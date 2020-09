ILO ประเมิน COVID-19 ทำคนทำงานทั่วโลกรายได้ลด 10.7%

ILO ประเมิน COVID-19 ทำคนทำงานทั่วโลกรายได้ลดลง 10.7% ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



ที่มาภาพประกอบ: ILO (CC BY-NC-ND 2.0)

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รายงานว่าความสูญเสียในชั่วโมงการทำงานที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้รายได้ของแรงงานทั่วโลกลดลงอย่างมหาศาล จากการประเมินผลกระทบล่าสุด ของการแพร่ระบาดต่อผลกระทบต่อตลาดแรงงานทั่วโลก

รายได้แรงงานทั่วโลกคาดว่าจะลดลงร้อยละ 10.7ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือเป็นมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างได้รับผลกระทบนี้มากที่สุด ในกลุ่มประเทศนี้มีการสูญเสียรายได้ของแรงงานถึงร้อยละ 15.1 โดยทวีปอเมริกาเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดที่ร้อยละ 12.1

จากรายงาน ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth edition ระบุว่าการสูญเสียชั่วโมงการทำงานทั่วโลกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 นั้น มีจำนวนมากกว่าที่ประเมินไว้ในในรายงานประเมินครั้งที่ 5 เมื่อปลายเดือน มิ.ย. 2563

ในรายงานฉบับนี้ได้ปรับตัวเลขชั่วโมงการทำงานทั่วโลก ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เป็นติดลบร้อยละ 17.3 ซึ่งเทียบเท่ากับงานเต็มเวลา (FTE) 495 ล้านตำแหน่ง จากที่เคยประเมินว่าติดลบร้อยละ 14 นอกจากนี้ ILO ยังคาดการณ์ใหม่ว่า ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ชั่วโมงการทำงานทั่วโลกน่าจะลดลงอีกร้อยละ 12.1 ซึ่งเทียบเท่ากับงานเต็มเวลา 345 ล้านตำแหน่ง ส่วนชั่วโมงการทำงานทั่วโลกไตรมาสสุดท้ายของปี คาดว่าจะลดลงอีกร้อยละ 8.6 ซึ่งเทียบเท่ากับงานเต็มเวลา 245 ล้านตำแหน่ง เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่เพียงร้อยละ 4.9 เทียบเท่ากับงานเต็มเวลา 140 ล้านตำแหน่ง

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การสูญเสียชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้น ก็คือคนทำงานในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ้างงานนอกระบบได้รับผลกระทบมากกว่าวิกฤตในอดีต นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าการลดลงของการจ้างงานเป็นผลมาจากการไม่มีกิจกรรมมากกว่าการว่างงานโดยมีผลกระทบเชิงนโยบายที่สำคัญ

ILO ระบุว่าแม้ว่าการปิดสถานที่ทำงานจะเริ่มผ่อนคลายลง แต่ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างภูมิภาค คนทำงานร้อยละ 94 อยู่ในประเทศที่มีข้อจำกัดในการทำงานบางประเภท อีกร้อยละ 32 อยู่ในประเทศที่มีการปิดสถานที่ทำงานที่จำเป็นทั้งหมด

ที่มาเรียบเรียงจาก

COVID-19 leads to massive labour income losses worldwide (ILO, 23/9/2020)