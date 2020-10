กสม.-เกษตรกร คนจน ปลดแอก ออกแถลงการณ์กรณีสลายการชุมนุม 16 ต.ค.

17 ต.ค. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง เหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 ระบุว่าตามที่รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริเวณสี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความกังวลและห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความอ่อนไหวและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทย แม้ว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นการชุมนุมที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ อย่างไรก็ตาม กสม. เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวยังไม่ปรากฏลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงจนเป็นเหตุถึงขั้นที่รัฐบาลต้องตัดสินใจใช้มาตรการในการสลายการชุมนุม จึงเห็นว่าเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานบางประการที่ไม่สามารถละเมิดได้ (non-derogable) ของผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

กสม. จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณา ดังนี้

1. รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรใช้มาตรการที่รุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งใช้แนวทางสันติวิธีในการเจรจาแก้ไขปัญหา

2. รัฐบาลไม่พึงใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชุมนุม และต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนไม่กระทำการใดที่จะมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ พัฒนาการ และความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการรับรองไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)

3. รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติควรใช้กระบวนการของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง และให้หลักประกันว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่มจะได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การยุติข้อพิพาทโดยเร็ว

4. รัฐบาลควรเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากปฏิบัติการการสลายการชุมนุม ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสั่งให้ปฏิบัติการ รวมทั้งดูแลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวจากการชุมนุมโดยสงบได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม

5. การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ทุกฝ่ายควรเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหรือการสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่สร้างความขัดแย้ง ความเกลียดชัง ปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง และดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

ทั้งนี้ กสม. ขอให้ทุกฝ่ายได้ใช้ความอดทนอดกลั้นและร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสันติเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

เกษตรกร คนจน ปลดแอก ออกแถลงการณ์กรณีสลายการชุมนุม 16 ต.ค.

ด้าน กลุ่มเกษตรกร คนจน ปลดแอก เป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และแรงงานไร้ทีดิน ที่ได้ประกาศเข้าการชุมนุมกับ กลุ่มคณะราษฎร์ (2563) เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 จำนวนกว่า 200 คน เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้งหมด ของ คณะราษฎร (2563)

ได้ออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม ที่ แยกปทุมวัน มีเนื้อหากล่าวถึงอาวุธของตำรวจที่ใช้กับผู้ชุมนุมที่รุนแรง พร้อมทั้งมีการใช้สารเคมีที่สร้างการละคายเคืองแก่ร่างกาย ต่อการชุมชนนุมโดยปราศจากอาวุธของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพ, การจับกุมตัวแกนนำ นักข่าว นักเรียน-นักศึกษา นักกิจกรรมทางการเมือง และผู้เข้าร่วมการชุมนุมกว่า 100 คน โดยปิดกั้นการเข้าถึงทนายความตามหลักการกระบวนการยุติธรรมพื้นฐาน และสิทธิมนุษยชน ทั้งยังมีการกระทำที่ละเมิดสิทธิของทนายความที่เข้าช่วยเหลือด้านคดีความกับผู้ชุมนุมมากมาย เช่น การยึดโทรศัพท์ของทนายความ, การให้ผู้ชุมนุมมีทนายความได้เพียงคนเดียว ห้ามมีมากกว่า 1 คน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ป่าเถือและไร้ซึ่งมนุษยธรรม และขัดต่อหลักการกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ได้ระบุให้ประชาชนมีสิทธิชุมนุมอย่างสงบได้

โดย เกษตรกร คนจนปลดแอก ได้มีข้อเรียกร้องทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

1. ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เปิดทางให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อแสดงออกทางการเมือง

2. ยกเลิกการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบสลายการชุมนุม

3. ยุติการจับกุมคุมขัง ตั้งข้อหา ผู้ชุมนุมทุกคนที่ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติทุกคดีทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและในอนาคต

4. ให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ชุมนุมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินโดยไม่มีเงื่อนไข

5. รัฐบาลต้องมีมาตราการปกป้องผู้ชุมนุมให้ได้รับความปลอดภัยในการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยต้องไม่สลายการชุมนุมที่ชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