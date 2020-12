UNOHCHR เรียกร้องไทยหยุดใช้ 112 ต่อผู้ใช้เสรีภาพการแสดงออกและชุมนุมอย่างสันติ

18 ธ.ค. 2563 เดอะสแตนดาร์ดรายงานว่า ราวินา ชามดาสนี โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือ UNOHCHR แถลงการณ์แสดงความกังวลต่อกรณีที่ทางการไทยตั้งข้อหาผู้ชุมนุมอย่างน้อย 35 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นนักเรียนวัยเพียง 16 ปี ด้วยมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญาไทย

“ความผิดตามกฎหมายนี้ซึ่งว่าด้วยการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์หรือสมาชิกในราชวงศ์ มีโทษจำคุกระหว่าง 3-15 ปี” ชามดาสนีกล่าวในแถลงการณ์ที่ออกทั้งรูปแบบหนังสือลายลักษณ์อักษรและวิดีโอ

“เรามีความกังวลใจอย่างมาก โดยเฉพาะกรณีผู้ชุมนุมอายุ 16 ปี ที่เมื่อวานนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อร้องขอให้มีการกุมขัง ซึ่งภายหลังศาลฯ ปฏิเสธคำร้องและให้ประกันตัวอย่างมีเงื่อนไข”

โฆษก UNOHCHR ย้ำว่า ได้แสดงความกังวลและเรียกร้องรัฐบาลไทยมาหลายครั้งแล้ว ให้บังคับใช้มาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญาตามครรลองสากล “เราจึงรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่หลังไม่มีการใช้กฎหมายนี้มานาน 2 ปี วันนี้เรากลับเห็นผู้ถูกตั้งข้อหาด้วยมาตรา 112 เป็นจำนวนมาก และน่าตื่นตระหนกที่มีการใช้กฎหมายนี้กับผู้เยาว์

“เรายังคงเป็นห่วงต่อข้อหาทางอาญาร้ายแรงอื่นๆ ที่ทางการไทยฟ้องร้องต่อผู้ชุมนุมที่ออกมาชุมนุมอย่างสงบในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รวมถึงข้อหาการปลุกระดม และข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางการไทยได้ตั้งข้อหากับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เช่นเดียวกับผู้ชุมนุมอย่างสันติคนอื่นๆ”

ดังนั้นสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย “หยุดการตั้งข้อกล่าวหาที่มีโทษทางอาญาเหล่านี้กับประชาชนที่ออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสันติ

“ประชาชนควรสามารถแสดงออกถึงสิทธิเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวกับการตอบโต้ทางกฎหมายจากภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตรวจสอบพบว่าการควบคุมตัวบุคคลที่ออกมาแสดงถึงเสรีภาพการแสดงออก หรือสิทธิมนุษยชนต่างๆ ถือเป็นการจับกุมและคุมขังโดยพลการ”

UNOHCHR ยังเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ปรับแก้ไขมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตราที่ 19 ว่าด้วยเสรีภาพทางการแสดงออกของตราสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

#Thailand: We are deeply troubled by the charges filed against 35 activists under #Article112. Thailand must stop using such serious charges for the exercise of free speech & peaceful assembly. We urge the Government to amend the lèse-majesté law https://t.co/mkRnYb5By8 pic.twitter.com/shhYMth1F1

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 18, 2020