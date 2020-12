นักเรียนไทยในเดนมาร์ก จัดประท้วงขับไล่เผด็จการและศักดินาไทย กลางกรุงโคเปนเฮเกน ชูประเด็นการกลายเป็นรัฐสวัสดิการของที่นี่ ประณามการใช้ ม.112 เทียบกับประเทศเดนมาร์ก ขณะที่คนไทยในยุโรปออกแถลงการณ์ร่วมจี้ยกเลิกดำเนินคดี 112 และยกเลิกบังคับใช้กฎหมายนี้

ภาพจากเพจ Free Thai Movement in Denmark

20 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ช่วงบ่าย (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ City Hall Square (Rådhuspladsen)กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Free Thai movement in Denmark and The Student movement for Danish Thai Solidarity และกลุ่มนักเรียนไทยในเดนมาร์ก จัดประท้วงขับไล่เผด็จการและศักดินาไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ภายใต้แนวคิดที่ว่า #ฉันเกิดในรัฐสวัสดิการ ราษฎรที่เกิดและเกิดใหม่ในรัฐสวัสดิการ ร่วมขับไล่เผด็จการ และประจานการใช้กฏหมายอันมิชอบไล่จับประชาชนผู้มิได้มีมลทินมัวหมอง

ในกิจกรรมมีการปราศรัย โดยภาคีนักเรียนเดนมาร์กเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวนักเรียนในไทย ปราศรัย “เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในรัฐสวัสดิการ” ปราศรัย “ประวัติศาสตร์กว่าเดนมาร์กจะกลายเป็นรัฐสวัสดิการ” แถลงการณ์ร่วม ประณามการใช้มาตรา 112 (ภาษาอังกฤษ) รวมถึงปราศรัย “เดนมาร์กมีกฎหมายหมิ่นฯ หรือไม่?”

คนไทยในยุโรปจี้ยกเลิกดำเนินคดี 112 และยกเลิกบังคับใช้กฎหมายนี้

ขณะที่เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป พร้อมด้วยองค์กรคนไทยและนักเรียนไทยในยุโรปออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องให้ ยกเลิกหมายเรียกและยุติการดำเนินคดีตามมาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ ทุกกรณี รวมทั้งยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 และแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องตามหลักสากลต่อไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้