชาชนสามารถใช้เพื่อเรียกร้ องให้รัฐบาลเคารพและคุ้มครองสิ ทธิในด้านอื่นๆ ของประชาชนในสังคม อันได้แก่ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รัฐจึงต้อง เคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดั งกล่าว และจะต้องไม่ยินยอมให้มี การแทรกแซง ลิดรอน หรือขัดขวางการใช้สิทธิ ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Right : UDHR) ข้อ 19-20 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (UN International Covenant on Civil and Political Right :ICCPR) ข้อ 21 ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้ องปฏิบัติตามอย่างที่ให้สั ญญาไว้ด้วย

สสส. และองค์กรสิทธิมนุษยชนท้ ายแถลงการณ์นี้ ได้ติดตามสถานการณ์ที่ผ่ านมาพบว่า รัฐบาลไทยล้มเหลวในการในการ ยอมรับ เคารพและคุ้มครองสิทธิในการชุ มนุมและเสรี ภาพในการแสดงออกของประชาชนที่มี ความเห็นต่างทางการเมือจากรั ฐบาล โดยนอกจากไม่อำนวยความสะดวกเพื่ อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรี ภาพได้ โดยปราศจากการแทรกแซงตามหน้าที่ ที่รัฐบาลพึงกระทำแล้ว กลับปล่อยปละละเลย หรือกระทั่งสั่งการให้หน่ วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐจำกัด ขัดขวาง ข่มขู่ คุกคาม นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนไม่ให้ใช้สิ ทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็ นและชุมนุมอีกด้วย ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และในที่สาธารณะ จนไม่สามารถจัดการชุมนุ มและแสดงความคิดเห็นได้อย่ างเสรี โดยต้องเผชิญ กับการข่มขู่คุกคามในหลายรู ปแบบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งตำรวจ ทหาร สันติบาล ฝ่ายปกครองในท้องถิ่น และผู้ที่มีความเห็นต่างกั นทางการเมือง มีการติดตามนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ไปถึงบ้าน เข้าไปในสถานศึกษา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิ จกรรมต่างๆ ขัดขวางไม่ให้ใช้พื้นที่สาธารณะ ไม่อนุญาตให้นำเครื่องเสียงเข้ าสถานที่จัดการชุมนุม ไม่อนุญาตให้รถสุขาเข้าไปพื้นที่ ที่เตรียมไว้ เป็นต้น

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐยังได้ ดำเนินคดีและข่มขู่คุกคามว่ าจะดำเนินคดีกับผู้จัดการชุมนุ มและผู้ที่ขึ้นปราศัยบนเวทีเป็ นจำนวนมาก เช่น ทนายอานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชน นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และคนอื่น ๆ อีกรวมกว่า 13 คน โดยมีการตั้งข้อหาทางอาญาหลายข้ อหาเช่น ข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิ ดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิ ดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กีดขวางทางสาธารณะ ความผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยมีการแจ้งความดำเนินคดีกั บแกนนำคนอื่นในข้อหาลักษณะเดี ยวกันนี้อีกหลายคน โดยตำรวจยืนยันว่าได้ออกหมายจั บนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิ ปไตยแล้ว 15 คน ซึ่ง สสส. เห็นว่า เป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายที่ ไม่ชอบธรรม เป็นเครื่องมือดำเนินคดีเพื่ อกลั่นแกล้ง (Judicial Harassment) ผู้ที่มีความเห็นต่าง และคัดค้าน หรือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และองค์กรสิทธิมนุษยชนท้ ายแถลงการณ์นี้ จึง ขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง งดเว้นการกลั่นแกล้ง ขัดขวางการแสดงความคิดเห็ นทางการเมืองและการชุมนุมอันเป็ นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในสั งคมประชาธิปไตย ไม่ว่าจะโดยการใช้กฎหมายเป็ นเครื่องมือ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่ นคงบางคนใช้วิธีการนอกกฎหมาย หรือละเลยให้มีการใช้วิธี การนอกกฎหมาย

2. ขอให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง ยุติการใช้กฎหมายกลั่นแกล้ งดำเนินคดี (Judicial Harassment) ผู้ที่ใช้สิทธิในการแสดงความคิ ดเห็น และใช้สิทธิในการชุมนุ มโดยสงบและโดยปราศจากอาวุธวิ พากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสถาบั นทางสังคม การเมือง เช่น การนำมาตรา 112 หรือ มาตรา 116 มาใช้เป็นเครื่องมือจัดการกับผู้ เห็นต่างทางการเมือง

3. ขอให้พนักอัยการและศาล ซึ่งเป็นหน่วยงานอิ สระในกระบวนการยุติธรรม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้ อำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐดั งกล่าว ใช้อัยการและศาลเป็นเครื่องมื อในการกลั่นแกล้งประชาชนที่ใช้ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิ ดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์และการชุมนุ มโดยชอบธรรม ดังกรณี การพิจารณาอนุญาตให้ออกหมายจั บตามคำร้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรพิจารณาโดยรอบคอบภายใต้ข้ อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมไม่ได้มีพฤติการณ์ หลบหนีและยืนยันใช้เสรี ภาพในการชุมนุมอย่างเปิดเผย จึงไม่มีเหตุผลในทางกฎหมายที่ จะอนุญาตให้ออกหมายจับได้

สสส.และองค์กรสิทธิมนุษยชนท้ ายแถลงการณ์นี้ เห็นว่าศาล มีหน้าที่ตัดสินคดีระหว่างบุ คคลต่อบุคคล หรือระหว่างบุคคลและรัฐ ให้เป็นไปโดยยุติธรรม จึงต้องตระหนักถึงการใช้ อำนาจอย่างเป็นอิสระเพื่อให้เกิ ดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย สสส.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรั ฐกับประชาชน สถาบันตุลาการจะมีบทบาทในการถ่ วงดุลการใช้อำนาจรัฐ และไม่ปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิ เสรีภาพประชาชนผ่ านกลไกในกระบวนการยุติธรรม

ด้วยความเคารพต่อสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์

21 กันยายน พ.ศ 2563

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

มูลผสานวัฒนธรรม (CrCF)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุ ษยชนและการพัฒนา (HRDF)