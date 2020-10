“ผมถนัดทำสื่อ ก็ทำสื่อ” คุยกับคนทำคลิปชุมนุมไวรัล #อย่าหยุดเดิน ที่โจชัว หว่องยังแชร์

หลังสลายชุมนุมด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่ผสมสารเคมีวันที่ 16 ต.ค. การชุมนุมยังคงดำเนินต่อในวันรุ่งขึ้น คลิปไวรัลหนึ่งถือกำเนิด ฉายภาพการชุมนุมอย่างสันติที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมมือร่วมใจ ปราศจากความกลัว คนทำคลิปกล่าว “วิดีโอนี้ผมยกให้เป็นของราษฎรทุกคน ใครทำให้มันไปได้ไกลยิ่งขึ้นก็ทำไปเลย"



ภาพจากคลิปการชุมนุมวันที่ 17 ต.ค. 2563 ถ่ายโดย โสภณัฐ โสมขันเงิน

ภาพบรรยากาศม็อบตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. จนถึงวันนี้ 20 ต.ค. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายหลังจากที่แกนนำแทบทั้งหมดทยอยถูกจับกุมตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.

หลังการสลายการชุมนุมในเช้ามืดของวันที่ 15 ต.ค. สิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับรัฐคือการชุมนุมใหญ่ต่อในเย็นเดียวกันที่แยกราชประสงค์ เป็นการชุมนุมครั้งแรกที่ปราศจากแกนนำชัดเจน มีผู้มาร่วมนับหมื่นคน และเป็นไปอย่างสงบ ยุติชุมนุมราว 22.00 น.

16 ต.ค. พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงห้ามผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ขณะที่ผู้จัดเปลี่ยนสถานที่นัดหมายมาเป็นแยกปทุมวัน เริ่มปักหลักตั้งแต่เวลา 15.00 น. ตั้งแต่แยกปทุมวันจนถึงบริเวณหน้าห้างมาบุญครอง โดยกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและนักเรียน

18.20 น. ขณะที่สายฝนโปรยหนัก ตำรวจประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม และอ่านข้อกำหนด 3 ข้อตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน จากนั้นสั่งให้ตำรวจควบคุมฝูงชนพร้อมโล่และกระบอง เคลื่อนขบวนสู่แยกปทุมวัน ตำรวจได้ประกาศผ่านรถเครื่องขยายเสียงให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านทันที พร้อมเคลื่อนรถฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างน้อย 3 คันเข้ามาใช้ในปฏิบัติการกระชับพื้นที่

18.50 น. ตำรวจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมที่กางร่มใต้บีทีเอสสยาม หลังจากนั้นได้ประกาศออกคำสั่งทิ้งโล่และจับกุม หลังฉีดน้ำแรงดันสูงที่ผสมสีและเพิ่มระดับความแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนน้ำผสมสีน้ำเงินที่ฉีดใส่ผู้ชุมนุมเป็นสารเคมีที่ติดทนาน

แม้ต่อมาจะมีการประกาศยุติการชุมนุม แต่การรุกไล่ขอคืนพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มิได้หยุดลง ตำรวจฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมที่แตกกระจาย ก่อนตำรวจยึดพื้นที่แยกปทุมวันไว้ได้ และยึดพื้นที่ชุมนุมเบ็ดเสร็จในเวลาประมาณ 23.00น. การปฏิบัติการสลายการชุมนุม ครั้งนี้ใช้เวลามากว่า 4 ชั่วโมง และเป็นปฏิบัติการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นรวดเร็ว หลังการรวมตัวของผู้ชุมนุมเพียงชั่วโมงเศษๆเท่านั้น

ใครจะคาดคิดว่าความพ่ายแพ้ของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนั้น จะทำให้วันรุ่งขึ้น 17 ต.ค. ปรากฎม็อบไร้แกนนำที่กระจายไปตามจุดต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไม่หวั่นแม้จะมีการปิด MRT และ BTS ตลอดสายที่คาดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะไปรวมตัว

แล้วคลิปไวรัลของเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊ค ‘Sopanat Somkhanngoen’ ก็ปรากฎ ฉายภาพการชุมนุมอย่างสันติที่ห้าแยกลาดพร้าว เป็นการชุมนุมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไร้ความหวาดหวั่น ปราศการแกนนำ แต่ใช้สัญญาณมือ การส่งอุปกรณ์ป้องกันตัวต่อกันไปเรื่อยๆ และการตะโกนบอกต่อกันไป เพราะไม่มีเครื่องเสียง คำตะโกนในคลิปกลายเป็นแฮชแท็ก #อย่าหยุดเดิน ย้ำความหมายของการไม่หยุดยั้งที่จะสู้ต่อไปเพื่อความเปลี่ยนแปลง

คลิปดังกล่าวมียอดผู้ชมอยู่ที่ 2,000,000 กว่า มียอดแชร์อีก 100,000 กว่า รวมทั้งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา และโจชัว หว่อง นักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงชื่อดังก็แชร์ในทวิตเตอร์ของเขา รวมทั้งสื่อหลายเจ้าก็ได้นำคลิปนี้ไปเปิดเช่นเดียวกัน

A wonderfully touching video by a #Thailand-born #Taiwanese, showing the unity and solidarity of our brave #Thai friends.

We can get through this together. #MilkTeaAlliance #StandWithThailand #WhatHappensinThailand #ปล่อยเพื่อนเรา#หยุดคุกคามประชาชน pic.twitter.com/HWc1fiu4qK

— Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) October 18, 2020