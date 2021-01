ผู้ชุมนุมสนับสนุน 'ทรัมป์' ไม่พอใจผลการเลือกตั้งบุกสภาสหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ถูกจับ 52

ผู้ประท้วงสนับสนุนอดี ตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่งแพ้การเลือกตั้งบุกเข้ าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ ทำให้มีการใช้กำลังปราบปรามจนมี ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย มีรายหนึ่งถูกยิงขณะบุกเข้ าไปในสภาและอีก 3 รายเสียชีวิตเพราะ "ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์" นอกจากนี้ยังมีผู้ถูกจับกุมอย่ างน้อย 52 ราย (จากข้อมูลช่วงบ่ายวันที่ 7 ม.ค. 2564 ตามเวลาของประเทศไทย)

ในช่วงคืนวันที่ 6 ม.ค. จนถึง 7 ม.ค. มีเหตุการณ์ที่ผู้ประท้วงสนั บสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ใช้ความรุนแรงบุกรุกเข้ าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งสื่อสหรัฐฯ หลายแห่งระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่ าเป็น "การจลาจล" ในภาพวิดีโอของเหตุการณ์มีทั้ งการ ปีนกำแพง, ขโมยโล่ของตำรวจมาพังหน้าต่าง มีการใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ ควบคุมฝูงชน

