ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ทันที หลัง ร.10 ตรัสกับหมอวรงค์

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ช่วยกันนำข้อมูลมาเปิดและวิพากษ์วิจารณ์ จน #ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ ทันที หมอวรงค์ ออกมาเผยว่า ร.10 ตรัสกับตนด้วยคำนี้ ขณะที่ ร.10 ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศสั้นๆ ว่า รักพสกนิกรทุกคนเหมือนกัน ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม

2 พ.ย.2563 จากกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จสิ้น โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ ด้วยข้อความช่วยกันรักประเทศไทยและพี่น้องประชาชน รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ ด้วยความเมตตา และร่วมสามัคคีทำความดี จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ

ต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Warong Dechgitvigrom ของ วรงค์ เดชกิจวิกรม หรือหมอวรงค์ หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี อดีตส.ส.พิษณุโลก โพสต์ภาพและข้อความถึงเหตุการณ์ขณะเฝ้ารับเสด็จด้วยว่า "ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ท่านตรัสกับผมว่า "ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา"

ขณะที่ทวิตเตอร์หลังจากข้อความ "ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา" ถูกพูดถึงในโซเชียลเน็ตเวิร์คก็เกิดแฮชแท็ก #ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา และใช้เวลาไม่นานก็ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทย พร้อมการนำข้อมูลจำนวนมากมาเสนอและวิพากษ์วิจารณ์

นอกจากนี้ยังปรากฎมีผู้สื่อข่าว CNN และ การเผยแพร่คลิปสั้นๆ ขณะสัมภาษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ผ่าน Channel4News

โจนาทาน มิลเลอร์ (Jonathan Miller) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ โพสต์ข้อความเปิดเผย พระราชดำรัส ต่อคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ ว่า ทรงรักพสกนิกรทุกคนเหมือนกัน ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม

Tonight, I did the first-ever interview with King Maha Vajiralongkorn of #Thailand, since he ascended to the throne. With his kingdom embroiled in protest and calls for his powers to be reined in, he told me “Thailand is the Land of Compromise.” @Channel4News @CNN @cnni pic.twitter.com/z0AhjmYo06

— Jonathan Miller (@millerC4) November 1, 2020