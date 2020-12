มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ เปิดข้อมูล 6 ปี มี 520 คนงานไทยตายในเกาหลี 84% เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต

เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่มีคนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในโลก 'มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์' เปิดข้อมูลช่วง 6 ปี มีคนงานไทย 520 คน ตายที่นั่นจากหลายสาเหตุ ทั้งด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และการฆ่าตัวตายโดย 84% เป็นคนเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยช่วงปีนี้ที่โควิดระบาดมีถึง 122 คน ส่งผลให้สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ

22 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 ธ.ค.63) มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ (Thomson Reuters Foundation) ออกมาเปิดเผยว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิตในเกาหลีใต้กว่า 520 ราย ในช่วง 6 ปี ในชื่อ 'EXCLUSIVE-Hundreds of Thai workers found dying in South Korea with numbers rising' โดยเรื่องดังกล่าวเขียนโดย Nanchanok Wongsamuth (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์) และ Grace Moon (เกรซ มูน) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ได้รับผ่านคำขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยแรงงานไทยที่เสียชีวิตนั้น 84% เป็นคนเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่ 4 ใน 10 ของผู้ที่เสียชีวิตถูกบันทึกว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต ส่วนที่เหลือพบว่า เสียชีวิตจากหลายสาเหตุ ทั้งด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และการฆ่าตัวตาย ทำให้เป็นประเทศที่มีคนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในโลก

รายงานดังกล่าาวยังระบุด้วยว่า คนไทยที่เสียชีวิตตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึงกลางเดือน ธ.ค. ของปีนี้อยู่ที่ 122 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่สถานทูตไทย มีการเก็บข้อมูลในปี 2558 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโคโรนาต่อสภาพการทำงาน

รายละเอียดที่มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์รายงานมีดังนี้ (สามารถอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยตรงได้ที่ https://news.trust.org/item/20201222000325-j5o12/)