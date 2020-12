ประชาสังคมสื่อเรียกร้องหยุดดำเนินคดีผู้ก่อตั้งสื่ออิสระฟิลิปปินส์ หลังขึ้นศาลคดีที่ 9

สหพันธ์ #HoldTheLine ที่เกิดจากการรวมตัวภาคประชาสังคมและองค์กรสื่อจากทั่วโลกรวม 75 แห่ง ประณามการคุกคามมาเรีย เรสซา ผู้ก่อตั้งแรปป์เลอร์ สื่ออิสระในฟิลิปปินส์ ด้วยกฎหมายหมิ่นประมาทและกฎหมายอื่นๆ พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกข้อหาหมิ่นประมาททางไซเบอร์

แรปป์เลอร์เป็นสื่ออิสระที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล รอดริโก ดูเตอร์เต อย่างสม่ำเสมอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมาเรีย เรสซา ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานบริหารถูกดำเนินจากการรายงานข่าว กรณีล่าสุดคือคดีที่วิลเฟรโด เคง นักธุรกิจ ฟ้องหมิ่นประมาท และศาลเริ่มนัดไต่สวน 4 ธ.ค. 2563

เคงฟ้องร้องเรสซาข้อหาหมิ่นประมาทจากทวีตของเรสซาในเดือน ก.พ. 2562 ทวีตดังกล่าวมีภาพหน้าจอของเนื้อหาจากสิ่งพิมพ์อื่น ที่อ้างถึงความสัมพันธ์ระหว่างเคงและผู้พิพากษาในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน แหล่งอ้างอิงของบทความในแรปป์เลอร์ ซึ่งเรสซาถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาททางไซเบอร์แยกต่างหากและถูกตัดสินเมื่อดือน มิ.ย.

คณะกรรมการบริหารของ #HoldTheLine แถลงว่า พวกเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าตระหนกที่มี "การยกระดับการคุกคาม" ต่อมาเรีย เรสซา พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลดูเตอร์เตยกเลิกการโจมตีแรปป์เลอร์และเรสซาโดยอ้างกฎหมายแบบไม่มีมูล เพื่อพยายามปิดกั้นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ถ้อยแถลงของ #HoldTheLine ระบุว่า "มันเป็นเรื่องไร้สาระที่นักข่าวคนหนึ่งทวีตเกี่ยวกับข่าวจากสำนักข่าวอื่นอาจจะถูกลงโทษจำคุกได้ พวกเราเรียกร้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาใหม่นี้โดยทันที และเรียกร้องให้คว่ำคำสั่งลงโทษเรสซาในข้อหาหมิ่นประมาทก่อนหน้านี้ด้วย"

คดีนี้นับเป็นคดีที่ 9 ของเรสซา หลังถูกจับกุม 2 ครั้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากข้อหาหมิ่นประมาท เธอยังถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับภาษี และคดีอื่นๆ รวมอย่างน้อย 8 คดี หากถูกตัดสินให้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทคดีล่าสุดนี้ อาจต้องจำคุกสูงสุด 7 ปี หากศาลอุทธรณ์ไม่กลับคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาททางไซเบอร์ที่เธอถูกตัดสินจำคุก 6 ปี และหากแพ้ทุกคดีที่ถูกตั้งข้อหา เรสซาอาจต้องใช้ชีวิตที่เหลือในเรือนจำ

ในแถลงการณ์ทีมกฎหมายของเรสซาระบุว่า เสซากล่าวว่า การใช้กฎหมายแบบล้นเกินเพื่อคุกคามและข่มขู่เธอซายังคงดำเนินต่อไป แต่สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เธอลุกขึ้นสู้กลับเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่า การใช้คดีความเล่นงานผู้ก่อตั้งสื่อเช่นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เสรีภาพสื่อในฟิลิปปินส์เสื่อมถอยลง มีนักข่าว 4 คนถูกสังหารในปี 2563 นี้ โดยกรณีล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2563

สหพันธ์ #HoldTheLine เป็นกลุ่มแนวร่วมองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรสื่อจากทั่วโลกรวม 75 แห่ง ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเป็นปากเสียงในคดีของเรสซา พวกเขาเคยล่ารายชื่อสนับสนุนเรสซาและสื่ออิสระในฟิลิปปินส์ ซึ่งยังคงเปิดให้ลงชื่ออยู่ องค์กรที่ร่วม #HoldTheLine อาทิ คณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าว (CPJ), ศูนย์นานาชาติเพื่อผู้สื่อข่าว (ICFJ), และผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF)

