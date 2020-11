ทหารคอแดง: การก่อกำเนิดของเครือข่ายกษัตริย์ใหม่

[1] สนใจบทบาทของกษัตริย์และทหารต่อการเมือง โปรดดู Nattapoll Chaiching,“The Monarchy and the Royalist Movement in Modern Thai Politics, 1932-1957”,pp.147-178in Søren Ivarsson and Lotte Isager, eds., Saying the Unsayable: Monarchy and Democracy in Thailand (Copenhagen: NIAS Press, 2010), pp.170-172. ซึ่งณัฐพล ใจจริง ได้ชี้ให้เห็นบทบาทของรัชกาลที่ 9 ในการสนับสนุนการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี 2500

ในงานของ Duncan McCargo, “Network Monarchy and Legitimacy Crisis in Thailand”,The Pacific Review 4 (2005):499-519. ได้ชี้ให้เห็น การทำงานของเครือข่ายกษัตริย์ในสมัยยุคสมัยของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่มีอำนาจเหนือการเมือง และ ธงชัย วินิจจะกูล ในThongchai Winichakul, “Thailand’s Royal Democracy in Crisis”, pp. 282-307 in Michael J Montesano, Terence Chong and MarkHeng, eds., After the Coup: The National Council for Peace and Order Era and the Future of Thailand (Singapore: ISEAS Publishing, 2019), pp.291-292.ได้พูดอย่างชัดเจนว่า กองทัพคือกลไกสำคัญของอำนาจกษัตริย์เหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและระบบราชการ