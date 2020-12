ราษฎรไทยนิวยอร์กเกอร์รณรงค์ประชาธิปไตยในไทยกลางเซ็นทรัลปาร์ค-ปาตี้ส้มตำริมสระ

'คณะราษฎรไทย-นิวยอร์กเกอร์เพื่อประชาธิปไตย' จัดกิจกรรมรณรงค์และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสนับสนุนการชุมนุมและ 3 ข้อเรียกร้องของคณะราษฎร 2563 ที่เซ็นทรัลปาร์คเรียกร้องประชาธิปไตยในไทย ปิดท้ายด้วยการตำส้มตำ

คณะราษฎรไทย-นิวยอร์กเกอร์เพื่อประชาธิปไตย (Thai New Yorker For Demorcracy) รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2563 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตยในไทยที่เซ็นทรัลปาร์ค มีการแสดงป้ายรณรงค์สะท้อนปัญหาระบอบการเมืองประชาธิปไตยของประเทศไทย ทั้งการคุกคามผู้เรียกร้องประชาธิปไตย การใช้กฎหมายมาตรา112 ในการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งที่ยังอยู่ในประเทศและกลายเป็นผู้ลี้ภัย และการอุ้มหายและฆาตกรรมผู้ลี้ภัย นอกจากนั้นยังมีการแต่งกายล้อเลียน

ในกิจกรรมมีการอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มโดยเนื้อหาโดยสรุปว่า พวกตนหมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมของไทย พวกเขายืนยันว่าจะสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ด้วย และขอให้กำลังใจ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ที่ออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวรณรงค์ประชาธิปไตยในไทย ในแถลงการณ์ยังกล่าวรำลึกถึงการหายตัวไปของ วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ครบ 6 เดือนแล้ว

หลังอ่านแถลงการ พวกเขาพูดพร้อมกัน ‘เผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์ประชาธิปไตยจงเจริญ’ 3 ครั้งแล้วฉีกรูปโลโก้ที่ทำล้อเลียนโลโก้ของศาลรัฐธรรมนูญ

ก่อนแยกย้ายทางกลุ่มได้ร่วมกันทำกิจกรรม ‘ปาร์ตี้ริมสระรักชาติฟาดศักดินาจกปลาร้าส้มตำนัวไม่นัวแล้วแต่จะปรุง’ ด้วยการตำส้มตำกันในสวนมากินกัน สมาชิกกลุ่มฯได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้วาดภาพ ‘We Love Them All The Same’ เป็นจำนวนเงิน 112 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจึงได้แยกย้ายกันในเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น