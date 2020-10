จาก ‘ซีอุย’ ถึง ‘มิก หลงจิ’ : โทษประหารชีวิตกับความยุติธรรมในสังคมไทย 

รายงานเสวนา “กระบวนการยุติธรรม-แพะ- โทษประหารชีวิต-เรา” ยกกรณี ‘ซีอุย’ ถึง ‘มิก หลงจิ’ สะท้อนปัญหาโทษประหารชีวิตกับความยุติธรรมในสังคมไทย

12 ต.ค.2563 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ร้านหนังสือ (๒๕๒๑) จ.ภูเก็ต จัดงาน “End Crime, Not Life: ถ้าการเมืองดีโทษประหารชีวิตก็ ไม่จำเป็น” ร่วมกับมูลนิธิสันติภาพและวั ฒนธรรม สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิ ตสากล (World Day against the Death Penalty) ที่กำหนดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นโทษประหารชี วิตซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนขั้นพื้นฐานคือสิทธิในการมี ชีวิต อีกทั้งโทษประหารยังเป็ นการทรมานต่อร่างกายและจิตใจต่ อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

ภาพในงานมีนิทรรศการภาพถ่าย "Lives Matters" นำเสนอเรื่องราวจากแดนประหาร โดยโทชิ คาซามะ ช่างภาพชาวญี่ปุ่นผู้เดิ นทางไปทั่วโลกเพื่อใช้ภาพถ่ ายในการรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชี วิต โดยเปิดให้ชมทุกวันถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-19.00 น.

นพ.มารุต เหล็กเพชร ผู้ร่วมก่อตั้งร้านหนังสือ (๒๕๒๑) กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานทั้งยั งบอกว่าร้านหนังสือ (๒๕๒๑) เป็นพื้นที่ที่ปกติมีการจัดกิ จกรรมเกี่ยวกับหนังสือและฉายหนั งอยู่แล้ว เราคิดว่าชีวิตผู้คนเชื่อมโยงกั บประเด็นต่างๆ ในสังคม รวมถึงเรื่องความยุติ ธรรมและโทษประหาร จึงเกิดเป็นพื้นที่การพูดคุ ยและนิทรรศการนี้ขึ้น จากนั้นมีการเปิดคลิปวิดีโอ โทชิ คาซามะ ช่างภาพเจ้าของผลงาน "Lives Matters" ที่สะท้อนมุมมองของช่างภาพที่มี โอกาสได้ถ่ายรูปนั กโทษเยาวชนในแดนประหาร

ต่อมาเป็นเวทีพูดคุย “กระบวนการยุติธรรม-แพะ- โทษประหารชีวิต-เรา” ดำเนินรายการโดย เนาวรัตน์ เสือสอาด แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ฟาโรห์ จักรภัทรานน ผู้ทวงความเป็นธรรมให้ “ซีอุย” เล่าว่า เขาได้ยินเรื่องของซีอุยมาตั้ งแต่เด็กว่าซีอุยเป็นชาวจี นอพยพและเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ ฆ่าเด็กและกินเครื่องใน พร้อมกับคำขู่ของพ่อแม่ว่าระวั งซีอุยมากินตับ ญาติของเขาเคยพาไปดูพิพิธภัณฑ์ ซีอุย เป็นร่างแห้งๆ ถูกโชว์ในตู้กระจก ต่อมาเมื่อโตขึ้นเขาพบข้อมูลอี กชุดที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ เขาเคยรู้มา คือการบอกว่าซีอุยอาจไม่ใช่ผู้ กระทำความผิดและอาจไม่ใช่มนุษย์ กินคน ซึ่งหนึ่งในคนที่บอกเรื่องนี้คื อแม่ของเด็กที่ถูกฆาตกรรม

“ผมเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุ ษยชนมากขึ้น ผมกลับไปดูร่างซีอุยอีกครั้ งและมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ ยนไป ผมไม่ได้มองว่าเป็นร่างของมนุ ษย์กินคน แต่นี่เป็นตัวอย่างของการละเมิ ดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าเขากระทำความผิดจริงหรื อไม่ แต่เขาได้รับการลงโทษประหารชีวิ ตแล้ว การจัดแสดงร่างของเขาไม่ได้ให้ อะไรแก่คนที่มาดูเลย คำพิพากษาในคดีฆาตกรรมเด็กคนสุ ดท้ายไม่มีส่วนไหนระบุว่าซีอุ ยเอาเครื่องในเด็กไปกิน เมื่อมีการนำร่างซีอุยไปศึกษามี ประเด็นว่าซีอุยเป็นคนวิกลจริต หากเขาผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่ างเป็นธรรมเขาอาจไม่ โดนลงโทษประหารชีวิตก็ได้ เพราะเขาป่วย”

นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ฟาโรห์เริ่ มเรียกร้องการคืนความยุติ ธรรมให้ซีอุย จนทางศิริราชยุติการจัดแสดงร่ างและนำมาสู่การฌาปนกิจร่างซีอุ ย

“ผมถูกตั้งคำถามว่าเป็นอะไรกั บซีอุย ผมไม่ได้เป็นญาติเขา แต่คิดว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง มีอะไรการันตีได้บ้างว่ าในอนาคตร่างที่อยู่ในตู้ กระจกนั้นจะไม่ใช่ผมหรือเพื่ อนของผม เพราะยังมีระบบนี้อยู่ การไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ การตีตราคนยังเกิดขึ้น เราจึงต้องทำลายกรงล้อนี้” ผู้ทวงความเป็นธรรมให้ “ซีอุย” กล่าว

ฟาโรห์ มองว่า ซีอุยถูกสร้ างภาพจำจากการนำเสนอของสื่อ และการเรียกคืนความยุติธรรมก็ ทำได้ผ่านสื่อเช่นกัน เรื่องนี้จึงควรเป็นบทเรียนให้ สังคมเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ เช่นที่เราสามารถคืนศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ให้ซีอุยที่ถูกตี ตรามาหลายสิบปี เช่นเดียวกันที่เราควรใช้พลังนี้ สนับสนุนประเด็นทางสิทธิมนุ ษยชนต่างๆ ให้ผู้ที่กำลังถูกละเมิดอยู่ ในสังคมไทย เพื่อการันตีว่าในอนาคตคนที่ถู กละเมิดสิทธิจะไม่ใช่เรา ลูกของเรา หรือคนที่เรารัก

“ไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการทำร้ ายคนในนามของความยุติธรรมหรื อความดี และในรัฐที่มีปัญหาต่างๆ ไม่มีอะไรการันตีเลยว่าวันหนึ่ งผมเดินอยู่ในบริเวณที่มีเหตุ บางอย่างแล้วต่อมารูปผมขึ้นหน้ าหนึ่งว่าเป็นอาชญากร คนจะรุมด่าทั้งประเทศและต้ องการให้ผมตาย เราทุกคนมีโอกาสตกเป็นผู้ต้ องสงสัย ผู้ต้องหา หรือจำเลย โอกาสนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ ตำแหน่งไหนในสังคม เช่น คดีบอส อยู่วิทยา” ฟาโรห์ กล่าว

ข้อบกพร่องต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมนำไปสู่ การตั้งคำถามถึงการสนับสนุ นการใช้โทษประหาร ฟาโรห์มองว่าสังคมไทยเป็นสั งคมพุทธ แต่พอเกิดคดีต่างๆ ขึ้น ผู้คนกลับสนับสนุนให้แก้แค้นด้ วยการฆ่า แม้จะมีงานวิจัยว่าการประหารชี วิตไม่มีผลต่อการยับยั้ งอาชญากรรม แต่คนก็ยังคิดว่าการประหารเป็ นการยับยั้งไม่ให้ผู้กระทำไปฆ่ าต่อได้

“คุณเคยถามครอบครัวเหยื่อจริงๆ ไหมว่าเขาอยากได้อะไร เพราะความยุติธรรมจริงๆ คือการนำคนกระทำผิดมาลงโทษอย่ างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและผ่ านกระบวนการยุติธรรม เราจับจ้องแต่การนำคนไปประหาร โดยไม่ได้คิดว่าได้สร้างความเจ็ บช้ำทางจิตใจให้สองครอบครัว” ผู้ทวงความเป็นธรรมให้ “ซีอุย” กล่าว

เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าการเยี ยวยาครอบครัวผู้สูญเสียสำคั ญมากพอกับการคืนความยุติธรรม ทุกวันนี้สังคมมองเฉพาะแค่ การเอาคืน แต่ไม่ได้คิดว่าครอบครัวผู้สู ญเสียจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร รวมถึงครอบครัวนักโทษประหารที่ ต้องถูกตีตราทั้งที่ไม่ได้ร่ วมกระทำผิด

สิ่งที่ฟาโรห์เน้นย้ำทิ้งท้ายก็ คือ “ความเสี่ยงที่สุ ดของโทษประหารคือการประหารผิดคน และเราไม่อาจหยุดยั้ งอาชญากรรมได้ด้วยการฆ่าคนเพิ่ มอีกหนึ่งคน”

ด้าน จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว ทนายความ เล่าว่าเธอได้เข้าไปพูดคุยและช่ วยเหลือคดี “มิก หลงจิ” ในนามของสมาคมสิทธิเสรี ภาพของประชาชนหลังจากที่มี การประหารชีวิตไปแล้ว จากการพูดคุยกับครอบครัวมิ กและครอบครัวผู้เสียหายในคดีเดี ยวกันพบว่า ทั้งสองครอบครัวยังติดใจที่ ในคดีมีการระบุผู้กระทำผิดสองคน แต่ปัจจุบันยังจับอีกคนหนึ่งไม่ ได้ ทั้งที่มิกถูกประหารไปแล้ว จากการอ่านสำนวนคดีพบว่ามี พยานหลักฐานที่จะทำให้ติดตามบุ คคลดังกล่าวได้

“จากการลงพื้นที่มีข้อสั งเกตหลายเรื่อง พฤติการณ์ในการก่อเหตุคือใช้มี ดฟันและแทงผู้ตายหลายสิบแผล ตำรวจสรุปสำนวนสั่งฟ้องว่าเป็ นการฆ่าชิงทรัพย์ แต่แฟนผู้ตายให้การว่าเห็นคนร้ ายสองคนทำร้ายผู้ตายเพื่อเอามื อถือและเงิน เมื่อให้ไปแล้วก็ยังทำร้ายร่ างกายด้วยอาวุธมีด ถ้าประสงค์ทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์ แล้วก็น่าจะไป แต่ลักษณะที่เกิดขึ้นคือมี ความโกรธแค้นบางอย่าง ซึ่งครอบครัวผู้ตายบอกว่าน่ าจะเป็นเรื่องชู้สาว แต่เรื่องนี้ไม่ได้ถูกตั้งเป็ นประเด็นสืบสวนสอบสวนของตำรวจ”

จันทร์จิรา กล่าวต่อไปว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นเวลาเลิ กเรียนที่มีคนพลุกพล่าน และทางเข้าออกสวนสาธารณะที่เกิ ดเหตุน่าจะมีกล้องวงจรปิด แต่ไม่มีการรวบรวมหลักฐานกล้ องวงจรปิดส่งไปที่ศาล ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานที่มี น้ำหนักเพียงพอจะลงโทษจำเลย แต่ใช้คำบอกเล่าของประจักษ์ พยานคือแฟนผู้ตายในที่เกิดเหตุ และคดีนี้มีการสอบพยานปากเดียว ทั้งที่พ่อแม่ผู้ ตายทราบจากคนในชุมชนว่ามีคนอื่ นๆ อยู่ในเหตุการณ์ เช่น แม่ค้าขายลูกชิ้น

“ตามปกติการรวบรวมพยานหลั กฐานของเจ้าหน้าที่ อันดับแรกคือข้อมูลการใช้โทรศั พท์มือถือของจำเลยว่าวันนั้ นเขาอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่ ถ้ามีการตั้งประเด็นว่าเป็นปั ญหาชู้สาว ต้องตรวจข้อมูลโทรศัพท์ของแฟนผู้ ตายว่ามีความผิดปกติใดที่จะเชื่ อมโยงไปถึงปัญหาชู้สาวหรือไม่ แต่พอตั้งประเด็นเป็นชิงทรัพย์ จึงไม่มีหลักฐานดังกล่าว ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎี กา แต่พยานหลักฐานในสำนวนคดี นอกจากคำให้การของพยานปากเดี ยวในที่เกิดเหตุ แทบไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่จะยื นยันความผิดของจำเลยในคดีได้”

