นักวิจัยวิจารณ์ระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบเหยียดผิว ชี้การมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง-คนท้องถิ่นส่งผลดีกว่า

นักวิชาการด้านสิทธิทางเศรษฐกิ จและสังคมวิจารณ์เรื่ องขบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมในสหรัฐฯ ที่รากฐานมุมมองแบบเหยียดเชื้ อชาติสีผิว จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้มี บางองค์กรที่ทบทวนเรื่องนี้ใหม่ รวมถึงมีการเสนองานวิจัยที่ แสดงให้เห็นว่าการให้ชนพื้นเมื องหรือคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมทั้ งในเชิงปฏิบัติ การและการเสนอนโยบาย ไม่ถูกกีดกันออกจากพื้นที่ของตั วเอง จะส่งผลดีมากกว่าการอนุรักษ์ แบบเบียดขับคนท้องถิ่นและ "สร้างกำแพง" ให้กับ "ธรรมชาติ"

ที่มาภาพจาก pixnio

ประกาช กัชวัน ผู้อำนวยการร่วมของโครงการวิจั ยสิทธิทางเศรษฐกิจและสั งคมของสถาบันสิทธิมนุษยชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชารั ฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งคอนเนคติ คัท เปิดเผยในบทความของเขาว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มี การเหยียดเชื้อชาติสีผิวแฝงอยู่ ในหลายภาคส่วนของสังคมไม่ว่ าจะเป็นในกระบวนการยุติธรรม ในกีฬา หรือในวัฒนธรรมป็อบ อย่างไรก็ตามชาวอเมริกันก็เริ่ มเล็งเห็นมากขึ้นว่ามีวั ฒนธรรมเหยียดเหล่านี้แฝงอยู่ ในหลายภาคส่วนของชีวิต รวมถึงในขบวนการด้านสิ่งแวดล้ อมเองด้วย

เมื่อไม่นานนี้ เซียร์ราคลับ หนึ่งในองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุ ดของสหรัฐฯ ประกาศยอมรับว่าในอดีตผู้ก่อตั้ งของพวกเขามีแนวคิดแบบเหยียดเชื้ อชาติสีผิวมาก่อน ผู้ก่อตั้งองค์กรพวกเขาอย่าง จอห์น มูร์ ก็เคยเขียนถึงชนพื้นเมืองดั้ งเดิมอเมริกาและคนดำว่า "สกปรก, ขี้เกียจ และไร้อารยธรรม" ในบทความที่ต้องการส่งเสริมอุ ทยานแห่งชาติ

อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการบริ หารเซียร์ราคลับคนปัจจุบันคือ ไมเคิล บรูเน ได้ระบุยอมรับเมื่อเดือน มิ.ย. ปีนี้ว่า ในช่วงที่ผู้ประท้วงสนับสนุ นความเป็นธรรมทางเชื้อชาติสีผิ วต่อคนดำรื้ออนุสาวรีย์เหยี ยดเชื้อชาติทั่วประเทศพวกเขาก็ ต้องพิจารณาอดีตของตัวเองรวมถึ งบทบาทของพวกเขาเองด้วยว่ามีส่ วนในการเกื้อหนุนต่อแนวคิ ดคนขาวเป็นใหญ่อย่างไรบ้าง

กัชวันบอกว่าถึงแม้จะเป็ นการแสดงออกท่าทีที่น่าชื่นชม แต่จากการทำการวิจัยในที่ต่างๆ หลายแห่งในโลกแล้วสำหรับกัชวั นปัญหาไม่ได้มีอยู่แต่จากเซียร์ ราคลับ แนวคิดเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมแบบอเมริกันที่แฝงการเหยี ยดเชื้อชาติสีผิวนี้ได้ส่งอิทธิ พลกระจายไปสู่การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมตามที่ต่างๆ ทั่วโลก สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดในเรื่ องนี้คือการวามกรรมการอนุรักษ์ ที่มีอคติกับชุมชนท้องถิ่นแต่ เน้นปกป้องผืนป่าที่ดูบริสุทธิ์ วาทกรรมที่มีอำนาจนำแบบนี้เองที่ กลายเป็นการละเลยกลุ่มชนพื้นเมื องและคนจนอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยผืนดินเหล่ านี้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่ ปกปักษ์รักษษธรรมชาติในพื้นที่ เหล่านั้นได้มีประสิทธิ ภาพมากกที่สุดก็ตาม

