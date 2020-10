เครือข่ายจับตาเอเชียฯประนามรัฐบาลไทย จี้ยกเลิกกม.ปราบปรามทั้งหมดรวมทั้งม.112

21 ต.ค. 2563 วันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เครือข่ายจับตาบรรษัทข้ามชาติเอเชีย ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรจากหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน มาเลเซีย บังกลาเทศ กัมพูชา ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาลไทยที่ดำเนินการปราบปรามขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอให้ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยทั้งหมด หยุดการข่มขู่คุกคาม ยกเลิกกฎหมายปราบปรามทั้งหมด รวมถึงกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชนุภาพ ยุติการปกครองของระบอบทหารและจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

แถลงการณ์สมานฉันท์การต่อสู้ของประชาชนชาวไทย

จากเครือข่ายจับตาบรรษัทข้ามชาติเอเชีย (ATNC Monitoring Network)

คลื่นการชุมนุมประท้วงที่ลุกฮืออย่างต่อเนื่องและกว้างขวางในประเทศไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีผู้คนหลายแสนคนเข้าร่วมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา เป็นการชุมนุมประท้วงตามท้องถนนเพื่อสอนนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาว่าประชาธิปไตยคืออะไร อดีตนายพลที่ออกกฎระเบียบต่อต้านประชาธิปไตยและประชาชนที่คิดต่างเป็นประจำ

ผู้ประท้วงรู้สึกเหลืออดเหลือทนกับการบริหารประเทศที่ล้มเหลว การทุจริตและทำลายประชาธิปไตย อันเป็นโรคเรื้อรังที่มาจากความไร้ความสามารถของรัฐบาลทหาร การชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศไทย 3 ประการ คือ ยุบสภา เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และหยุดการคุกคามข่มขู่ผู้ประท้วง

การประท้วง ณ วันนี้เป็นความต่อเนื่องของการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้า โดยเฉพาะขบวนการที่เป็นที่ดึงดูดความสนใจของประชาคมโลก นั่นคือการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเมื่อปี 2553 กระนั้น ท่าทีปฏิกิริยาของรัฐบาลประยุทธ์ยังคงเหมือนเดิมและคาดเดาได้ คือ สั่งปราบปรามอย่างรุนแรง ล่าสุด พล.อ. ประยุทธ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตกรุงเทพฯ เพื่อปิดปากประชาชน กรุงเทพฯ จึงกลายเป็นสมรภูมิการต่อสู้ระหว่างตำรวจป่าเถื่อนกับผู้ประท้วง ทั้งตำรวจและทหารเปรียบเสมือนผู้ไล่ล่ากลุ่มผู้ประท้วง พวกเขาคุกคาม ทุบตี และจับกุมโดยไม่ยับยั้งชั่งใจ

ตามที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ประท้วงจำนวน 81 คนซึ่งมีภูมิหลังแตกต่างกัน เช่น เป็นการ์ด นักศึกษา และคนขับรถขนของถูกจับกุม และนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลายคนที่ถูกจับกุมไม่ได้รับการประกันตัว เช่น

อานนท์ นำภา (ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน)

เอกชัย หงส์กังวาน (อดีตนักโทษคดีหมิ่นฯ )

จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและอดีตนักโทษคดีหมิ่นฯ )

ภาณุพงศ์ จาดนอก (แกนนำนักกิจกรรมเยาวชน)

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (ผู้นำนักศึกษา)

พริษฐ์ ชิวารักษ์ (ผู้นำนักศึกษา)

ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ (แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สมยศ พฤกษาเกษมสุข (นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิแรงงานและอดีตนักโทษคดีหมิ่นฯ )

เราขอประณามรัฐบาลไทยที่ดำเนินการปราบปรามขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง

เราขอยืนหยัดสมานฉันท์กับขบวนการประท้วงในประเทศไทยและขอเรียกร้องให้รัฐไทย

ยุติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและหยุดปราบปรามการประท้วงเพื่อประชาธิปไตย

ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและนักโทษการเมืองทั้งหมด

หยุดการข่มขู่ คุกคามนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย

ยุติการปกครองของระบอบทหารและจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

ยกเลิกกฎหมายปราบปรามทั้งหมด รวมทั้งกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

รายนามองค์กรสนับสนุน

Korean House for International Solidarity (KHIS), Korea

Asia Monitor Resource Centre (AMRC), Hong Kong

Sedane Labour Resource Centre (LIPS), Indonesia

Printing, media and information workers union (PPMI), Bekasi, Indonesia

Bandung Legal Aid, Indonesia

Street Library, Nunukan, Indonesia

Solidaritas Perempuan, Jakarta, Indonesia

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Indonesia

Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Network

Worker’s Initiative, Kolkata, India

Joy Hernandez, labor rights and tax justice activist, Philippines

Apo Leong, labor rights activist, Hong Kong

Bruce Van Hois, labor rights activist, Hong Kong

Suisse Solidar, Hong Kong office

Textile and Garment Workers Federation (TGWF), Bangladesh

Globalization Monitor, Hong Kong

Serve the People Association (SPA), Taiwan

Persatuan Sahabat Wanita Selangor, Malaysia

North South Initiative, Malaysia

Centre for Worker Education, India

Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL), Cambodia

