ชวนดู 12 สารคดี บอกเล่าเรื่องราวทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนจากปากของคนตัวเล็กตัวน้อย ฟรี 24 ชั่วโมง!

ประชาไทชวนดูสารคดี 12 เรื่อง ที่บอกเล่าเรื่องราวทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน ที่เล่าจากปากของคนตัวเล็กตัวน้อย ดูฟรี 24 ชั่วโมง!

สารคดีบันทึกชีวิตช่วงท้ายของดารณี ชาญเชิงศิลปกุล นักสู้สามัญชนกับภาพลักษณ์การนำม็อบแบบฮาร์ดคอร์ อดีตแกนนำกลุ่มสภาประชาชน แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) อดีตนักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมทั้งอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย และสถานีโทรทัศน์เคเบิลไทยสกายทีวี กับราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการต่อสู้

ปี 2563 เป็นวาระครบรอบ 10 ปีการสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ชุมนุมระหว่าง 12 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2553 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบร้อยคน และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคน เหตุการณ์นี้ยังไม่ถูกคลี่คลายทั้งข้อเท็จจริงบางส่วน คดีความของผู้ที่เสียชีวิต ความรับผิดชอบทางการเมือง ฯลฯ

ด้วยความที่เหตุการณ์ผ่านมานาน หลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อาจนึกภาพไม่ออกว่าคนเหล่านี้คือใคร มีความคิดอย่างไร สภาพเหตุการณ์เป็นอย่างไร เราจึงตามหาคนเหล่านี้เพื่อพูดคุยกันอีกครั้ง โดยสุ่มให้มีความหลากหลายทั้งวัย เพศ ถิ่นฐาน ฐานะ เท่าที่เวลาจะอำนวย เพื่อเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆ ชิ้นหนึ่งที่จะเติมความเข้าใจในความขัดแย้งและความสูญเสียที่ผ่านมา

'ผุสดี งามขำ' เสื้อแดงคนสุดท้ายที่ปักหลักอยู่หน้าเวทีชุมนุมราชประสงค์ หลังเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 ที่ผ่านมา

'พานรัฐธรรมนูญ' สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองรูปแบบใหม่ จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

การเมืองพิกล ทำคนพิการ | Wound, Disability and Protest Crackdown in Thailand

14 ตุลา 16, 6 ตุลา 19, พฤษภา 35, เมษา-พฤษภา 53, เสื้อแดง, เสื้อเหลือง, กปปส. ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นคำที่เราใช้จดจำเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เกือบทุกเหตุการณ์นอกจากอุดมการณ์ที่แข็งกล้าและความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าการสูญเสียเป็นเรื่องที่แทบจะเลี่ยงไม่ได้ นอกจากผู้เสียชีวิต ที่บ้างก็ถูกยกย่องให้เป็นวีรชน บ้างก็ถูกบอกให้เป็นผู้ผิดแล้ว ก็ยังมีผู้ที่มีชีวิตแต่ต้องติดอยู่กับบาดแผล บางคนพิการและได้รับการเยียวยา ส่วนหลายคนไม่เคยได้รับแม้แต่คำขอโทษ

คุยกับผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง บางคนสูญเสียดวงตา บางคนสูญเสียขา รับฟังความรู้สึกจากการสูญเสีย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจร่วมกันว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีบาดแผลไม่ต่างกัน

สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากเหตุการณ์จริง จับจริง ดำเนินคดีจริง "พูดเพื่อเสรีภาพ (Talk For Freedom)" โดย iLaw X Prachatai

7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติรัฐธรรมนูญที่แพงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะต้องจ่ายด้วยการปิดกั้นเสรีภาพ ดำเนินคดีพลเมืองมากกว่า 212 ราย และนี่คือเรื่องของราวของหนึ่งในผู้ถูกดำเนินคดี "มะฟาง" และ "ไผ่ ดาวดิน" จากเวทีเสวนาเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ "พูดเพื่อเสรีภาพ" ที่ จ.ขอนแก่น

“เราจะอยากให้ใครสักคนหนึ่งตาย เพียงเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนเราแค่นั้นเหรอ สมมติถ้าคุณมายืนอยู่หน้าเราตรงนี้ แล้วคุณบอกว่าคุณอยากให้พ่อของเราตาย เพราะพ่อของเราเชื่อไม่เหมือนคุณ คุณกล้าพูดกับเราอย่างนั้นไหม มันใจร้ายมากเลยนะ” หนึ่งความเห็นจากกรณีอุ้มหายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา ประชาไทชวนฟังความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ใกล้ชิดวันเฉลิม ลูกของลี้ภัยการเมือง จนถึงคนที่ไม่เคยรู้จักวันเฉลิมมาก่อนแต่ไม่เห็นด้วยกับการอุ้มหาย

ต.ค.ปีที่แล้ว โครงการบันทึก 6 ตุลา ทำหารรื้อประตูแดงที่ 2 ศพ คนงานการไฟฟ้าถูกแขวนคอ ชนวนนำไปสู่ ‘6 ตุลา’ เพื่อนำมาจัดแสดงในนิทรรศการพร้อมข้าวของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุ 6 ตุลา ระยะยาวหวังทำหอจดหมายเหตุความรุนแรงของรัฐที่มีต่อประชาชน สะท้อนวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด

สำหรับเหตุแขวนคอ วิชัย เกษศรีพงศ์ษาชาวบุรีรัมย์ และชุมพร ทุมไมย คนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครปฐมและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2519 ในช่วงกระแสขวาพิฆาตซ้าย ช่วงเวลาที่นักกิจกรรม นักศึกษา หรือนักวิชาการถูกทำร้ายและลอบสังหาร ทั้ง 2 ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในสภาพลิ้นจุกปาก ศพถูกแขวนคออยู่ที่ประตูสีเทาอมฟ้าที่สนิมกัดกร่อนจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่า ‘ประตูแดง’ ต่อมานักศึกษาธรรมศาสตร์จัดแสดงละครเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่รัฐกระทำกับประชาชนที่รณรงค์ต่อต้านการกลับมาของเผด็จการถนอมและประพาส โดยมีฉากแขวนคอเลียนแบบเหตุการณ์ที่ประตูแดง นำไปสู่การใส่ร้ายป้ายสีว่านักศึกษากระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์รัชทายาท เนื่องจากใบหน้าของนักศึกษาที่แสดงเป็นคนถูกแขวนคอละม้ายคล้ายกับองค์รัชทายาท ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงวันที่ 6 ตุลาคม

ความทรงจำของเขาดินในเดือนสุดท้าย ขณะที่พนักงานส่วนใหญ่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ แต่ก็ยังมีเสียงจากคนที่อยู่มานานผ่านยุคสมัยต่างๆ เล่าความทรงจำในอดีตให้ฟังก่อนสถานที่แห่งนี้จะไม่ใช่สวนสัตว์อีกต่อไป

ไผ่ ยูโนมีอะลิตเติ้ลโก ("Pai" You know me a little go)