การเหยียดเชื้อชาติสีผิวจากนั กอนุรักษ์ในอเมริกาย้อนไปไกลได้ ก่อนหน้ายุคสมัยของมูร์ เมื่อ จอห์น เจมส์ ออดูบง นักวาดภาพและนักสิ่งแวดล้อมที่ เป็นผู้ถื อครองทาสนำเสนอผลงานของเขาในชื่ อ "นกแห่งอเมริกา" ในสมัยปี 2370-2381 เขาใช้งานกลุ่มคนดำและชนพื้นเมื องในการเก็บข้อมูลและการเก็บตั วอย่างสิ่งมีชีวิต แต่แทนที่จะให้เครดิตพวกเขากลั บแค่พูดถึงพวกเขาว่าเป็น "มือไม้" ที่เดินทางไปด้วยกันกับคนขาว

แม้แต่องค์กรของออดูบงในยุคปั จจุบันคือเดอะเนชันแนลออดู บงโซไซตีก็ถอนประวัติส่วนตั วของออดูบงออกจากเว็บไซต์ โดยระบุว่าการที่ออดูบงเคยมีส่ วนร่วมในการค้าทาสมาก่อนถือเป็น "ส่วนที่ท้าทายต่อตั วตนและการกระททำของเขา" นอกจากนี้ยังประณามออดู บงโดยตรงเกี่ยวกับบทบาทของเขาที่ มีต่อการใช้ทาสคนดำและการสื บทอดวัฒนธรรมคนขาวเป็นใหญ่

บทความยังมีการวิจารณ์อดี ตประธานาธิบดี ธีโอดอร์ รูสเวลต์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นประธานาธิบดีสิ่งแวดล้ อมคนแรกของสหรัฐฯ แต่รุสเวลต์เองก็เป็นนักล่าสั ตว์ตัวยงที่เคยนำการล่าสัตว์ครั้ งใหญ่ในเคนยาในนาม "สมิทธ์โซเนียน-รูสเวลต์แอฟริกั นเอ็กซ์เพดิชัน" ในปี 2452-2453 ในตอนนั้นรุสเวลต์ และพรรคพวกของเขาสังหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นช้าง, ฮิปโป, แรดขาว ไปมากกว่า 11,000 ตัว

รูสเวลต์อ้างว่าการล่าสัตว์ ของเขาดีต่อธรรมชาติเพราะมั นกระตุ้นให้เขาอยากอนุรักษ์แต่ แนวคิดแบบนี้เองที่กัชวันมองว่ าเป็นมายาคติความเข้าใจผิ ดในโลกสมัยใหม่ที่คิดไปเองว่ าการที่คนรวยล่าหัวสัตว์มาประดั บบ้านเรือนตัวเองโดยที่ซื้ อใบอนุญาตล่าจากรัฐบาลซึ่ งรายได้จะนำไปจ่ายให้กับอารอนุ รักษ์ในแอฟริกานั้นเป็นสิ่งทีช่ วยการอนุรักษ์ แต่กัชวันระบุว่ามีหลักฐานน้ อยมากสนับสนุนเรื่องนี้ แต่การล่าสัตว์เพื่อเป็นของที่ ระลึกแบบนี้กลายเป็นสิ่งที่รั ฐบาลอ้างใช้ขับไล่ชุมชนท้องถิ่ นออกจากพื้นที่เพื่อนำมาใช้เป็ นพื้นที่ล่าสัตว์

