ตำรวจโปแลนด์ถูกวิจารณ์หนัก-หลังสลายผู้ประท้วงต้านคำสั่งศาลห้ามทำแท้ง

ตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมโปแลนด์ที่ประท้วงต่อต้านคำสั่งห้ามทำแท้งที่กดขี่สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยตำรวจโปแลนด์ทั้งในและนอกเครื่องแบบยิงแก๊สน้ำตา และใช้ไม้กระบองทุบตีผู้ชุมนุม และยังมีนักการเมืองที่ร่วมชุมนุมถูกฉีดเปรย์พริกไทยใส่ทั้งที่กำลังจะแสดงบัตรประจำตัว มีเสียงวิจารณ์จากนักการเมืองฝ่ายค้านและนายกเทศมนตรีประณามว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

(แฟ้มภาพ) ผู้ประท้วงคัดค้านคำตัดสินใจของศาลโปแลนด์ที่เข้มงวดกับการทำแท้งที่กรุงวอร์ซอเมื่อ 23 ตุลาคม ต่อมาในวันที่ 18 พฤศจิกายน เกิดเหตุตำรวจสลายชุมนุมที่กรุงวอร์ซอ (ที่มา: Jakub.zabinski/Wikipedia)

ในคืนวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบในโปแลนด์ใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วง รวมถึงมีการใช้แก๊สน้ำตาและใช้ไม้กระบองทุบตีผู้ชุมนุมในการประท้วงต่อต้านคำสั่งศาลที่ห้ามการทำแท้งแทบทุกกรณี

เจ้าหน้าที่ตำรวจโปแลนด์ใช้กำลังก้าวร้าวกับผู้ชุมนุมและนักการเมืองฝ่ายค้าน มีนักการเมืองรายหนึ่งที่ถูกฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ในขณะที่เธอกำลังแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกสภาให้กับตำรวจ เธอบอกว่าการใช้กำลังในครั้งนี้ไร้ความชอบธรรมและป่าเถื่อน

การชุมนุมในวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็น มีผู้เข้าร่วมหลายพันคน พวกเขาชุมนุมที่หน้ารัฐสภา จากนั้นจึงเดินขบวนผ่านเมืองไปที่สถานีโทรทัศน์ช่อง TVP ของรัฐบาล ซึ่งเป็นช่องทีวีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรครัฐบาลอนุรักษ์นิยม PiS

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการชุมนุมนั้นมีกองกำลังตำรวจล้อมผู้ชุมนุม เมื่อมีผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามฝ่าวงล้อมของตำรวจออกมาพูดประสานเสียงพร้อมกันว่า "ขอพวกเรากลับบ้าน" ตำรวจก็ใช้แก๊สน้ำตาและใช้กำลังกับผู้ชุมนุม

หนึ่งในผู้ที่ถูกพ่นสเปรย์พริกไทยใส่คือ มาร์ทา เลมพาร์ท ผู้นำกลุ่มวูแมนสไตรค ที่เป็นกลุ่มหลักในการจัดประท้วงและอีกคนคือ แมกดาเลนา บีย์ฮัต ส.ส. ฝ่ายซ้ายที่พยายามแสดงบัตร ส.ส. ให้ตำรวจดู

หนึ่งในกลุ่มตำรวจที่ใช้ไม้กระบองทุบตีประชาชนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ นอกจากนี้ยังมีการจับกุมผู้คน

คน ซึ่งตำรวจอ้างว่าเป็นกลุ่มคนที่ "มี"ความก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่มากที่สุด นอกจากนี้ยังอ้างว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ซิลเวสเตอร์ มาร์คชัก โฆษกตำรวจวอร์ซอว์กล่าวอ้างว่าพวกเขาต้องใช้กำลังกับกลุ่มคนที่มีความรุนแรง

อย่างไรก็ตามบีย์ฮัตกล่าวว่าการที่ตำรวจนอกเครื่องแบบใช้กำลังโดยไม่มีการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าต่อผู้ชุมนุมที่กำลังชุมนุมอย่างสันตินั้นทำให้เกิดความแตกตื่น จนทำให้ผู้ประท้วงบางส่วนคิดว่าพวกเขาถูกโจมตีจากสมาชิกกลุ่มขวาจัดที่มักจะมาชุมนุมโต้ตอบผู้ประท้วงเรียกร้องสิทธิในการทำแท้ง

หนึ่งในนักการเมืองสายกลางนำเสนอวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพตำรวจนอกเครื่องแบบใช้ไม้กระบองทุกตีผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง และเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจวอร์ซอว์ลาออกจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจในโปแลนด์ยังเคยถูกวิจารณ์ก่อนหน้านี้ในกรณีการใช้กำลังต่อสื่อ จากเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีช่างภาพข่าวอายุ 74 ปีรายหนึ่ง

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรี ราฟาล ชาสคอฟสกี ยังประณามพฤติกรรมของตำรวจซึ่งสำหรับในโปแลนด์เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอำนาจสั่งการจากกระทรวงกิจการภายในไม่ใช่จากสภาเมือง โดยที่ชาวคอฟสกีวิจารณ์ว่าการใช้กำลังของตำรวจเป็นไปอย่างไม่ได้สัดส่วน ขาดความชอบธรรม และการใช้กำลังกับผู้ชุมนุมนั้นควรจะใช้เป็นวิธีการสุดท้ายเมื่อไม่เหลือวิธีการอื่นเท่านั้น

ผู้ชุมนุมในโปแลนด์ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลฝ่ายขวาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ศาลมีคำสั่งจำกัดการทำแท้งหนักขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่มีการห้ามทำแท้งอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว

เรียบเรียงจาก

Clashes at abortion protest in Warsaw as police use tear gas and force against demonstrators, Notes from Poland, 19-11-2020,