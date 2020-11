COVID-19 กระทบคนทำงานสื่อมวลชนในโคโซโว

ผลการศึกษาของสมาคมนักข่าวแห่งโคโซโว (AJK) พบ COVID-19 กระทบคนทำงานสื่อมวลชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความยากลำบากในการรายงานข่าว ขาดอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอีกด้วย



ทีมาภาพ: Ridvan Slivova/agk-ks.org

4 พ.ย. 2563 ในรายงาน The impact of Covid-19 pandemic on the economic situation of journalists, cameramen and photojournalists โดยสมาคมนักข่าวแห่งโคโซโว (AJK) ที่เผยแพร่เมื่อช่วงปลายเดือน ต.ค. 2563 ที่ได้ทำการศึกษา ผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับคนทำงานด้านสื่อความยากลำบากในการรายงานข่าวและการขาดอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น การศึกษาดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2563 โดยการทำแบบสอบถามออนไลน์สื่อมวลชน 120 คน และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนอีก 14 คน

ข้อค้นพบจากงานศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า COVID-19 ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในโคโซโวซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคสื่ออย่างเลี่ยงไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือการลดลงของราย มีการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวัน มีการการเลิกจ้างคนทำงานในภาคสื่อมวลชน ลดเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานที่ยังอยู่ นอกจากนี้รัฐยังให้การช่วยเหลืออย่างล่าช้า

ตัวอย่างกรณีร้ายแรงที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 คือกรณีที่ Zëri สื่อชื่อดังของประเทศ ได้ทำการเลิกจ้างพนักงานสื่อกว่า 20 คน ซึ่งรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ 2 คน กรณีนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานเนื่องจากสัญญาของพวกเขาถูกยกเลิกโดยขัดกับกฎหมายแรงงานของโคโซโว

ทั้งนี้ AJK ระบุว่ากำลังติดตามคดีความที่คนทำงานด้านสื่อมวลชนนักข่าวฟ้องร้องนายจ้างต่อการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอยากใกล้ชิด

"นอกจากนี้เรายังสนับสนุนนักข่าว ด้วยการจัดอบรมออนไลน์เกี่ยวกับวิธีรายงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาด" ตัวแทนจาก AJK ระบุ

ในโคโซโว มีแพคเกจช่วยเหลือแรงงานฉุกเฉิน (Emergency Fiscal Package) จากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งแพคเกจช่วยเหลือนี้ไม่ได้ครอบคลุมคนทำงานด้านสื่อมวลชนทั้งหมด เพราะรัฐบาลได้กำหนดว่างานด้านสื่อมวลชนไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นในช่วงการระบาด แม้ว่าพวกเขาจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่นักข่าวก็ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม

ผลสำรวจพบว่ามีพนักงานเพียงร้อยละ 43 ที่ได้รับการสนับสนุนจากแพคเกจช่วยเหลือแรงงานฉุกเฉิน ร้อยละ 46 ไม่ได้รับประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ และร้อยละ 11 ระบุว่านายจ้างได้รับประโยชน์มากกว่าตัวพนักงาน โดยการสนับสนุนที่ได้รับมากที่สุดคือค่าตอบแทนเงินเดือน 170 ยูโร (ประมาณ 6,200 บาท) สำหรับเดือน เม.ย.-พ.ค. 2563 สิ่งที่น่าสนใจคือ 37% ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าไม่ใช่ทุกสื่อที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นกลางในระหว่างกระบวนการคัดเลือกแพ็กเกจ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลให้มีการทำงานทางออนไลน์ซึ่งมีการใช้เครื่องมือสื่อสารมากขึ้น สำหรับนักข่าวที่ทำงานภาคสนาม ส่วนใหญ่นายจ้างไม่ได้ให้การป้องกันที่จำเป็นให้ ร้อยละ 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาไม่ได้รับอุปกรณ์ป้องกันใด ๆ และต้องดูแลตัวเอง นอกจากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วการทำงานในช่วงระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนทำงานด้านสื่อมวลชน โดยร้อยละ 19 ระบุว่าการทำงานในช่วงเวลานี้ทำให้สุขภาพจิตแย่ลงอย่างมาก ส่วนร้อยละ 46 ระบุว่ามีอาการแย่ลงเล็กน้อย

ที่มาเรียบเรียงจาก

Kosovo: new report shows how Covid-19 exacerbates existing problems for media workers (European Federation of Journalists, 30/10/2020)