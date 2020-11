วิษณุตอบกรณีตั้งภรรยาธรรมนัสเป็น ขรก.การเมือง กม.ไม่ได้ห้าม ยกเว้นคุณสมบัติมีปัญหา

'วิษณุ' ตอบไม่รู้ ใครชงตั้ง ‘จุ๊บจิ๊บ-ธนพร’ ภรรยา 'ธรรมนัส' เป็นข้าราชการการเมือง ชี้ กฎหมายไม่ได้ห้าม ยกเว้นคุณสมบัติมีปัญหา ขณะที่ข่าวสืบสวนปมธรรมนัสขาย 'แป้ง' ของสื่อออสเตรเลียได้รางวัลข่าวยอดเยี่ยมประเภทการรายงานข่าวคดีความในศาลจากมูลนิธิเคเนดี้



แฟ้มภาพ

11 พ.ย. 2563 วันนี้ เว็บไซต์ไทยรัฐรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาล วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้ง ธนพร ศรีวิราช ภรรยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สามารถทำได้หรือไม่ ว่า ทำไมถึงจะทำไม่ได้ กรณีนี้เป็นการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 20 อัตรา เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ในการเสนอแต่งตั้ง และนำเข้าครม. ไม่ใช่อำนาจของ ร.อ.ธรรมนัส โดยตนก็ไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้เสนอขึ้นมา

เมื่อถามย้ำว่า สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องความเหมาะสม และจะผิดกฎหมายหรือไม่ วิษณุ กล่าวว่า ก็ไม่ได้ผิดอะไร จะเหมาะสม หรือสมควรหรือไม่ ก็แล้วแต่ เพราะไม่ได้เข้าไปทำงานที่กระทรวงเกษตรฯ แต่มานั่งทำงานที่ทำเนียบรัฐบาล ตามที่นายกฯ มอบหมาย และไม่ได้กำหนดคุณสมบัติมากมาย เข้าง่าย ออกง่าย ออกเมื่อไหร่ก็ได้ บำนาญก็ไม่มี แต่มีงานให้ทำที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็มีมา 40-50 ปี แล้ว เหมือนของตนที่มีคนถูกแต่งตั้งมาทำงานอยู่หน้าห้อง

เมื่อถามว่า รู้จักธนพร หรือไม่ วิษณุ กล่าวว่า ตนไม่รู้จัก มาทราบข่าวจากสื่อด้วยซ้ำไปว่า เกี่ยวดองอะไรกัน เมื่อถามย้ำอีกว่า สังคมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมการแต่งตั้งภรรยา หรือญาติเข้ามาทำงาน วิษณุ กล่าวว่า แล้วทำไมถึงมาถามตน แต่ในแง่กฎหมายไม่ได้ห้ามเรื่องนี้ หากกฎหมายห้ามหรือผิดคุณสมบัติอย่างนั้นก็ต้องแจ้งหรือตัดออกไป

คว้ารางวัล "ข่าวยอดเยี่ยม"

บีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 ที่นครซิดนีย์ มูลนิธิเคนเนดี้ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานข่าวยอดเยี่ยมเพื่อเป็นเกียรติแก่ เลส เคนเนดี้ อดีตนักข่าวอาชญากรรมชื่อดังชาวออสเตรเลียผู้ล่วงลับ ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าแข่ง 550 ราย สำหรับรางวัลใน 29 ประเภท

ข่าวสืบสวนสอบสวนเรื่อง "รัฐมนตรีอดีตนักโทษบิดเบือนเรื่องราวสมัยเคยต้องโทษจำคุกในนครซิดนีย์" (Ex-con cabinet minister changes story over Sydney jail time) ของหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮรัลด์ (SMH) และ เดอะเอจ (The Age) ที่ตีพิมพ์เมื่อ September 9, 2019 และรายงานคำชี้แจงของร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า สิ่งที่ถูกจับเป็น "แป้ง" คว้ารางวัล "ข่าวยอดเยี่ยม" ในประเภทการรายงานข่าวคดีความในศาล

ไมเคิล รัฟเฟิลส์ 1 ใน 2 ผู้สื่อข่าวที่ร่วมกันขุดคุ้ยเรื่องนี้ กล่าวกับบีบีซีไทย หลังรับรางวัลว่า "ความจริงมีอยู่มานานแล้ว เป็นข้อมูลที่เปิดเผยในที่สาธารณะ ข้อเท็จจริงเหล่านี้มีความหมายยิ่ง ข้อเท็จจริงเหล่านี้มีอยู่จริง และข้อเท็จจริงเหล่านี้มีค่ายิ่งที่เราควรต่อสู้ให้ได้มา"