อีกปัญหาหนึ่งของนักอนุรักษ์ ตะวันตกคือข้ออ้างที่ว่า จำนวนประชากรที่มากเกินไปเป็นต้ นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้มาจากแนวคิดของนักนิ เวศวิทยา อัลโด ลีโอโปลด์ บิดาของระบบการจัดการป่าไม้สหรั ฐฯ แนวคิดนี้มีปัญหาตรงที่ว่ามั นเป็นการกล่าวโทษชาติที่มีพั ฒนาการทางเศรษฐกิจน้อยกว่าว่ าเป็นตัวปัญหา ไม่เพียงลีโอโปลด์เท่านั้น มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้ออ้างนี้ ถูกนำมาใช้แม้แต่จากพระโอษฐ์ ของเจ้าชายวิลเลียมแห่ งสหราชอาณาจักรและนักวานรวิ ทยาชื่อดัง เจน กูดออล

กัชวันชี้ว่าข้ออ้างดังกล่าวนี้ ไม่เป็นความจริง มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุสรุ ปไปในทางตรงกันข้ามว่าสิ่งที่ เป็นปัญหาต่อสิ่วแวดล้อมจริงๆ ไม่ใช่จำนวนประชากร แต่เป็นวิถีชีวิตแบบที่บริ โภคพลังงานจำนวนมากของกลุ่ มคนรวยในประเทศโลกที่หนึ่งต่ างหาก เช่น มีงานวิจัยที่ระบุว่ากลุ่ มคนรวยร้อยละ 10 ของโลกสร้างมลภาวะก๊าซเรื อนกระจกมากกว่ากลุ่มประชากรร้ อยละ 90 ที่ไม่ใช่คนรวยรวมกัน

เรื่องต่อมาที่กัชวันพูดถึงคื อการที่วาทกรรมกระแสหลักเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ละเลยกลุ่มชนพื้ นเมืองในพื้นที่เหล่านั้น เช่นในสารคดี "ไวลด์คาร์นาตาคา" ไม่มีการพูดถึงกลุ่มชนพื้นเมื องเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่ากลุ่ มชนพื้นเมืองในพื้นที่จะเป็ นคนที่ปกปักษ์รั กษามรดกโลกเอาไว้ สารคดีบางชิ้นก็ถึงชั้นไม่ได้ ไปถ่ายทำในพื้นที่ป่าจริง รูปแบบการเล่าเช่นนี้กลายเป็ นการทำให้กลุ่มคนในพื้นที่ไม่มี ตัวตน

ในวาทกรรมการอนุรักษ์ตะวันตกได้ สร้างระบบอุทยานแห่งชาติขึ้นมา กัชวันบอกว่าระบบแบบนี้มีปั ญหาตรงที่มันเป็นพื้นที่ของกลุ่ มชนพื้นเมืองและคนในท้องถิ่ นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ พวกเขากลับถูกขับไล่ออกจากที่ดิ นของตัวเองในช่วงที่มีการล่ าอาณานิคมจากชาวยุโรปในอเมริ กาเหนือ และคามอยุติธรรมแบบเดียวกันนี้ ก็ยังคงเกิดขึ้นในที่อื่นๆ หลายแห่ง จากการวิจัยใน 137 ประเทศพบว่าประเทศที่มีความเหลื่ อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงและมีสถาบั นการเมืองแบบไม่ค่อยเป็นประชาธิ ปไตยหรือไม่เป็นประชาธิ ปไตยเลยมักจะมีสถานที่อุทยานกว้ างขวางมาก

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าอุทยานเหล่านี้ จะถูกอ้างว่าเป็นพื้นที่จัดไว้ เพื่ออนุรักษ์ป่าแต่เจ้าหน้าที่ รัฐที่ฉ้อโกงและระบบการท่องเที่ ยวเชิงพาณิชย์รวมถึงผู้จั ดซาฟารีก็หาผลประโยชน์จากอุ ทยานเหล่านี้ โดยจัดพื้นที่ไว้ให้แต่เฉพาะกลุ่ มคนจากประเทศโลกที่หนึ่งแต่กี ดกันไม่ให้คนที่เคยเป็นคนในพื้ นที่เข้าไปหาของอุปโภคบริโภคพร้ อมกับจัดการดูแลป่ าในแบบของพวกเขาเองได้

