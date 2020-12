10 ปี ล้อมปราบเสื้อแดง: ความจริงจากกระดาษ(ที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่)

ปีนี้เป็นวาระครบ 10 ปีเหตุการณ์ล้อมปราบการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ราชดำเนินและราชประสงค์ ในขณะที่คดีความของผู้เสียชีวิตไม่คืบหน้า ‘ความจริง’ ก็ดูยังไม่คลี่คลายหลายเรื่อง แต่ส่วนที่รุดหน้าที่สุดคือความพยายามบังคับปรองดอง นับตั้งแต่หลังเหตุการณ์ใหม่ๆ จนกระทั่งปัจจุบัน

รายงานชิ้นนี้ขอทวนความจำเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมในปี 2553 โดยแบ่งเป็นตอนที่ 1 ‘ความจริงจากกระดาษ’ อันหมายถึงการทบทวนรายงานหลักฉบับต่างๆ ว่าด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการล้อมปราบปี 2553 รวมถึงบทวิพากษ์รายงาน คอป.อันเป็นฉบับ ‘แห่งชาติ’ ส่วนตอนที่ 2 ‘บทเรียนจากผู้คน’ เป็นการสรุปบทสนทนากับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อขอให้พวกเขาทบทวนบทบาทของตนเองในสถานการณ์นั้น เช่น

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ หนึ่งใน ส.ว.ที่เข้าไปเจรจากลางม็อบ นปช.ก่อนสลายการชุมนุมไม่กี่ชั่วโมง

สมชาย หอมลออ เอ็นจีโอด้านสิทธิมนุษยชน เป็นหนึ่งใน คอป.

โคทม อารียา นักสันติวิธี ผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาต่างๆ รวมถึงสร้างพื้นที่ ‘เขตอภัยทาน’

จตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช.ผู้แข็งกร้าวในเวลานั้น

เหวง โตจิราการ แกนนำ นปช.ฝ่ายสันติวิธี อดีตฝ่ายซ้ายที่เพื่อนร่วมทางเลี้ยวขวาจำนวนมาก

ความจริงจากกระดาษ

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาหลังความเสียหาย สังคมไทยได้รายงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างน้อย 4 ฉบับจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่

การเมืองของ ‘ข้อเท็จจริง’

หลังเหตุการณ์จบสิ้นลง ตัวเลขผู้เสียชีวิตถูกสรุปรวม คนต่างจังหวัดที่นอนข้างถนนนาน 2 เดือนพากันกลับบ้านอย่างเศร้าสร้อยเสียขวัญ คนชั้นกลางกรุงเทพฯ รวมพลังออกมาทำความสะอาดราชประสงค์กันคึกคัก มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้กันอย่างกระตือรือร้นจากหลายแหล่ง ชุดที่เป็นที่จับตา คาดหวัง และวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้น คอป.

หลังเหตุการณ์ 20 วัน คณะรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็เห็นชอบให้มีการตั้ง คอป.ขึ้นโดยมี คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุดเป็นประธาน และให้ประธานเลือกกรรมการเอง 8 คน รวมทั้งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมอีกหลายชุด

คู่ปรับสำคัญของ คอป.ก็คือ ศปช. ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งโดยนักวิชาการและอาสาสมัคร ตั้งใจเก็บข้อมูลของผู้สูญเสียฝ่ายประชาชนเป็นหลัก เมื่อครั้ง คอป.ออกรายงานมานั้น ตัวแทนจาก ศปช.ได้วิพาษ์รายงานของคอป.ไว้ในหลายประเด็นและหลายวาระโอกาส ชิ้นที่ชัดเจนที่สุดคืองานของพวงทอง ภวัครพันธุ์ ในรายงาน ใบอนุญาตให้ลอยนวลพ้นผิด: องค์กรอิสระในกรณีการสลายการชุมนุมปี 2553 (License to Impunity: Independent Organizations in the 2010 Crackdown)

รายงาน (คอป.) กล่าวโทษหนักเกินไปต่อผู้ประท้วง และเบาเกินไปสำหรับผู้ที่ใช้กำลังเข่นฆ่าเป็นส่วนใหญ่

นี่คือบทสรุปข้อวิพากษ์ที่น่าจะกระชับชัดเจนที่สุด จากบทความของ Duncan McCargo และ Naruemon Thabchumpon ในบทความชื่อ Wreck/Conciliation? The Politics of Truth Commission in Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of East Asian Studies (2014)

