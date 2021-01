องค์กรนิสิต-นศ. 3 มหาวิทยาลัยแถลงการณ์ร่วม ประณาม จนท. บุกจับ นศ.มธ. กลางดึก

15 ม.ค. 2564 สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ออกแถลงการณ์ประณามการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่บุกจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คืนวันที่ 13 ต่อเนื่องถึง 14 ม.ค. 2564

แถลงการณ์ระบุว่า การดำเนินคดีดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ แต่มีลักษณะ SLAPPs หรือฟ้องปิดปาก ทั้งการบุกจับกุมตัวเยาวชนในยามวิกาลด้วยคดีทางการเมือง ในช่วงวิกฤตโควิด-19 อาจแสดงให้เห็นถึงการขาดมนุษยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และความบกพร่องในการใช้อำนาจบริหารของรัฐบาล

แถลงการณ์สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เรื่อง ประณามการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2564

ตามที่ได้มีการจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่อคืนวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา และเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องมายังวันที่ 14 มกราคม 2564 ซึ่งมีการจับกุมตัวนักศึกษาคนดังกล่าวอีกครั้งด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา 27 ดังที่ปรากฏในสื่อสังคมอย่างแพร่หลาย ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งจึงออกแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนของผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ขอยืนยันในหลักเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนอย่างอิสระ (Freedom of Speech) อันเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ผ่านมานั้นมีเจตนาเพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองภายใต้หลักการทางประชาธิปไตย มิได้มีเจตนาเพื่อดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่อย่างใด การกล่าวอ้างถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะสามารถตีความได้ว่า มิได้มีเจตนาเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ไทย แต่เป็นการดำเนินคดีเพื่อหวังผลการฟ้องร้องเชิงกลยุทธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (Strategic Lawsuit Against Public Participation) ซึ่งขัดต่อหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยดังที่กล่าวไปข้างต้น

อีกทั้งการเข้าจับกุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคืนวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม ทั้งในด้านของหลักความเสมอภาค (Principle of Equality) หลักความเป็นอิสระ (Principle of Independence) และหลักความเป็นกลาง (Principle of Neutrality) ซึ่งเป็นหลักสากลในการบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้การบุกจับกุมตัวเยาวชนในยามวิกาลด้วยคดีทางการเมือง ในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติทางด้านสาธารณสุข อาจแสดงให้เห็นถึงการขาดมนุษยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และความบกพร่องในการใช้อำนาจบริหารของรัฐบาลอีกด้วย

ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง จึงขอแสดงความเป็นกังวลต่อท่าทีการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาลยุติการใช้กฎหมายเพื่อหวังผลทางการเมือง โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักนิติรัฐ (Legal State) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) ภายใต้กรอบของสหประชาชาติ ก่อนจะบังคับใช้กฎหมาย หรือกระทำต่อผู้ต้องหาอย่างเกินกว่าเหตุ และเหนือสิ่งอื่นใด ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ขอเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม ตัวแทนสมาชิกรัฐสภา และตัวแทนคณะรัฐมนตรี ในการหารือร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกให้กับประเทศต่อไป

ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง

15 มกราคม 2564