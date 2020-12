มานุษยวิทยามองชาติ อัตลักษณ์ ฮ่องกง | หมายเหตุประเพทไทย EP.345

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และภาวิน มาลัยวงศ์ ชวนมองขบวนประท้วงที่ฮ่องกงผ่านบทความของนักมานุษยวิทยา Gordon Mathews หัวข้อ “The Hong Kong protests in anthropological perspective: National identity and what it means” โดยมองผ่านการประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นคนฮ่องกง” ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม แต่สร้างสำนึกร่วมกันผ่าน “National Belonging” ที่ผู้คนเกิดสำนึกพลเมืองต้องการปกป้องพื้นที่การเมืองและเศรษฐกิจแบบเสรี พร้อมเทียบขบวนเคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย