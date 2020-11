ภาคประชาชนแถลงยันรัฐสภาต้องตั้ง ส.ส.ร.-ยุติสืบทอดอำนาจคสช.

ชี้ ส.ส.ร.ต้องประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด มีอำนาจในการร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกหมวดทุกมาตราให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย มีช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ รวมถึงต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

12 พ.ย.2563 iLaw รายงานว่า วันนี้ (12 พ.ย.63) เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ หรือ Constitution Advocacy Alliance-CALL และ เครือข่าย People GO จัดงานเสวนาในชื่อ “รัฐธรรมนูญประชาราษฎร์: ความฝันอันสูงสุด” ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายที่ขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ อาทิ เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ, กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก, สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.), กลุ่มคณะจุฬาฯ, กลุ่มเกษตรพอใจธรรม, กลุ่ม Allism (Alliance for Inclusive Society Movement), กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, We Watch, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAW) โดยต่างเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 ต้องแก้ไข เพราะออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจรัฐประหารและมุ่งยึดกุมทรัพยากรโดยผู้มีอำนาจรัฐ มีเนื้อหาเพิ่มอำนาจรัฐ ลดอำนาจประชาชน

โดยท้ายงานเสวนามีการอ่านแถลงการณ์จากภาคประชาชน โดยระบุว่า