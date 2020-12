กวีประชาไท: สัญญะสาส์น "ปฏิรูป"

เหล่าข้าฯ ราษฎรยังคงส่งเสียง

เพียง #คนเท่ากัน อันว่าทาสก็หาไม่

is not The Land of Compromise ?

หากนิยาม "ประชาธิปไตย" ไม่เหมือนกัน

ห้องมืดห้องนี้ไม่มีป้ายไฟว่า "EXIT"

ลั่นดาลไว้นัยว่าจะปิดประตูสู่ฝัน

can do nothing/no wrong ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น !

กีดกัน-ดึงดัน ไม่มีใครชนะมีแต่แพ้ ?

#แก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ,ตอบรับ ?

ยืนยันปรับปรุงให้เหมาะสมไม่ใช่ล้มล้างแน่ๆ

จึงครองราชย์-ปกเกล้าเป็นมิ่งขวัญ,เช่นนั้นแล

แต่ใต้ธรรมนูญแห่งรัฐ,แด่ชาติคือราษฎร