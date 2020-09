กสม. สอบปมครูทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียน จ่อข้อเสนอแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล

กสม. มีมติหยิบยกกรณีครูทำร้ายร่ างกายเด็กนักเรียนขึ้นตรวจสอบ เตรียมชงข้อเสนอแนะแก้ไขปั ญหาเสนอรัฐบาล

30 ก.ย.2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่า ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามและมีข้อห่วงกังวลกรณี บุคลากรของโรงเรียนสารสาสน์วิ เทศราชพฤกษ์มีพฤติ กรรมกระทำความรุนแรงต่อเด็กนั กเรียนซึ่งปรากฏเป็นข่ าวไปในวงกว้าง และได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยรองเลขาธิการ กสม. พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเข้าร้ องเรียนของกลุ่มผู้ปกครองต่อผู้ บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นั้น กสม. ในคราวประชุมด้านคุ้ มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องดั งกล่าวและรับทราบข้อเท็จจริงอั นรับฟังในเบื้องต้นได้ว่ามีเด็ กนักเรียนถูกกระทำความรุ นแรงในสถานศึกษา

ประกายรัตน์ กล่าวต่อไปว่า กสม. เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงให้ความช่ วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุ ณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดั งกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมฯ ประกอบกับอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม ข้อ 19 กำหนดให้รัฐภาคีดำเนินมาตรการทั้ งปวงในอันที่คุ้มครองเด็ กจากความรุนแรงทางร่ายกายและจิ ตใจ การทำร้ายหรือการกระทำอันมิชอบฯ และข้อ 37 (ก) กำหนดให้รัฐภาคีประกันว่าจะไม่ มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้ายฯ ขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ยังให้การคุ้มครองเด็กและเด็ กปฐมวัยให้อยู่รอดปลอดภัยและพ้ นจากการถูกล่วงละเมิดไม่ว่ าทางใด

“เมื่อปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่ าวไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ กและกฎหมายภายในประเทศ ทั้งเป็นกรณีที่ไม่ควรให้เกิดขึ้ นอีกไม่ว่ากับสถานศึกษาระดับใด กสม. จึงมีมติเห็นควรหยิบยกกรณีบุ คลากรของโรงเรียนกระทำความรุ นแรงต่อเด็กนักเรียนขึ้ นตรวจสอบและศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจมาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะหรื อแนวทางในการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนในเชิงระบบ และเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ” ประกายรัตน์ กล่าว