ในบทความของดันแดนฯ ได้นำเสนอสิ่งที่ผู้อ่านไทยอาจมองข้ามไปในหลายจุด เช่น

อคติต่อทักษิณ ชินวัตร ของประธานคณะกรรมการชุดนี้ (คณิต ณ นคร) โดยศึกษาผ่านหนังสือเล่มเล็กซึ่งเป็นสารของประธานที่เผยแพร่พร้อมรายงาน คอป. สารดังกล่าวมีข้อเสนอแนะให้ทักษิณหยุดเล่นการเมืองและอื่นๆ ดันแคนเห็นว่า คณิตได้ชี้ให้เห็นในหนังสือเล่มนั้นว่า เขาเริ่มต้นข้อตกลงกับสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่จะไม่เอ่ยชื่อผู้กระทำผิด ซึ่งนั่นแปลว่าเรื่องการเปิดเผยชื่อถูกตัดออกตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานของ คอป.โดยนักการเมืองที่ตั้ง คอป.ขึ้นมาเอง นอกจากนี้คณิตยังเปรียบเทียบการขึ้นมาของทักษิณกับการขึ้นมาของฮิตเลอร์ ซึ่งการเปรียบเทียบเช่นนี้ดันแคนเห็นว่า สร้างปัญหาอย่างยิ่ง และมันยังทำให้การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง ผู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในปี 2553 กลายเป็นผู้ร้าย



ในรายงานของ คอป. เน้นเรื่องการวิเคราะห์ ‘ราก’ ของปัญหาค่อนข้างมาก โดยเห็นว่า รากปัญหาเชื่อมโยงถึงคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีซุกหุ้นของทักษิณ ดันแคนเห็นว่า ความหมกมุ่นที่ คอป.มีต่อทักษิณดูเหมือนจะกลายป็นจุดศูนย์กลางของคำถามที่ล้อมรอบด้วยความตายในปี 2010 และโดยเปรียบเทียบ รายงานของ คอป.ก็โฟกัสเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่า ทำไมกองทัพจึงไม่เคยอยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือนโดยแท้จริงเลย ซึ่งนั่นก็เป็นรากปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง



ในรายงานทีมค้นหาข้อเท็จจริงใช้ภาพและการสัมภาษณ์แบบไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของพวกเขาว่า ‘ชายชุดดำ’ ที่แยกคอกวัวและถนนดินสอเกี่ยวข้องกับ เสธ.แดง และแกนนำนปช.คนอื่นๆ ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของพันเอก ร่มเกล้า ธุวธรรม และทหารอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส เพราะกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้อย่างก้าวร้าวจากทหาร อย่างไรก็ตาม ดันแคนเพิ่มเติมว่า แกนนำนปช. ปฏิเสธเรื่องนี้และตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่มีชายชุดดำถูกจับได้ ในขณะที่ข้อมูล คอป.มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักข่าวต่างประเทศเท่านั้น ส่วนนักวิชาการบางส่วนก็แย้งว่า วาทกรรมของชายชุดดำสะท้อนให้เห็นถึงความคิด "ใบอนุญาตให้ฆ่า" ที่รัฐนำมาใช้



ดันแคนระบุว่า ในขณะที่ ศปช.เน้นย้ำว่ารัฐไทยไม่ยึดหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้กำลังเมื่อรัฐใช้ทหารและอาวุธร้ายแรงเพื่อควบคุมการประท้วง ในทางตรงกันข้าม คอป.กลับแสดงถึงการรับรู้ถึงสิทธิของรัฐในการใช้กำลัง แต่วิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้กำลังของทหารที่ไม่ได้สัดส่วนและมากเกินไป



อย่างไรก็ดี คอป.ก็ได้ระบุด้วยเหมือนกันว่า ศอฉ.จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการใช้กำลังเกินความจำเป็นในการสลายกาชุมนุมของพลเรือนผู้ประท้วง แต่ดันแคนก็ขยายความต่อว่า ‘ความรับผิดชอบ’ ที่ว่านั้นไม่ได้ถูกให้รายละเอียดหรือให้ความสำคัญนักในรายงานหรือข้อเสนอแนะของ คอป.



