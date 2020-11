ภาระสังคมเรื่องทำกับข้าวกินเอง | หมายเหตุประเพทไทย EP.338

หมายเหตุประเพทไทยเทปนี้ชานันท์ ยอดหงษ์ และประภาภูมิ เอี่ยมสม พูดถึงเนื้อหาของหนังสือ Pressure Cooker: Why Home Cooking Won't Solve Our Problems and What We Can Do About It (2019) ที่วิจัยเรื่องการผลักภาระให้ครัวเรือนทำกับข้าวว่า สำหรับบางครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ภาระทำอาหารตกอยู่กับผู้หญิงก็อาจไม่ได้ช่วยประหยัดเงิน ประหยัดเวลาอย่างที่คิด และยังมีต้นทุนแฝงที่มองไม่เห็น ทางออกของเรื่องนี้คือหันไปเป็น “สายแกงถุง” จะช่วยได้หรือไม่ ติดตามได้จากรายการ #หมายเหตุประเพทไทย

