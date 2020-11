ญาติผู้ถูกทรมานและอุ้มหาย จี้ รมว.ยุติธรรมเสนอ เสนอร่าง กม.ป้องกันทรมานและอุ้มหาย ต่อสภาอย่างเร่งด่วน

เครือข่ายญาติผู้เสี ยหายจากการทรมานและอุ้มหาย ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ ธรรมเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ... ของกระทรวงยุติธรรมต่อสภาผู้ แทนราษฎรอย่างเร่งด่วน

5 พ.ย.2563 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม รายงานว่า วันนี้ ตัวแทนเครือข่ายญาติผู้เสี ยหายจากการทรมานและอุ้มหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุ ษยชน ตัวแทนภาคประชาชนขอให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ ธรรมเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ... ของกระทรวงยุติธรรมต่อสภาผู้ แทนราษฎรอย่างเร่งด่วน เข้าสู่การพิจารณาให้ผ่านเป็ นกฎหมายโดยไม่ชักช้าหรือเร็วที่ สุดเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้ ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ร้ายแรงทั้งสองข้อหานี้ได้อย่ างจริงจัง

เนื่องจากสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิ จารณาร่างพ.ร.บ. ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งอนุวัติการสำเร็จเรียบร้ อยแล้วในวันที่ 17 ก.ย.2563 ตามที่เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 มีมติครม.ให้คณะกรรมการกฤษฎี กานำร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้ ตรวจทานอีกครั้ง ทั้งๆ ที่นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ร่างกฎหมายของรัฐบาลได้ผ่ านการตรวจแก้ไขทั้งจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนหลายรอบแล้วก็ตาม โดยที่ขณะเดียวกันมีร่างพรบ.ป้ องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหายซึ่งเป็นร่างพ.ร. บ. ที่เป็นชื่อเดียวกันเสนอต่ อสภาผู้แทนราษฎรด้วยเป็ นเวลาสามเดือนเศษมาแล้ว

เครือข่ายญาติผู้เสี ยหายจากการทรมานและอุ้มหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุ ษยชน ตัวแทนภาคประชาชนทราบว่า ทางคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรได้นำ (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชน) มาปรับปรุงรายมาตราสำเร็จเป็นร่ างกฎหมายสมบูรณ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบั บดังกล่าวที่สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภาไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นพรรคการเมื องบางพรรค โดยสมาชิกสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรในสังกัดเช่น พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาชาติ ก็ได้ยื่นร่างกฎหมายชื่อเดียวกั นเข้าสู่การพิจาณาของรัฐสภาด้ วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเป็นฉันทามติ ของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่ วนหนึ่งที่ต้องการให้ ประเทศไทยมีกฎหมาย ที่ยืนยันสิทธิเสรีภาพในชีวิ ตและร่างกาย ที่ทุกคนปลอดพ้ นจากการทรมานและอุ้มหายโดยเจ้ าหน้าที่รัฐ ที่ถือว่าการกระทำทรมานหรืออุ้ มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็ นอาชญากรรม โดยจะกระทำต่อบุคคลใดๆมิได้ ไม่ว่าโดยข้ออ้าง เหตุผลหรือภายใต้สถานการณ์ใดๆ เช่นภาวะสงคราม กฎอัยการศึกหรือสถานการณ์ฉุ กเฉิน รวมทั้งการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ที่ห้ามผลักดันบุ คคลใดๆออกออกราชอาณาจักรหากบุ คคลนั้นอาจต้องเผชิญกับการทรมาน ที่ผู้บังคับบัญชาที่ละเลยหรื อรู้เห็นเป็นใจจะต้องร่วมรับผิ ดต่อการกระทำผิดของผู้ใต้บังคั บบัญชา ที่กำหนดมาตรการป้องกั นการทรมานและอุ้มหายโดยให้มี การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถู กจำกัดเสรีภาพ ให้สิทธิในการพบญาติ พบและปรึกษาทนายความ ที่ให้ศาลพลเรือนเท่านั้นมี อำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกั บการทรมานและการอุ้มหาย มีอำนาจตรวจสอบและสั่งระงั บการกระทำผิด รวมทั้งเยียวยาความเสียหายเบื้ องต้นให้แก่ผู้เสียหายเป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าวตัวแทนเครือข่ ายญาติผู้เสี ยหายจากการทรมานและอุ้มหาย องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุ ษยชน ตัวแทนภาคประชาชนจึงขอให้ท่ านในฐานะรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหายพ.ศ... ของกระทรวงยุติธรรมต่อสภาผู้ แทนราษฎรความจำเป็นเร่งด่วน เข้าสู่การพิจารณาให้ผ่านเป็ นกฎหมายโดยไม่ชักช้าหรือเร็วที่ สุดเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้ ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ร้ายแรงทั้งสองข้อหานี้ได้อย่ างจริงจัง

