กวีประชาไท: คนละ 1/2 คนละ 0

ที่นี่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการ !

ภายใต้พื้นฐานประชาชนเป็นใหญ่

ไม่มี One and All ยึดโยงใดๆ ไว้

ไร้สามัญสำนึกในใจคนไทยเท่ากัน

#เราไม่ทิ้งกัน นั่นก็ครั้งหนึ่งแล้ว

หน้ากระดานแถวตอนเดือดร้อนกันทั้งนั้น

รัฐกับเรา #คนละครึ่ง 150 บาท/วัน

เงินใน #เป๋าตัง 3,000-3,500 บาท/คน

จากคนเล็กคนน้อยสู่ร้านค้ารายย่อย

กระตุ้นจับจ่ายใช้สอยค่อยๆ เป็นผล

สภาพคล่องฐานรากชีวิตเศรษฐกิจชุมชน

มีพลเมือง,ราษฎร,สามัญชนในสมการ

จาก #พิสูจน์ความจน สู่ #มาก่อนได้ก่อน

Digital Divide ตั้งแต่ยังไม่เปิดม่าน

ไม่มีรหัส OTP ส่งคืนเฉพาะกาล

คนจนเมือง,คนไร้บ้าน,แรงงานรายวัน