คำจำกัดความของ "การประท้วงอย่างสันติ" ก็เป็นประเด็นสำคัญ ขณะที่ ศปช.โต้แย้งโดยอ้างถึงสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มาตรฐานที่การประท้วงโดยสันติสามารถกำหนดได้กว้างมาก และข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ประท้วงส่วนน้อยได้หันมาใช้ความรุนแรงในจุดวิกฤตบางจุด ไม่ได้ทำให้การเคลื่อนไหวอย่างสันติของเสื้อแดงโดยรวมเป็นโมฆะและไม่ได้ให้ความชอบธรรมในการปราบของรัฐ ดันแคนเห็นว่า ในรายงานของ คอป. ดูเหมือนจะยอมรับความคิดของคานธีอย่างเคร่งครัดว่าการประท้วงโดยสันติ คือ การปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง ซึ่งนั่นเป็นมาตรฐานระดับสูง



ดันแคนสรุปไว้ค่อนข้างหนักหน่วงในตอนท้ายว่า คอป. ไม่มีความพร้อมใดๆ ที่จะ “ค้นหาความจริง” และอันที่จริงก็ไม่ใช่องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับ “ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน” อย่างแท้จริงด้วย เขาระบุว่า องค์กรอย่าง คอป.นั้นถูกทำให้เป็นการเมืองใน 2 ระดับ อย่างแรก คือช่วยพรรคประชาธิปัตย์ในการเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความผิดของรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรง อย่างที่สอง คือการสร้างความชอบธรรมโดยตรงให้ความพยายามของพรรคเพื่อไทยในการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรม และเพราะล้มเหลวที่จะเผชิญหน้าต่อสู้เรื่องการลอยนวลพ้นผิด คอป.จึงถือได้ว่าช่วยเตรียมฐานของการรัฐประหารในปี 2557 ข้อจำกัดและอคติของ คอป.ช่วยผลิตซ้ำวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดและปูทางสำหรับการแทรกแซงของทหารในครั้งอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคต ทั้งๆ ที่คอป.มีโอกาสที่จะเรียกร้องให้กองทัพไทยชี้แจง แต่กลับล้มเหลวที่จะใช้โอกาสนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานของ ‘คนกลาง’ ที่ไม่เคยถูกเปิดเผย

เวลาสองทุ่มครึ่งของคืนวันที่ 18 พ.ค.2553 คือ จุดเสร็จสิ้นกระบวนการ ‘หาทางลง’ โดยได้ข้อตกลงที่จะมีการเจรจาอีกครั้ง แต่ให้หลังไม่กี่ชั่วโมง เช้ามืดวันที่ 19 พ.ค.ปฏิบัติการทางทหารเพื่อสลายการชุมนุมแบบเบ็ดเสร็จก็เกิดขึ้น

คณะส.ว.ชุดนี้เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งกำหนดให้ครึ่งหนึ่งมาจากเลือกตั้ง ครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหา ในบรรดาส.ว.ทั้งหมด 150 คน กลุ่มที่ต้องการทำหน้าที่เป็นตัวกลางหาพื้นที่เจรจาระหว่างรัฐบาล-ผู้ประท้วงมีอยู่ราว 60 คน และภายหลังจากการสลายการชุมนุม ในวันที่ 24 พ.ค.2553 พวกเขาได้หารือกับประธานวุฒิสภาเพื่อตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้น แม้คณะกรรมการจะไม่มีอำนาจตามกฎหมายก็ตาม

คณะกรรมการดังกล่าวมีนายจิตติพจน์ วิรยะโรจน์ เป็นประธาน นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นรองประธาน นอกจากนั้นมีตัวแทนของกมธ.ต่างๆ ในวุฒิสภาชุดละ 1 คนเข้าร่วม พร้อมด้วยคนนอกอีก 3 คน หนึ่งในนั้น คือ โคทม อารียา รวมแล้วมี 29 คน คณะกรรมการนี้ประชุมร่วมกันโดยเชิญหน่วยงานต่างๆ ฝ่ายต่างๆ มาให้ข้อมูลรวม 64 ครั้ง ภายในเวลาปีเศษที่ทำงาน จนสามารถสรุปผลรายงานออกมาได้ในปลายปี 2554 แต่รายงานฉบับนี้ถูกเก็บเข้าลิ้นชัก ไม่ได้รับการเผยแพร่สาธารณะ กระทั่งนายวิชาญ รองคณะกรรมการได้พูดถึงรายงานฉบับนี้อีกครั้งในอีกหลายปีถัดมา

