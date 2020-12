ILO คาด COVID-19 ทำแรงงานในเอเชียแปซิฟิกตกงาน 81 ล้านคน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประมาณการว่าทั้งปี 2563 จะมีคนตกงานกว่า 81 ล้านคน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19



ที่มาภาพ: ILO/F. Latief (CC BY-NC-ND 2.0)

17 ธ.ค. 2563 จากรายงาน Asia–Pacific Employment and Social Outlook 2020: Navigating the crisis towards a human-centred future of work ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประมาณการว่าทั้งปี 2563 จะมีคนตกงานกว่า 81 ล้านคน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

ผลกระทบของวิกฤตดังกล่าวอยู่ในวงกว้าง เพราะการว่างงานแฝงเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากคนงานหลายล้านคนถูกขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลง หรือไม่มีชั่วโมงการทำงานเลย อันทำให้โดยรวมแล้วชั่วโมงการทำงานในเอเชียแปซิฟิกลดลงประมาณร้อยละ 15.2 ในไตรมาส 2 และร้อยละ 10.7 ในไตรมาส 3

การสูญเสียชั่วโมงการทำงานมีอย่างมหาศาล เนื่องจากคนหลายล้านตกงานและการสร้างงานในภูมิภาคนี้ก็ลดลงอย่างมาก ILO ประเมินว่าอัตราว่างงานในเอเชียแปซิฟิกอาจเพิ่มจากร้อยละ 4.4 เมื่อปี 2562 เป็นร้อยละ 5.2-5.7 ในปี 2563 นี้

"COVID-19 ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อตลาดแรงงานในภูมิภาค มีรัฐบาลเพียงไม่กี่ประเทศในภูมิภาคพร้อมเท่านั้นที่พร้อมจะรับมือ หลายประเทศมีระบบประกันสังคมที่ไม่ค่อยครอบคลุมและมีศักยภาพจำกัด ในหลายประเทศการช่วยเหลือแรงงานทำได้ยาก สถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อคนจำนวนมากเป็นแรงงานนอกระบบ ที่ถือเป็นจุดอ่อนก่อนวิกฤตนี้เกิดขึ้นด้วยซ้ำ สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ เมื่อการระบาดส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการทำงานและการจ้างงาน" ชิโนโกะ อาซาดะ มิยาคาวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO และผู้อำนวยการ ILO ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระบุ

นอกจากนี้จากรายงานของ ILO ระบุว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ชั่วโมงการทำงานและการจ้างงานผู้หญิงลดลงมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ผู้หญิงยังมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะไร้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้ชาย ส่วนคนหนุ่มสาวก็ผลกระทบเช่นกันจากอัตราการตกงานที่สูง

ด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานที่น้อยลง ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยก็ลดลงไปด้วย รายงานของ ILO คาดว่ารายได้เฉลี่ยของแรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะลดลงมากถึงร้อยละ 10 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งเทียบเท่ากับการสูญเสียถึงร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ผลที่ตามมาคือการเพิ่มขึ้นของระดับความยากจน การคาดการณ์เบื้องต้นในรายงานพบว่าแรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประมาณ 22-25 ล้านคนอาจตกอยู่ในภาวะความยากจนจากการทำงาน ซึ่งจะผลักดันให้จำนวนคนทำงานที่ยากจนทั้งหมด (ใช้ชีวิตด้วยเงินที่น้อยกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ประมาณ 94-98 ล้านคน ในปี 2563

รายงานของ ILO ยังเตือนด้วยว่าเมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของความเสียหายต่อตลาดแรงงานขนาดโดยรวม หากการตอบสนองด้วยนโยบายทางการคลังในภูมิภาคยังมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ วิกฤตนี้จะมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น

ที่มาเรียบเรียงจาก

81 million jobs lost as COVID-19 creates turmoil in Asia-Pacific labour markets (ILO, 15 December 2020)