ใบตองแห้ง: ปีแผ่นดินไหว

ปี 2563 ที่กำลังจะผ่านไป เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วร้อนแรงคาดไม่ถึง เกินที่ใครจะคาดได้ แม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยที่รอการเปลี่ยนแปลงมา 6 ปี ยังตกใจ

แม้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางอำนาจ ในรัฐบาล ในรัฐธรรมนูญ ในเชิงโครงสร้างใดๆ แต่ก็เกิดการเคลื่อนไหวที่เชี่ยวกราก ถึงรากถึงโคน จากพลังคนรุ่นใหม่ ซึ่งเปรียบเหมือน "แผ่นดินไหว" ลามไปไม่หยุดยั้ง จนมีคำถามว่าโครงสร้างอำนาจที่ตั้งอยู่บน "แผ่นดินไหว" จะทนอยู่ในสภาพนี้ได้อีกนานเท่าไหร่

ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี หลังยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเกิดแฟลชม็อบทุกมหาวิทยาลัย ลามถึงโรงเรียน ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ตื่นตะลึง เหนือความคาดหมายอยู่แล้ว แต่ช่วงกลางปีถึงปลายปี ที่เกิดม็อบคนรุ่นใหม่ชูสามนิ้ว ต่อเนื่องยาวนานเกือบ 5 เดือน ยิ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยคาดฝัน พีกเหนือพีก ปากอ้าตาค้าง อะไรนำมาถึงจุดนี้ได้ และจะเกิดอะไรต่อไป

มีแต่พวกหลอกตัวเองเท่านั้น ที่เชื่อว่าทุกอย่างจะสงบราบคาบเหมือนเดิมได้ แกนนำม็อบจะถูกจัดการด้วยกฎหมาย แล้วคนไทยก็จะอยู่ตู่นะจ๊ะ คนละครึ่ง พึ่งเงินกู้รัฐ พึ่งนักการเมืองอุปถัมภ์ ไม่หือไม่อือ

แน่ละ ปี 2563 ไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญแค่ม็อบ ยังมีโควิด ยังมีทหารกราดยิง ยังมีผู้พิพากษายิงตัวตาย แต่ล้วนสะท้อนความล่มสลายของระบบ ขอไว้อาลัยแด่ผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ ผู้ฝากถ้อยคำอมตะ "คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน" ขอไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุทหารกราดยิงที่โคราช ซึ่งอดีต ผบ.ทบ.กล่าวว่า วินาทีที่ลั่นไกสังหาร เขาคืออาชญากร ไม่ใช่ทหารอีกต่อไป แล้วกองทัพก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย

มีความพยายามจัดระเบียบกองทัพ ให้ทหารเกษียณออกจากบ้านหลวง แต่จบที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประยุทธ์ยังอยู่คฤหาสน์รับรองต่อไปได้

โควิดทำให้ประยุทธ์เป็นพระเอก? จากตอนแรกทวีตภพ #ผนงรจตกม ทั้ง PM2.5 และมาตรการชักช้าลังเล จนเกิด Super Spreader จากเวทีมวยทหาร จึงล็อกดาวน์แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อม ไล่คนตื่นตระหนกออกต่างจังหวัด แล้วจังหวัดก็ตั้งตัวเป็นรัฐอิสระ กั้นเขตแดนกันเอง

เศรษฐกิจย่อยยับเพราะโควิด ก็ใช่ แต่ซ้ำเติมด้วยยาแรงเกินไป เงินเยียวยาก็แจกให้ชาวบ้านด่า กะปริบกะปรอยได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ฉวยผลงานสาธารณสุขไปอ้าง ปราบโควิดได้ดีอันดับสองของโลก

ความจริงคือระบบสาธารณสุขเข้มแข็ง ประชาชนรู้จักดูแลตัวเอง อำนาจต่างหากที่รุงรัง การตั้งด่านเคอร์ฟิวหรือตั้งด่านวัดไข้กลางถนนไม่มีผลเลย