แม้คณะกรรมการชุดนี้จะประสบปัญหาเช่นดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่นๆ ในเรื่องการไม่ได้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ ด้วยข้ออ้าง 1.ความลับของทางราชการ และ 2. ใช้แทคติกส่งผู้แทนระดับรองซึ่งไม่ทราบข้อมูลมาประชุม กระนั้น เนื้อหาของรายงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่นี้ก็ยังน่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะ ‘ความล้มเหลว’ ของรัฐสภาไทย โดยเฉพาะส่วนของ ส.ว.ซึ่งมี 2 ฝ่ายใหญ่ๆ คือ

1.กลุ่มที่ต้องการให้รัฐบาลใช้เวทีรัฐสภาแก้ปัญหาและพยายามเข้าไปรับฟังข้อเรียกร้องกับกลุ่มผู้ประท้วงเป็นระยะๆ เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า ‘ส.ว.คนกลาง’

2.กลุ่มที่เห็นแย้งกับกลุ่มแรกโดยตลอด คือ กลุ่ม ’40 ส.ว.’ นำโดย ไพบูลย์ นิติตะวัน, คำนูณ สิทธิสมาน, ประสาร มฤคพิทักษ์, สมชาย แสวงการ, บุญเฑียร บุญตัน, รสนา โตสิตระกูล, สุรจิต ชิรเวทย์ เป็นต้น

ข้อมูลไทม์ไลน์จากรายงานดังกล่าวมีส่วนที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น

หากไล่ดูไทม์ไลน์การเจรจาหรือการหาทางลงระหว่าง นปช.-รัฐบาล พบว่า การเจรจาเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 28-29 มี.ค. แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยนปช.เรียกร้องให้ยุบสภาภายใน 15 วัน แต่รัฐบาลขอเป็น 9 เดือน (ปลายปี 2553) อีกเกือบ 1 เดือนต่อมา วันที่ 24 เม.ย.วีระ มุสิกพงษ์ แกนนำ นปช.ระบุกับบรรดาทูตที่ไปเยี่ยมม็อบว่ายินดีจะเจรจากับรัฐบาลอีกครั้ง โดยขอให้รัฐบาลยุบสภาใน 30 วัน และขอให้มีคณะกรรมการที่เป็นกลางสอบสวนเหตุการณ์ 10 เมษา จากนั้นอีก 2 วัน คือ 26 เม.ย.ศอฉ.ก็เผยแพร่ ‘ผังล้มเจ้า’ ให้แก่สื่อมวลชน



ส.ว. 2 กลุ่มมีจุดขัดแย้งที่หนัก คือ วันที่ 8 เม.ย. 2553 ก่อนจะเกิดเหตุนองเลือด 10 เมษาที่เป็นปฐมบทแห่งความตายจำนวนมากเพียง 2 วัน ตัวแทนกลุ่ม ส.ว.คนกลางหารือด่วนกับประธานวุฒิสภาให้เรียกประชุมวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษ (หลังจากส.ว.กลุ่มนี้เคยยื่นเรื่องให้รัฐบาลเปิดการอภิปรายโดยไม่ลงมติเพื่อหาทางแก้ปัญหามาแล้ว 2 รอบ แต่ไม่ได้รับการตอบรับ) ประธานวุฒิเตรียมให้นัดประชุมเพื่อลงมติเปิดประชุมส.ว.ในวันรุ่งขึ้น บ่ายวันนั้นเอง มี SMS จากส.ว.ที่อยู่ในกลุ่ม 40 ส.ว.คนหนึ่งส่งถึงสมาชิกว่า กลุ่มส.ว.คนกลางว่ากำลัง “กดดันประธานวุฒิสภาต้องเปิดสภาวันศุกร์นี้ เพื่อโจมตีรัฐบาลให้ยุบสภา หนทางแก้ไขคือไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อไม่ต้องครบองค์ 75 คน ก็จะเปิดประชุมไม่ได้...” และเป็นจริงดังนั้น วันรุ่งขึ้นมีผู้เข้าประชุมเพียง 55 คน จึงไม่สามารถเปิดประชุมได้



