กลุ่มคุณแม่ในมาเลเซียยื่นฟ้องศาลสูง-คืนสัญชาติให้ลูกของแม่ที่เกิดกับพ่อชาวต่างชาติ

องค์กรภาคประชาสังคมและผู้เป็นแม่ในมาเลเซีย 6 ราย ยื่นฟ้องต่อศาลเรียกร้องให้มีการอนุญาตให้ผู้หญิงชาวมาเลเซียที่แต่งงานกับคนต่างชาติมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้เด็กที่เกิดในต่างประเทศมีสิทธิจะได้รับสถานะพลเมืองสัญชาติมาเลเซีย

ที่มา: Free Malaysia Today

ในวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมาสุรี เคมเป ประธานภาคประชาสังคมสตรีแฟมิลีฟรอนเทียร์และกลุ่มคนที่เป็นแม่ได้แก่ ไมรา เอลิซา โมฮัมหมัด ดานิล, แอดลิน อดัม เทโอ, โชงไวลี และอิงเหมยเหมย กับอีก 2 คนที่ไม่เปิดเผยนาม ยื่นฟ้องร้องต่อศาลสูงมาเลเซียเรียกร้องให้ผู้หญิงชาวมาเลเซียที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีสิทธิขอสัญชาติมาเลเซียให้ลูกได้

พวกเธอต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตราในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยสถานะความเป็นพลเมือง โดยระบุว่าเนื้อหาในปัจจุบันขัดกับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิบัติต่อพลเมืองอย่างเท่าเทียมกันทุกคนจากการที่เนื้อหาดังกล่าวระบุให้ผู้เป็นพ่อเท่านั้นที่สามารถขอสถานะพลเมืองให้กับเด็กที่เกิดภายนอกมาเลเซียได้

กลุ่มมารดาผู้เรียกร้องเรื่องนี้ต้องการให้กฎหมายระบุอนุญาตให้แม่ของเด็กสามารถยื่นเรื่องขอสถานะพลเมืองให้กับเด็กได้ด้วยและต้องการให้ศาลสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดมอบเอกสารยืนยันความเป็นพลเมือง, บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง แก่ลูกของแม่ชาวมาเลเซียทุกคนที่เกิดนอกประเทศ

ในการแถลงข่าว สุรีระบุว่าเธอต้องการให้รัฐบาลมาเลเซียรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ลงนามกับสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สุรีบอกว่ามาเลเซียยังเป็น 1 ใน 25 ประเทศที่ยังไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขอสัญชาติให้กับลูกของตัวเองที่เกิดในต่างประเทศได้โดยปริยาย ซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแค่มาเลเซียและบรูไนเท่านั้นที่ยังคงมีกฎหมายกีดกันเลือกปฏิบัติในการขอสัญชาติให้เด็ก ขณะที่อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศที่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้แล้ว

สุรียังกล่าวถึงการที่ผู้เป็นแม่ที่ขอสัญชาติต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องนี้จากที่ต้องรอคอยการตอบรับจากรัฐบาลเป็นเวลานานหลายปีแต่สุดท้ายแล้วก็มักจะถูกปฏิเสธโดยไม่มีคำอธิบายใดๆ เธอบอกอีกว่าพอเด็กไม่มีสัญชาติพวกเขาก็ถูกกีดกันจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่เด็กมาเลเซียอื่นๆ ได้รับคือการศึกษา สวัสดิการสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม

มีคุณแม่ที่เป็นโจกท์รายหนึ่งชื่อแอดลิน เล่าเรื่องทั้งน้ำตาว่า ลูกของเธอปัจจุบันอายุ 8 ขวบต้องขาดโอกาสหลายอย่างในชีวิตเนื่องจากไร้สัญชาติ รวมถึงการต้องถูกกักตัวทำให้ไปเยี่ยมยายที่กำลังป่วยนอนเตียงอยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้ ทำให้ไม่มีโอกาสให้ยายกับหลานได้เห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย แม่อีกรายหนึ่งชื่อไมราเล่าว่าเธอเจ็บปวดทุกครั้งที่ลูกสาวของเธอถามว่าทำไมพาสปอร์ทของเธอถึงเป็นสีเขียวไม่ใช่สีแดง

เมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อิสมาอิล โมฮัมเหม็ด ซาอิด อ้างว่าที่พวกเขาไม่ให้สัญชาติโดยปริยายกับเด็กที่เกิดในต่างประเทศและมีแม่เป็นชาวมาเลเซียแต่มีพ่อเป็นชาวต่างชาติเพราะเหตุผลในเรื่องความมั่นคงในชาติ แต่ซาอิดก็ถูกวิจารณ์จากนูร์ อัสซาห์ โมฮัมหมัด อาวัล กรรมาธิการด้านเด็กของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย และ ส.ส. ฮันนาห์ โยห์

เรียบเรียงจาก

Six women sue for mothers’ right to pass on citizenship, Free Malaysia Today, 18-12-2020