แรงอัดอั้นช่วงโควิดมาระเบิดกรณีทหารอียิปต์ 18 ก.ค. เยาวชนปลดแอกจัดม็อบ ไม่มีใครคาดคิด จะมีคนมากขนาดนั้น ม็อบมุ้งมิ้ง ม็อบตุ้งติ้ง ม็อบแฮมทาโร่ ยกระดับเป็น 10 ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ที่ธรรมศาสตร์ 10 สิงหาคม ตามด้วยม็อบอนุสาวรีย์ 16 สิงหาคม ที่ฝ่ายอนุรักษนิยมยังไม่ทันหายช็อก รุ่งขึ้น เด็กนักเรียนก็ชูสามนิ้วร้องเพลงชาติทั่วประเทศ

19 กันยา ฝังหมุดสนามหลวง 14 ตุลา ไปทำเนียบ ประยุทธ์ประกาศฉุกเฉินร้ายแรง กวาดจับแกนนำ 15 ตุลา ม็อบราชประสงค์ คนยิ่งล้นหลาม 16 ตุลา ใช้รถฉีดน้ำสลาย นักเรียนหญิงตะโกน "มาเอากระโปรงกูไปใส่" หลังจากนั้นยิ่งเกิดม็อบกระจายทั่วกรุงเทพฯ พร้อมกับคนไทยได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ "แกง"

ที่สุดศาลสั่งปล่อยตัว ประยุทธ์ยกเลิกฉุกเฉินร้ายแรง แต่รัฐสภายังดันทุรัง ไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ iLaw ตำรวจใช้กำลังสลาย ขณะที่ม็อบพุ่งประเด็นแหลมคมไปกว่านั้น ไปหน้าสถานทูตเยอรมัน ประกาศจะไปทรัพย์สิน ราบ 1 จนปรากฏตู้คอนเทนเนอร์กลางกรุงเทพฯ น่าจะยกให้เป็น "ประติมากรรมแห่งปี"

ขณะที่ตำรวจก็กลายเป็น "ผู้ร้ายแห่งปี" ของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างช่วยไม่ได้

ปี 63 ยังเป็นปีของคนหน้าใหม่ อานนท์, เพนกวิน, ไผ่ ดาวดิน อาจเป็นที่รู้จักมาก่อน แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จัก รุ้ง ปนัสยา 1 ใน 100 ผู้หญิงแห่งปีของบีบีซี, มายด์ ภัสราวลี, ไมค์ ภาณุพงศ์, ครูใหญ่ อรรถพล, ฟอร์ด ทัดเทพ, อั๋ว จุฑาทิพย์, ชูเกียรติ แสงวงศ์ ฯลฯ ไปจนเด็ก 16 โดน 112

ใครจะคิดว่า "แม่นาค" ทราย กลายเป็นแม่ยกแห่งชาติ แอมมี่ กลายเป็นผู้นำม็อบ จนเพลง One Two Three Four Five.. I Here Too ขึ้นอันดับหนึ่งเป็น "เพลงแห่งปี" โฟกัส น้อยหน่า กลายเป็นดาราขวัญใจ วงดนตรีหลายวงชูสามนิ้วทั้งที่ไม่เคยแสดงออกทางการเมืองมาก่อน

คณะราษฎร 2563 คือ "บุคคลแห่งปี" ที่ต้องบันทึกไว้ด้วยว่า แนวหน้าในม็อบคือเด็กมัธยม เด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย LGBTQ เป็นพลังที่แหลมคม ด้อมเกาหลี กลายเป็นแหล่งระดมทุน

นี่คือพลังที่ทั้งร้อนแรง กล้าหาญ เฉียบคม มีกลยุทธ์หลากหลาย เปี่ยมอารมณ์ขัน ล้อเลียนสนุกสนาน กระทั่ง "กุ้งเผา" (อาหารแห่งปี)

การเกิดพลังคนรุ่นใหม่ขึ้นอย่างนี้ ไม่มีใครคาดคิดเลย แล้วยังคิดว่าปีหน้าจะสยบได้ลง?

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์ www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_5609499