19 เม.ย.หลังเกิดความสูญเสีย 10 เมษาที่มีผู้เสียชีวิต 25 คน (ประชาชน 20 ทหาร 5) แล้ว ส.ว.คนกลางทำหนังสือเรียกร้องนายกฯ เปิดประชุมสภาเพื่ออภิปรายหาทางออกโดยไม่ลงมติอีกหน แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ วันต่อมาวุฒิสภาเปิดการประชุมของส.ว.ได้สำเร็จมีการอภิปรายปัญหาต่างๆ และเน้นย้ำทางออกเดียวว่า ต้องเจรจา แต่ไม่มีคนของรัฐบาลเข้าร่วมฟังตามคำเชิญ ส.ว.จึงทำบันทึกการประชุมสรุปข้อเสนอแนะส่งให้รัฐบาล



3 พ.ค. ส.ว.เปิดประชุมแบบพิเศษเพื่อพิจารณาขอเสนอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้ครม.แถลงข้อเท็จจริงและปัญหา ขณะที่กลุ่ม 40 ส.ว.เรียกร้องให้นายกฯ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ชุมนุม ตัดน้ำตัดไฟ ปิดทางเข้าออกที่ชุมนุม และเน้นย้ำว่านายกฯ ไม่จำเป็นต้องลาออกหรือยุบสภาหรือแก้รัฐธรรมนูญ ในวันเดียวกันช่วงดึก นายกฯ ได้แถลงผ่านทีวีพูลเสนอแผนปรองดอง 5 ข้อ พร้อมระบุว่าหากทุกฝ่ายยอมรับจะยุบสภาในวันที่ 14 พ.ย.2553 หรือราว 6 เดือนข้างหน้า

ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ไม่ให้ถูกดึงสู่ความขัดแย้งทางการเมือง เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปฏิรูปอย่างรอบด้าน ปฏิรูปสื่อให้มีเสรีภาพและไม่สร้างความขัดแย้งเกลียดชัง ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริง ปฏิรูปการเมืองแก้ไขกติกาไม่เป็นธรรม เช่น แก้รัฐธรรมนูญ

2 วันต่อมาในวันที่ 5 พ.ย.นปช.ตอบรับแผนปรองดอง ไม่ต้องการนิรโทษกรรมแต่ต้องการให้สอบสวนดำเนินคดีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) แถลงคัดค้านแผนปรองดองเพราะเป็นการทำลายกระบวนการปฏิรูปประเทศ ขณะที่แกนนำเสื้อหลากสี-กลุ่มใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น เห็นด้วยกับแผนปรองดองแต่ไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา



สัปดาห์ถัดมา ในวันที่ 11 พ.ค. สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคงในฐานะ ผอ.ศอฉ.เข้ารับทราบข้อกล่าวโทษร้องทุกข์ที่ DSI ตามที่พรรคเพื่อไทยและญาติผู้เสียชีวิตได้ยื่นคำร้องต่ออธิบดี DSI ให้ดำเนินคดีสุเทพในฐานะผู้ออกคำสั่ง ต่อมานปช.แถลงมติที่ประชุม ไม่ยอมรับว่าการที่สุเทพไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI ว่าเป็นการมอบตัวเพราะไม่ได้ไปในฐานะผู้ต้องหา นปช.จึงจะชุมนุมต่อจนกว่าสุเทพจะมอบตัวในฐานะผู้ต้องหา เนื่องจากประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในวันที่ 10 เมษาฯ ด้านนายกฯ เห็นว่า นปช.ไม่จริงใจเพราะหากรับแผนปรองดองก็ต้องไม่มีข้อแม้



13 พ.ค.นายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และระงับสาธารณูปโภค ปิดทางเข้าออกราชประสงค์ ในช่วงค่ำมีการลอบยิง พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือเสธ.แดง ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศอยู่ในที่ชุมนุม

***วันที่ 13 พ.ค. ถือเป็นจุดตัดที่สำคัญ เพราะวันต่อมามีการประกาศเขตใช้กระสุนจริง ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบได้เพิ่มยอดผู้เสียชีวิตจากเดิม 25 คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 10 เมษา ไต่ระดับไปจนถึงกว่า 90 คนในระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค.หรือภายในเวลา 5 วัน

14 พ.ค.ศาลแพ่งยกคำร้องที่แกนนำ นปช. ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ขอให้มีคำสั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าสลายการชุมนุมโดยใช้อาวุธสงคราม และห้ามไม่ให้มีการปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้รถขนอาหารและน้ำไปในบริเวณพื้นที่ราชประสงค์



