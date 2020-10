หาก 12,000 ร้านอาหารในนิวยอร์กปิดตัวเพราะ COVID-19 คนจะตกงาน 1.59 แสนอัตรา

หากสถานการณ์ COVID-19 ในนิวยอร์กยังควบคุมไม่ได้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า อาจจะทำให้ร้านอาหารและบาร์ 12,000 แห่งต้องปิดตัวลง ส่งผลให้มีการเลิกจ้างเกือบ 159,000 ตำแหน่ง ล่าสุดมีการปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นในพื้นที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้ง



9 ต.ค. 2563 ข้อมูลจากรายงาน The Restaurant Industry in New York City: Tracking the Recovery โดยสำนักงานตรวจสอบการเงินและการบัญชีรัฐนิวยอร์ก (Office of the State Deputy Comptroller for the City of New York) ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือน ต.ค. 2563 ระบุว่าหากสถานการณ์ COVID-19 ในนิวยอร์กยังควบคุมไม่ได้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า อาจจะทำให้ร้านอาหารและบาร์ 12,000 แห่งต้องปิดตัวลงปิดตัว ส่งผลให้มีการเลิกจ้างเกือบ 159,000 ตำแหน่ง แม้ว่าการเปิดร้านอาหารใหม่จะช่วยบรรเทาความสูญเสียเหล่านี้ได้บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทั้งนี้อุตสาหกรรมร้านอาหารของนครนิวยอร์กในปี 2562 เติบโตขึ้นเป็นประวัติการณ์ด้วยจำนวนร้านอาหาร 23,650 แห่ง มีการจ้างงาน 317,800 อัตรา สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวม 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.33 แสนล้านบาท) และยอดจำหน่ายที่ต้องเสียภาษีรวมเกือบ 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 8.42 แสนล้านบาท)

ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 อุตสาหกรรมร้านอาหารได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีคำสั่งให้กิจการต่าง ๆ ปิดทำการ ให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน และรักษาระยะห่างทางสังคม ได้สร้างความเสียหายครั้งประวัติศาสตร์ต่ออุตสาหกรรมนี้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2563 ได้มีการประกาศปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่ COVID-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในนิวยอร์กอีกครั้ง เป็นเวลา 14 วัน การปิดครั้งนี้เกิดจากเมื่อต้นเดือน ต.ค. 2563 มีตรวจพบประชากรในพื้นที่ราวร้อยละ 3 มีผลตรวจเป็นบวกติดต่อกัน 7 วัน

ข้อมูลจาก Worldometer ณ วันที่ 8 ต.ค. 2563 ระบุว่าสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 7,776,796 ราย และมีผู้เสียชีวิต 216,788 ราย โดยรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 842,150 ราย อันดับ 2 เท็กซัส 819,992 ราย อันดับ 3 ฟลอริดา 722,707 ราย และอันดับ 4 นิวยอร์ก 503,290 ราย แต่นิวยอร์กเป็นรัฐที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในสหรัฐฯ 33,356 ราย