จันทร์จิรา กล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะขั้นตอนในชั้นตำรวจมี ความพยายามปฏิรูปกันมานาน กรณีที่เกิดขึ้นกับซีอุยก็เป็ นตัวอย่างให้เห็นความบิดเบี้ ยวของงานสอบสวน สิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลื อทางกฎหมายในสังคมไทยยังมีข้ อจำกัดและความเหลื่อมล้ำมาก ทำให้ผู้กระทำผิดไม่สามารถเข้ าถึงการช่วยเหลือทางกฎหมายที่มี ประสิทธิภาพได้ มีบางกรณีที่กระทรวงยุติ ธรรมมารื้อฟื้นคดีแล้วพบว่าผู้ ที่ถูกลงโทษไม่ใช่ผู้กระทำผิด กระบวนการยุติธรรมของเรายังมีข้ อบกพร่องอยู่มาก ประชาชนยังไม่เข้าถึ งกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งรัฐควรเป็นผู้จัดหาให้ เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้กระทำผิ ดเข้าไปสู่กระบวนการนั้น และให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดถู กตัว

“จากสถิติการรื้อฟื้นคดี ของกระทรวงยุติธรรม มีจำนวนมากที่ผู้กระทำความผิ ดมารับสารภาพเอง ทำให้เราตั้งคำถามว่าการรื้อฟื้ นคดีใหม่แล้วผู้กระทำความผิดตั วจริงมารับสารภาพหรือผู้เสี ยหายที่เคยชี้ตัวกลับคำให้การ มันสะท้อนอะไรบ้างในกระบวนการที่ ผ่านมาก่อนจะถึงคำพิพากษาศาลฎี กา การยอมรับความผิดพลาดจึงเป็นเรื่ องสำคัญ ถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรั บความผิดพลาดจะไม่นำไปสู่การแก้ ไข” จันทร์จิรา กล่าว

จันทร์จิรา มองว่า ปัจจุบันมีเครื่องมือ กฎหมาย หรือระเบียบเพียงพอที่จะทำให้ เกิดการตรวจสอบในกระบวนการยุติ ธรรม แต่ปัญหาอยู่ที่ทางปฏิบัติ ข้อเสนอหนึ่งที่น่าจะพอเห็ นความหวังคือการให้อัยการมาร่ วมสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สององค์กรคานอำนาจกัน โดยอัยการจะต้องเก็ บรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้ วนตามหลักปฏิบัติ จะยกระดับความโปร่งใสขึ้น แต่ถ้าเรายังไม่สามารถจัดการเรื่ องการทุจริตคอร์รัปชันได้ เครื่องมือเหล่านี้ก็แทบจะไม่มี ประโยชน์เลย

ขณะที่คนในสังคมยังมองว่าการมี โทษประหารจะทำให้คนไม่กล้าก่ ออาชญากรรม แต่จันทร์จิราชี้ให้เห็นว่ายั งมีกรณีแบบสมคิด พุ่มพวง ที่ก่อเหตุจนต้องโทษประหารชีวิ ตแต่กลับถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก่ ออาชญากรรมซ้ำ สิ่งที่น่าตั้งคำถามในเรื่องนี้ คือประสิทธิภาพของเรือนจำที่ ควรจะทำให้ทุกคนปลอดภั ยจากอาชญากร

“ยังมีหลายคดีที่เมื่อคดีถึงที่ สุดแล้วศาลยกฟ้องว่าจำเลยไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด แต่หลังจากนั้นก็ถือว่าคดีจบไม่ มีการตามหาคนกระทำผิดตัวจริง กรณีเช่นนี้ครอบครัวเหยื่ อจะทำอย่างไร หรือมีหลายกรณีที่ศาลฎีกาพิ พากษาให้จำคุกตลอดชีวิต แต่ในภายหลังมีผู้กระทำผิดตั วจริงมารับสารภาพ คำถามคือหลังจากนั้นมี การลงโทษทางวินัยกับตำรวจที่ ทำคดีนี้หรือไม่ เพื่อไม่ให้ไปก่ ออาชญากรรมในนามของกระบวนการยุ ติธรรม” จันทร์จิรา กล่าว

จันทร์จิรา มองว่าอีกสิ่งที่สำคัญซึ่งยั งขาดหายไปในกระบวนการคือรัฐต้ องเข้ามาเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิ ตใจและสภาพเศรษฐกิจของครอบครั วเหยื่ออาชญากรรม ที่ผ่านมามีเงินจากกองทุนยุติ ธรรมซึ่งไม่เพียงพอ เพราะคนที่ตกเป็นเหยื่ออาจเป็ นคนที่มีอนาคตไกลที่จะกลายเป็ นเสาหลักของครอบครัว รัฐจึงต้องเข้ามาเยียวยา นอกจากนี้คือการเยียวยาความสู ญเสียทางจิตใจของครอบครัวเหยื่อ เป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาให้จิ ตใจครอบครัวผู้สูญเสียได้คลี่ คลายความทุกข์ทรมานจากการสูญเสี ยคนที่รัก

ด้าน เนาวรัตน์ เสือสอาด ตัวแทนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ย้ำว่าการคัดค้ านโทษประหารของแอมเนสตี้ไม่ได้ แปลว่าเราอ่อนข้อหรือยกโทษให้กั บผู้กระทำความผิด ผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม (ที่เป็นธรรม) แต่เราเรียกร้องการเปลี่ยนในรู ปแบบและวิธีการการลงโทษผู้ กระทำความผิด และไม่ได้เพิกเฉยต่อความผิ ดทางอาญาที่เกิดขึ้น เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริง ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในโลกก็ คงเป็นพวกที่ยอมให้อาชญากรรมรุ นแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการทั กท้วง ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่สมเหุ ตผล

“ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนเป็นหัวใจหลั กของการทำงานของเรา ดังนั้นเราจึงไม่มีวันดู แคลนความทุกข์ทรมานของครอบครั วผู้เสียหายหรืออยู่ฝั่งตรงข้ ามอย่างแน่นอน และมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้น สิ่งที่รัฐจะต้องกระทำอย่างเร่ งด่วนคือ การนำตัวผู้กระทำความผิ ดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม ที่จะต้องโปร่งใส รวดเร็ว แม่นยำและเท่าเทียมกัน จะต้องไม่มีการปล่อยคนผิดลอยนวล เพราะยิ่งกระบวนการยุติธรรมเป็ นธรรมและรวดเร็วเท่าไร ยิ่งถือได้ว่าเป็นการเยี ยวยาเหยื่อหรือผู้เสียหายได้ มากเท่านั้น” เนาวรัตน์ กล่าว

ทั้งยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แอมเนสตี้ทำงานรณรงค์ยกเลิ กโทษประหารชีวิตในระดับสากลมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่ องสันติภาพ ประชาธิปไตย หลักแห่งกฎหมาย ซึ่งพัฒนามาเป็นกฎหมายสากลที่ ได้รับการยอมกันในประชาคมโลก แม้ว่าการใช้โทษประหารชีวิตถื อเป็นข้อห้ามตามกฎหมายระหว่ างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีฐานความผิ ดที่มีบทลงโทษประหารชีวิตจำนวน 55 ฐานความผิด รวมทั้งความผิดฐานฆ่าผู้อื่น แต่ก็มีความผิดหลายประการที่ไม่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมายระหว่างประเทศของการเป็ น “อาชญากรรมร้ายแรงที่สุด”

เนาวรัตน์มองว่า ทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิ มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เห็นได้จากเมื่อ 43 ปีที่แล้ว มีเพียง 16ประเทศ ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต จนถึงทุกวันนี้มี 106 ประเทศทั่วโลกได้ยกเลิ กโทษประหารสำหรับความผิดทุ กประเภท และ 142 ประเทศหรือมากกว่า 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกที่ได้ยกเลิ กโทษประหารชีวิตทั้ งในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ แล้ว ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นว่ าโทษประหารไม่ใช่คำตอบในการแก้ ไขอาชญากรรมแต่อยางใด