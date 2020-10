AFP ยันเข้าใจผิด รมต.ต่างประเทศเยอรมันไม่เคยบอกว่า 'กษัตริย์ไทยไม่มีความผิด'

30 ต.ค. 2563 เว็บไซต์ AFP ตรวจสอบข้อเท็จจริง ระบุว่า คำกล่าวอ้างที่ระบุว่า ไฮโก มาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเยอรมนี กล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 ว่า พระมหากษัตริย์ไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ไม่ได้ทำผิดกฏหมาย” ขณะพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนี เป็นคำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด เนื่องจากในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าติดตามพระจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ไทยในประเทศเยอรมนี และรัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการทันทีหากพบการทำผิดกฏหมาย

คำกล่าวอ้างที่ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย" ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 และได้รับการแชร์ต่ออีกกว่า 966 ครั้ง รวมถึงคำกล่าวอ้างคล้ายๆ กันยังถูกโพสต์บนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ หลังกลุ่มคณะราษฎรเดินขบวนไปชุมนุมหน้าสถานทูตประเทศเยอรมนีประจำประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

ระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 ไฮโก มาส กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเยอรมนีกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบติดตามพระจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ไทย ว่าได้มีการกระทำใดเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ระหว่างการประทับในประเทศเยอรมนี

การแถลงข่าวดังกล่าวถูกสตรีมสัญญาณสดโดย Periscope แอปสตรีมมิ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ถูกแชร์โดยบัญชีทวิตเตอร์ของกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลเยอรมนีเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563

Press conference by Foreign Minister @HeikoMaas and Director General of the International Atomic Energy Agency Grossi https://t.co/qjPdSshUIu

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 26, 2020