มีนักวิจารณ์เรียกแนวคิดอุ ทยานแบบปิดกั้นนี้ว่า "การอนุรักษ์แบบล้อมกำแพงฐานทั พ" ซึ่งทำให้ชนพื้นเมืองและชุมชนท้ องถิ่นแทบไม่ได้ผลประโยชน์ อะไรเลยทั้งๆ ที่พวกเขาเป็นคนคุ้ มครองความหลากหลายทางชี วภาพของป่าร้อยละ 80

แล้ววิธีการอนุรักษ์แบบไหนถึ งจะดีกว่า กัชวันเสนอว่าการจะแก้ปัญหาได้ ต้องเปลี่ ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนจากระบบที่ กีดกันคนในท้องถิ่นเหล่านี้ เพราะมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แล้วว่าการปล่อยให้ชนพื้นเมื องปกป้องผืนป่าของตัวเองได้ ผลมากกว่าการปิดกั้นไม่ให้ พวกเขาเข้าไปใช้เลย

กัชวันยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่ เขาเข้าไปศึกษาโดยตรงคือในป่าพื้ นที่ใจกลางประเทศอินเดียที่เป็ นพื้นที่ของชุมชนชนพื้นเมื องไบกา ชนพื้นเมืองเหล่านี้มี การทำการเกษตรแบบยั่งยืนอยู่แล้ วโดยใช้สารเคมีเป็นปุ๋ยน้ อยมากและมีการควบคุมการใช้ไฟ ลักษณะการเกษตรที่เป็นทุ่งหญ้ าเปิดโล่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้ สัตว์กินพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ได้ เติบโต ซึ่งนักนิเวศวิทยารู้ดีว่าภูมิ ประเทศแบบธรรมชาติและการเกษตรยั่ งยืนที่ไม่หนาแน่นเกินไปส่งผลดี ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้การให้คนเข้าไปใช้ งานได้ยังเป็นการส่งเสริมคนท้ องถิ่นและชนพื้นเมืองในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วย

อีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยในการคุ้ มครองสิ่งแวดล้อมได้ดีคือการให้ ชนพื้นเมืองมีส่วนร่ วมในการกำหนดนโยบาย กัชวันยกตัวอย่างงานวิจัยของตั วเองเกี่ยวกับนโยบายการอนุรักษ์ ธรรมชาติในเม็กซิโกเช่นนโยบาย "ป่าชุมชน" ของเม็กซิโกว่าส่งผลดีกว่ าในการจัดการความขัดแย้งในเรื่ องการใช้ทรัพยากร

กัชวันระบุในบทความว่า "การอนุรักษ์ธรรมชาติในแบบที่ เป็นธรรมทางสังคมนั้นจะเป็ นไปได้ภายใต้ 2 เงื่อนไขคือ การที่ชนพื้นเมือง และชุมชนท้ องถิ่นมีส่วนได้ส่วนเสียอย่ างจริงจังในการคุ้มครองทรั พยากรเหล่านั้น" และการที่ชุมชนเหล่านี้สามารถมี ส่วนร่วมการตัดสินใจเชิ งนโยบายได้

"มันชัดเจนสำหรับผมว่า ในระยะยาวแล้ว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมจะประสบความสำเร็จได้ถ้ าหากเพียงแค่มีการส่งเสริมเป้ าหมายที่เคารพในการมีชีวิตอย่ างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุ กคนและของสรรพชีวิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์" กัชวันระบุในบทความ

เรียบเรียงจาก

The Most Effective Conservation Is Indigenous Land Management, Yes!, 02-10-2020