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ระบุหมายเหตุ ไว้ด้วยว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2553 (ค.ศ. 2010) สมัชชาสหประชาชาติ โดยข้อมติที่ 65/209 ได้แสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่ งต่อรายงานการเพิ่มขึ้ นของอาชญากรรมที่กระทำโดยเจ้ าหน้าที่รัฐ ได้แก่การบังคับบุคคลให้สูญหาย (อุ้มหาย) ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่ างๆของโลก ประชาชนที่ถูกจับกุม คุมขัง ลักพาตัว ข่มขู่คุกคามโดยมิชอบ การข่มขู่พยานคดีอุ้มหายหรื อญาติผู้ถูกอุ้มหาย มีตัวเลขเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมทั้งการปฏิบัติต่อประชาชนอย่ างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมด้วย สมัชชาสหประชาชาติ จึงได้มีมติรับรองอนุสัญญาระหว่ างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุ คคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถู กบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CED) และได้ประกาศให้วันที่ 30 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันรำลึกถึงผู้ถูกบังคับให้สูญหายสากล

การอุ้มหายมักจะถูกเจ้าหน้าที่ ใช้เป็นเครื่องมือในเชิงยุ ทธศาสตร์ เพื่อสร้างความหวาดกลั วและความรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่ างกว้างขวางในหมู่ประชาชน ไม่เพียงครอบครัวและชุมชนเท่านั้ นที่ได้รั บผลกระทบโดยตรงจากการอุ้มหาย โดยเฉพาะสมาชิกผู้หาเลี้ ยงครอบครัว จนทำให้เกิดการพั งทลายของเศรษฐกิจครอบครัว และเกิดการแปลกแยกต่อสังคม แต่ยังส่งผลต่อสังคมในวงกว้างอี กด้วย การจัดให้มีกฎหมายเพื่อคุ้ มครองป้องกันไม่ให้ประชาชนถู กทรมานและอุ้มหาย และมีการเยียวยาเหยื่ ออาชญากรรมอุ้มหาย จึงเป็นมาตรการที่จำเป็นและเร่ งด่วน

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุ สัญญาต่อต้ านการทรมานและการประติบัติหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2550 และได้ลงนามอนุสัญญาระหว่ างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุ คคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถู กบังคับ พ.ศ.2549 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 รัฐบาลไทยหลายสมัย ได้จัดทำร่างกฎหมายอนุวัติ การเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาทั้ งสองฉบับนั้น แต่ด้วยเหตุผลนานัปการ เวลาผ่านไปเกือบสิบปี จนบัดนี้ประเทศไทยยังไม่มี กฎหมายอนุวัติการดังกล่าว แม้ว่าจะมีการเรียกร้องและผลั กดัน ทั้งจากในประเทศและนานาชาติให้ ประเทศไทยดำเนินการโดยไม่ชักช้ าตลอดมาก็ตาม

รายชื่อองค์กรและบุคคลที่ร่วมกันยื่นหนังสือ 1. สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานี PerMAS 2. กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย 3. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) 4. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) 5. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 6. เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) 7. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) 8. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC) 9. กลุ่มด้วยใจ (Duayjai) 10. เครือข่ายปฏิรูปตำรวจ (Police Watch) 11. สถาบันเพื่อการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม(สปยธ.) 12. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD) 13. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 14. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 15. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) และ รายชื่อบุคคล 1. กัญญาและเสถียร ธีรวุฒิ (สยาม ธีรวุฒิ) 2. อดิศร โพธิ์อ่าน (ทนง โพธิ์อ่าน) 3. ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ (สุรชัย แซ่ด่าน) 4. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (เตียง ศิริขันธ์) 5. สิตานันท์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ (วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์) 6. สมศักดิ์ ชื่นจิตร ( ผู้เสียหายจากการทรมาน ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร) เป็นต้น