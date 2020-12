ทหารปล่อย 4 ใน 5 นักกิจกรรมและคนในหมู่บ้านชายแดนใต้ 'ผสานวัฒนธรรม' ร้องทบทวนการจับกุมขาดระบบตรวจสอบ

ทหารปล่อย 4 ใน 5 นักกิจกรรมและคนในหมู่บ้านชายแดนใต้ หลังถูกบุกคุมตัวและนำไปกักตัว 'ผสานวัฒนธรรม' ร้องปล่อยตัวทั้งหมดพร้อมทบทวนการจับกุมบุคคลและกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกที่ขาดระบบตรวจสอบเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิฯ

28 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ 'The Federation of Patani Students and Youth - PerMAS' ของ สหพันธ์นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนปาตานี รายงานความคืบหน้ากรณีการควบคุมตัว ฟัยซอล ดาเล็ง อายุ 30 ปี และมูฮัมหมัดเซาฟิร อาแซ อายุ 31 ปี นักกิจกรรมทางการเมือง สมาชิก (The Patani) และคนในหมู่บ้านอีก 3 คน (รวมทั้งหมด 5 คน) จาก ต.บัวทอง อ.ธารโต จ.ยะลา โดยอ้างกฎหมายพิเศษ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่มากันประมาณ 20 นาย และได้ทำการตรวจค้นบ้านและยึดโทรศัพท์มือถือคนในครอบครัว

ต่อมาเวลา 16.00 น. วันเดียวกัน PerMAS และ The Patani ได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับ พล.ต.ฐกร เนียมรินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ณ ค่ายสิรินธร เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าว โดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่มีการปล่อยตัวแล้ว 4 คน และคืนโทรศัพท์มือถือที่ยึดไป แต่เหลืออีก 1 คนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าว เริ่มต้นเมื่อเวลา 05.30 เช้าตรู่ในวันที่ 28 ธ.ค.63 ปรากฏเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเฉพาะกิจ จังหวัดยะลา นำกำลังประมาณ 10 คันรถ เข้าควบคุมนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว โดยที่ผู้ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวในพื้นที่ ทั้งกรณี ระเบิดน้ำบูดู ที่กรุงเทพมหานคร นำไปสู่การเรียกและจับกุมนักศึกษามลายูในกรุงเทพฯหลายคนในปี 2559 อีกทั้งเป็นบุคคลที่คอยประสานกับทนายความเมื่อมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้อยู่เสมอ จากรายละเอียดของการควบคุมตัวในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าทั้ง 5 คนตกเป็นผู้ต้องสงสัย ต่อกรณีการเผากล้อง CCTV เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวแล้ว 2 คน จากการสอบถาม ในพื้นที่การควบคุมตัว เจ้าหน้าที่กลับพูดคุยเรื่องการเผากล้อง CCTV น้อยมาก เมื่อเทียบกับเหตุผลหลักในการเข้าควบคุมตัวในครั้งนี้

'ผสานวัฒนธรรม' เรียกร้องปล่อยทั้ง 5 โดยไม่มีเงื่อนไข

ก่อนหน้าที่จะมีการปล่อยตัว 4 ใน 5 ผู้ถูกควบคุมตัวดังกล่าว มูลนิธิผสานวัฒนาธรรม ออกข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งทบทวนการจับกุมบุคคลและกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกที่ขาดระบบตรวจสอบเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิฯ

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้