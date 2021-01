กวีประชาไท: Big Brothers 2020,AKA "..."

Oh, You are #Veryกู้ "...ไม่รู้ล้ม"

"ไม่ออกอ่ะ...แล้วผมทำอะไรผิดหรือ",จ๊ะจ๋า

ฟรีค่ากระแสไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา

เจ้าของกิจการ #สภาปรสิต ?

CEO หัวหลัก #หัวตอรอออเดอร์

อ๋อเหรอ ! #มันคือแป้ง แ-'ง -ูเข้าใจผิด

#ปลวกจมปลัก กัดกินหลัก Democracy is ?

#ครูใหญ่ไม้เรียวหัก sympathize with him.

หน้ากระทรวงหน้าซีด #หวีดดับ

#พังPORN HUB ทัวร์ลง ! ยังคงยิ้ม

#ไฮเตอร์เซอร์วิส ไม่งอน ว่ากลอนนิ่มๆ

ดม #ทินเนอร์ เมากริ่มสำรากปากพาจน !