กวีประชาไท: ถนนสายยาวที่ร้าวรอน

นั่งชมดาวอยู่นอกชาน ละลานตาดาระดาด

ฟังเสียงกีตาร์เศร้าเหงา

คิดทวนไปทุกสิ่ง คำนึงถึงทั้งมวล

ฉันตั้งใจมั่นแล้ว ชีวิตนี้มอบแด่เธอ ฉันเห็นหิมะแรกโปรย

ฉันเห็นดอกไม้บานและร่วงโรย

ใครเลยจะเคยรู้เห็นเป็นมาแต่อ้อนออก

ฉันตั้งใจมั่นแล้ว ชีวิตนี้มอบแด่เธอ ฉันมอบกายถวายใจให้กับเธอ ให้จริงๆไม่กริ่งไม่เกรง

จากซอล์ทเลคซิตี้ ถึงเบอร์มิงแฮม

จากแอลเอตะวันออก ถึงแซนแอนโทน

ฉันทนอยู่ร้างโดดเดี่ยวไป ไม่ไหวดอก ดวงตาฉันดั่งดาวตก

พุ่งไปไร้ที่หมาย ไม่ว่าตรงนี้หรือที่ไหน เล็งไปไม่มีเป้า ไม่ว่าใกล้หรือไกล

ไม่มีใครบอกเล่าเตรียมฉันไว้ แค่สิ่งที่รู้เอง

ฉันตั้งใจมั่นแล้ว ชีวิตนี้มอบแด่เธอ หากมีปีกขาวราวหิมะ เหมือนนกพิราบ

ฉันจะเทศนาสอนสั่ง สาส์นรักจากพระผู้เป็นเจ้า

ความรักแท้จริง ความรักจริงแท้

ฉันตั้งใจมั่นแล้ว ชีวิตนี้มอบแด่เธอ จงนำพาฉันท่องไปเถิด ท่านนักเดินทางผู้โชกโชน

สำแดงบอกเล่าสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ

ฉันมิใช่คนเก่าเดิม ทั้งมวลล้วนเปลี่ยนไปสิ้น

ฉันจะไปไกลห่างจากอาณาบ้านเก่าที่เราเคยอยู่ร่วม ฉันเดินทางบนถนนสายยาว ที่หม่นเศร้าร้าวราน

ไม่เคยพบพานเพื่อนร่วมทางแม้สักคน

หลายผู้คนจากลา หลายใบหน้าเคยรู้จัก

ฉันตั้งใจมั่นแล้ว ชีวิตนี้มอบแด่เธอ ใจฉันนั้นเหมือนดั่งสายน้ำ, สายน้ำที่ร่ำร่ายเพลง

เพียงใช้เวลาพักหนึ่งถึงเรียนรู้สรรพสิ่ง

ฉันเห็นพระอาทิตย์ขึ้น ฉันเห็นอรุณรุ่ง

ฉันจะทอดร่างเคียงข้างเธอ เมื่อทุกคนจากลา ฉันเดินทางจากเขาสูงสู่ทะเลกว้าง

หวังไว้ว่าเมื่อถึงเวลาพระจะปราณี

เธอคงพยักหน้าว่าตามนั้น ฉันเองก็เอ่ยคำย้ำด้วย

ฉันตั้งใจมั่นแล้ว ชีวิตนี้มอบแด่เธอ

จากบทเพลง I made up my mind to give myself to you

อัลบั้ม ROUGH AND ROWDY WAYS

โดย BOB DYLAN, 2020