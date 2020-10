กลุ่มสื่ออีสานเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกคำสั่งระงับสื่อออกอากาศ

“กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน” เรียกร้องรัฐบาลยกเลิกประกาศที่ให้ระงับสื่อ 4 แห่งระงับการออกอากาศเพราะริดรอนเสรีภาพสื่อ และเหตุที่รัฐบาลถูกไล่ทุกวันนี้ก็เพราะไม่ฟังเสียงประชาชน

ภาพจาก The Isaander

20 ต.ค.2563 เดอะ อีสานเด้อ (The Isaander) เผยแพร่แถลงการณ์ “กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน” เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ 4/2563 เรื่อง ให้ระงับการออกอากาศสื่อ 4 ราย ได้แก่ Voice TV, ประชาไท, The Reporters และ The Standard กับแฟนเพจ เยาวชนปลดแอก Free YOUTH เนื่องจากเห็นว่าเป็นการลิดรอนเสรีภาพสื่อ

แถลงการณ์ระบุอีกว่าประชาชนควรเป็นผู้ตรวจสอบสื่อและไม่ให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสื่อ และก่อนที่รัฐบาลจะออกประกาศหรือคำสั่งใดๆ ต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

นอกจากนั้นรัฐบาลควรรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชนจนถูกประชาชนขับไล่อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้

“กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน ขอยืนยันว่า ในยุคปัจจุบัน สื่อมวลชนไม่ได้มีสถานะอยู่ในฐานันดรที่ 4 แล้ว สื่อมวลชนมิได้ต้องการอภิสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ในการทำหน้าที่รายงานข้อมูล-ข่าวสาร เพียงแต่ต้องการสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนบนหลักจรรยาบรรณ โดยมิต้องเกรงกลัวที่จะถูกปิดกั้น คุกคาม หรือถูกดำเนินคดีด้วยอำนาจรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลเอง” กลุ่มสื่อมวลชนอีสานระบุ