15 พ.ค. กลุ่มส.ว.คนกลางแถลงขอให้รัฐบาลหยุดใช้อาวุธสงครามในการดำเนินการกับผู้ชุมนุมทันที ขณะที่แกนนำ นปช.มีมติเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดยิงและถอนทหารทันที โดยแกนนำพร้อมเดินหน้าเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อหาทางออกโดยสันติวิธี พร้อมเรียกร้องให้ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติมาเป็นคนกลางการเจรจา



17 พ.ค. ศอฉ.ออกประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ชุมนุมโดยด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้เดินทางกลับบ้าน ด้านแกนนำ นปช.แถลงย้ำข้อเรียกร้องให้ถอนทหาร เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเท่าเทียมกับกลุ่ม นปช. แกนนำพร้อมเปิดการเจรจาเพื่อหาข้อยุติโดยยังจะไม่มีการยื่นเงื่อนไขใดๆ โดยทันที ด้านวุฒิสภา 64 คนจากกลุ่มส.ว.คนกลางเห็นควรส่งผู้แทนไปกรมทหารราบที่ 11 ซึ่งเป็นที่พักและที่ทำการรัฐบาลเพื่อเสนอให้ส.ว.เป็นผู้ประสานการเจรจาของสองฝ่าย



18 พ.ค. นปช.ตอบรับการเป็นคนกลางของ ส.ว. ด้านประธานส.ว.โทรศัพท์ประสานแจ้งนายกฯ ทราบและนายกฯ ไม่ขัดข้อง พร้อมฝาก 3 ข้อคำถาม 1.เคลื่อนรถน้ำมันออกจากบ่อนไก่ได้หรือไม่ 2.ขอให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเด็กและผู้ต้องการกลับบ้านได้หรือไม่ 3.การให้หยุดสองฝ่ายแปลว่าอะไร ต่อมาเวลา 18.30 น. ตัวแทน ส.ว.5 คนได้เข้าพื้นที่ชุมนุมไปเจรจากับแกนนำ นปช. ในตู้คอนเทนเนอร์หลังเวทีซึ่งได้ข้อสรุปนำมาแถลงต่อมวลชนว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการเจรจา และหยุดใช้ความรุนแรงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทั้งสองฝ่าย



19 พ.ค.รัฐบาลยังคงปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ต่อไปตั้งแต่เช้า จนแกนนำยุติการสลายการชุมนุมในช่วงบ่าย อย่างไรก็ตาม ในรายงานคณะกรรมการชุดนี้เห็นว่า การเข้าไปประสานงานของ ส.ว.ได้รับการตอบรับด้วยดี การปฏิบัติการวันที่ 19 พ.ค.ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหลายศพ ข้ออ้างของนายกรัฐมนตรีที่ว่า หลัง 19.00 น.ทางผู้ประท้วงยังมีการยิงอีกจึงยุติการเจรจาคณะกรรมการเห็นว่าเหตุใดจึงต้องกำหนดเงื่อนเวลาในการยุติการยิง หากไม่มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวและรอฟังผลการเจรจาระหว่างส.ว.กับแกนนำ นปช.อีกเพียง 2-3 ชม.แล้วยอมยุติการกระชับพื้นที่ในรุ่งเช้า 19 พ.ค.ให้เวลาแกนนำ นปช.ส่งผู้ชุมนุมกลับภูมิลำเนา ความสูญเสียคงไม่เกิดขึ้น หรือแม้มีการกำหนดเงื่อนไขเวลาไว้ก็ตาม หากยกเว้นแล้วนำสู่ผลดีต่อประเทศและประชาชน นายกฯ ก็ยังควรพิจารณา นอกจากนี้ หลัง 20.00 น. ตัวแทนส.ว.กับ นปช.บรรลุข้อตกลงและมีการแถลงผ่านสื่อมวลชนกว้างขวางแล้ว กว่าจะถึงเช้ายังมีเวลาพิจารณาสั่งยุติปฏิบัติการอีกหลายชั่วโมง จึงยังเป็น “คำถามว่า” เกิดอะไรขึ้น นายกฯ ทราบผลการเจรจานั้นหรือไม่ หรือนายกฯ ไม่สามารถทัดทานเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้



24 พ.ค.ประธานวุฒิแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์บ้านเมือง

ในรายงานยังมีข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องที่ถูกเชิญมาให้ข้อมูลหลายส่วนที่น่าสนใจ อาทิ