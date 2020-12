กรรมการสิทธิฯ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กในที่ชุมนุม แนะผู้ปกครองไม่ควรพาไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กในพื้นที่การชุมนุมแนะผู้ปกครองไม่ควรพาเด็กเล็กเข้าร่วมชุมนุม ย้อนอ่านความเห็นกลุ่ม ‘ในม็อบมีเด็ก’ จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ชุมนุมเรื่องการดูแลเด็กในพื้นที่ชุมนุม ย้ำเด็กสามารถมาร่วมชุมนุมได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลเลยด้วยซ้ำ โดยที่รัฐไม่ควรใช้วิธีการคุกคามหรือใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบตั้งแต่แรก

1 ธ.ค.2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่าประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มอบหมายกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สังเกตการณ์การชุมนุมและได้รั บทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุ มมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปรากฏภาพข่าวในสื่ อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์พบว่า มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการชุ มนุมทางการเมืองซึ่งทำให้หลายฝ่ ายและสังคมมีความห่วงกังวลถึ งผลกระทบที่อาจมีต่อเด็ กและเยาวชน นั้น

กสม. เห็นว่า เด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิและเสรี ภาพในการแสดงความเห็นและเกี่ ยวเนื่องกับการชุมนุมโดยสงบสั นติ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ได้รั บการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่ งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพั นธกรณีต้องปฏิบัติตาม เช่น เด็กสามารถมีความคิดเห็นเป็ นของตนเอง รัฐควรตระหนักถึงสิทธิและเสรี ภาพที่จะแสดงความคิดเห็นได้เสรี ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก และการเข้าร่วมการชุมนุ มและการแสดงความคิดเห็นของเด็ก ควรต้องได้รับการพิจารณาอย่ างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุ ฒิภาวะตามวัยที่เหมาะสม

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่เข้ าร่วมหรืออยู่ในพื้นที่การชุมนุ มมีหลายช่วงอายุ ซึ่งมีทั้งเด็กเล็กที่ยังอยู่ ในช่วงวัยที่มี ความเปราะบางและอาจถูกชักชวนให้ หลงกระทำในเรื่องที่มีความเสี่ ยงต่อความปลอดภัย ไม่เหมาะสม หรือขัดกับกฎหมายได้ ดังนั้น ฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ปกครองที่นำบุ ตรหลานเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการช่ วยกันดูแลคุ้มครองเด็ กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุม โดยคำนึงถึงวุฒิ ภาวะและสถานการณ์แวดล้ อมของการชุมนุม เช่น ความปลอดภัย กิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง และอื่น ๆ ด้วย

“ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ กสม. เห็นว่าทุกฝ่ายต้องคำนึงถึ งประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งในพื้นที่การชุมนุม ความปลอดภัยและสวัสดิภาพเป็นสิ่ งที่สำคัญลำดับแรกที่ต้องคำนึ งถึง ผู้ปกครองจึงไม่ควรนำเด็กเล็ กเข้าร่วมในการชุมนุมเพราะยั งไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งอาจอยู่ในสภาวการณ์ที่สุ่ มเสี่ยงต่อความปลอดภัย และอาจทำให้เด็กซึมซับพฤติ กรรมความก้าวร้าวหรือความรุนแรง ” ประกายรัตน์ กล่าว

กลุ่ม ‘ในม็อบมีเด็ก’ จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ชุมนุมเรื่องการดูแลเด็กในพื้นที่ชุมนุม

ขณะที่เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา ในพื้นที่การชุมนุม ที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด กลุ่ม ‘ในม็อบมีเด็ก’ ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันหลายองค์กร ทั้งกลุ่มสิทธิเด็กและคนที่ทำงานด้านสุขภาพจิตเด็ก จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก การดูแลเด็กในพื้นที่ชุมนุม และชวนผู้ชุมนุม, ผู้ปกครอง รวมถึงเด็ก ร่วมติดสติ๊กเกอร์สถิติ ‘เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการสบายการชุมนุม’ ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. - 17 พ.ย. 63 Child in mobs. #ในม็อบมีเด็ก โดยใช้สีต่างๆ เป็นตัวกำหนดช่วงอายุของเยาวชน

รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์ สมาชิกกลุ่มในม็อบมีเด็ก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมชุมนุมทุกคนรู้จักพื้นที่ปลอดภัยและจุดปฐมพยาบาลสำหรับเด็กภายในม็อบ รวมถึงวิธีการดูแลเด็กหากมีการสลายการชุมนุม

รวงทัพพ์ กล่าวต่อว่า สิทธิการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิของเด็ก เด็กควรที่จะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่มาม็อบตลอดจนกลับบ้าน แต่ที่ผ่านมาไม่มีการคำถึงถึงความปลอดภัยของเด็กเท่าที่ควร ยกตัวอย่างเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวานนี้ (17 พ.ย.63) มีการสลายการชุมนุมที่บริเวณรัฐสภาเกียกกาย เด็กหลายคนได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทางกลุ่มจึงตัดสินใจตัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อนให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

รวงทัพพ์ กล่าวต่อว่า ผู้ใหญ่หลายคนกังวลไม่อยากให้เด็กไปร่วมชุมนุมซึ่งทำตัวคล้ายกับรัฐที่ไม่อยากให้มา แต่จริงๆ เด็กมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเข้าร่วมเพราะมันคือความรู้สึกที่เขาเจอ และมีผลประโยชน์ที่เขาต้องดำเนินต่อไป และมันคืออนาคตของตัวเขาเอง

“เราไม่ได้บอกว่าเราจะชวนเด็กมาม็อบ แต่เราบอกว่าการมาม็อบต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง และความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง ผู้ปกครองหรือแกนนำก็ต้องคำนึงถึง แต่พื้นที่ม็อบในไทยมันไม่เคยถูกทำให้ปลอดภัยมาโดยตลอด”

เขามองว่าความอันตรายมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว “เรารู้สึกว่าม็อบมันสามารถทำให้มันปลอดภัยได้ ยกตัวอย่างในต่างประเทศในระดับสากล เด็กสามารถมาร่วมชุมนุมได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลเลยด้วยซ้ำ รัฐไม่ควรใช้วิธีการคุกคามหรือใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการชุมนุมโดยสันติวิธีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว” รวงทัพพ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว